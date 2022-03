Alza de fertilizantes pega en precio de tortilla

Los productores de maíz en Jalisco representan uno de los sectores más afectados por el alza en los insumos como los fertilizantes, provocado por el conflicto de Rusia y Ucrania, lamenta Roberto de Alba Macías, presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco.

Acentúa que las afectaciones que padecen los productores de maíz llegarán al consumidor final y a todas las áreas relacionadas con el grano, como la producción de tortilla.

Desde que comenzó el año, el precio de la tortilla en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se mantuvo en 16 pesos el kilo, en promedio. Sin embargo, desde el 7 de marzo aumentó a 20 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, que recaba datos mensuales. Y el costo se eleva en tiendas de abarrotes o carnicerías, que son surtidas por las tortillerías.

En temporadas pasadas, el precio de la tonelada de urea, uno de los fertilizantes más usados por los productores de maíz, estaba entre siete y nueve mil pesos. Actualmente subió hasta los 24 mil pesos.

Por eso el costo de la tonelada del maíz, que hace un año rondaba los cinco mil pesos, registra picos de hasta siete mil 300, ante los impactos en los precios de la guerra entre Rusia y Ucrania.

A nivel nacional se consumen cinco millones de toneladas de fertilizantes químicos. De esas, tres millones se importan de la región en conflicto bélico.

De Alba Macías estima que el alto costo provoca que, para algunos campesinos, sea incosteable sembrar sus parcelas, lo que compromete la producción del grano.

“Al paso que vamos veo complicado que los pequeños productores puedan sembrar, por factores como los aumentos en el costo de la semilla, el aumento de los insumos, la mano de obra cara… lo que hace incosteable para algunos tener productivas las parcelas”.

A nivel estatal, agrega, la superficie de tierra destinada al cultivo del maíz se redujo un 30% en promedio por los altos costos.

Eso incidió en que algunos propietarios de parcelas optaron por migrar a cultivos como el agave.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), uno de los productos cuyo precio aumentó debido a la inflación y al conflicto bélico en Europa fue la tortilla de maíz. EL INFORMADOR/G. Gallo

Limón, jitomate y chile serrano siguen con precios elevados

El costo de los alimentos es el que mayor impacto registró en la segunda quincena de febrero según el Índice Nacional de Precios al Consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación al alza del 0.72% comparado con enero de este año. El rubro de ropa, calzado y accesorios tuvo una ligera caída al registrar 1.95% a tasa anual, a diferencia del rubro de la vivienda que tuvo un aumento en los precios de 4.31% por arriba del mes anterior. Los insumos básicos en la alimentación que más han subido son el limón, que acumula una variación máxima de 48.4%, y le sigue el jitomate, tomate verde, chile serrano, chile poblano, melón y cebolla, entre otros productos.

En el rubro de transporte el crecimiento en los precios fue de 7.06% a tasa anual, mientras que los gastos en educación registraron 4.55% de variación anual. Finalmente, los gastos en otros servicios tuvieron un aumento de precios de 8.16% en el mes. El doctor en economía, Ignacio Román Morales, sostuvo que la escalada de precios no alcanzará un tope en el corto plazo e implica un reto para la economía familiar.

“No hay señales de que mejore en el corto plazo, será complicado que este año se alcance a controlar el tema de la inflación y habrá precios más caros en los diversos productos”, dijo. En Jalisco, la inflación general rompe dos meses de disminuciones consecutivas a tasa anual.

CAMPO

Posibles impactos por conflicto Rusia-Ucrania

Alto costo o falta de fertilizantes.

Falta de gas o combustibles para calentar invernaderos.

El menor uso de fertilizantes pude significar menor productividad de cultivos y disminuir la calidad de los alimentos.

Problemas de seguridad alimentaria.

Mientras el costo de la energía siga alto, se reflejará en los precios de los alimentos.

Mayor inflación general.

Fuente: Consejo Agroalimentario de Jalisco.

Ven riesgos de recortes al gasto público por subsidio a la gasolina

El Gobierno federal se enfrenta a la disyuntiva de aplicar recortes al gasto público para mantener el subsidio al precio de la gasolina o en otro escenario eliminar el apoyo y aplicar gasolinazos, advierten especialistas.

El doctor en economía, Israel Macías López, explicó que es muy poco el margen de maniobra de la federación y entre más dure el conflicto de Rusia y Ucrania la presión irá en aumento.

“Estamos hablando de cantidades enormes de presupuesto que se tendría que ir a ese rubro. Creo que el Presidente López Obrador y su equipo esperan que el conflicto termine pronto porque el dinero se acaba y eso significa que no podrían subsidiar el precio de la gasolina y tendrían que dejar que el precio suba, lo que se convertiría en una bomba política y económica”, comentó.

Añadió que se acabaron los ahorros y no se va a recaudar lo esperado porque la economía no va a crecer al 4% como se proyectó, por lo que ya hay un agujero fiscal que se va a tener que afrontar con recortes o contratación de deuda.

Por su parte, el investigador Ignacio Román Morales, consideró que dejar el precio de la gasolina sin subsidio no sería una alternativa, pues trastocaría toda la economía nacional. Explicó que los ingresos excedentes por la venta de petróleo no alcanzan para compensar el aumento.

“Lo que se importa en productos petroleros es mucho más que la exportación de petróleo crudo, los excedentes de exportación cada vez son más limitados. Los subsidios son jalar la cobija de un lado a otro, la problemática viene en que, para elevar el monto de los subsidios, hay que ver a qué áreas del gasto público se lo quitamos”, apuntó.

Sostuvo que la proyección de que Estados Unidos tendrá la mayor inflación en cuatro décadas tendrá los mismos efectos en México por lo ligadas que están ambas economías. Los especialistas coincidieron en que la tendencia de aumento de precios al consumidor no disminuirá en el mediano plazo.

Especialistas remarcan que los excedentes por la venta del petróleo no son suficientes para paliar el impacto de una guerra prolongada. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

El Presidente no va a regular los precios de gasolinas

Ayer en conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el momento no habrá un tope al precio de las gasolinas, como ocurre con el gas, porque afirmó que la mayoría de los gasolineros se han “portado bien”.

El titular del Ejecutivo federal dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está realizando supervisiones a gasolineras para que no aumenten los precios de las gasolinas porque, reconoció, hay quienes “se están pasando de rosca” y obtienen ganancias de hasta cinco pesos por litro.

“Estamos procurando que esto no suceda, que el subsidio le llegue al consumidor y hasta ahora se ha mantenido el precio. El lunes lo vimos aquí, algunas empresas se están pasando de rosca, como dice Ricardo Sheffield (titular de Profeco), pero hay vigilancia y se está supervisando, no sólo que no incrementen el precio”, comentó.

López Obrador remarcó que la Profeco sigue supervisando a estaciones en servicio para que no se disparen precios. “Estamos haciendo vigilancias, supervisiones con la Procuraduría del Consumidor, y también viendo que den litros completos, entonces, hasta ahora no hemos tenido ese problema, son algunas empresas”.

CLAVES

Impacto económico

Inflación. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado.

Origen. Existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno inflacionario. Una es por exceso de dinero circulando en manos de la población que incrementa sus gastos generando una mayor demanda de bienes. O cuando existen muchos interesados en comprar un producto y este no tiene gran disponibilidad en el mercado, entonces naturalmente su precio aumenta.

Perspectiva. El Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó ayer que en abril rebajará su perspectiva de crecimiento global para 2022 por la invasión rusa de Ucrania, que está contribuyendo a aumentar todavía más la inflación y pone trabas al comercio mundial. La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, anticipó que la rebaja será anunciada cuando el organismo revise sus previsiones de crecimiento el próximo mes, pero no dio más detalles acerca de cuánto prevé que sea el ajuste.

Bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0.97 %, en una jornada que reportó pérdidas para 25 de las 35 principales emisoras. Los mercados de capitales mostraron retrocesos en la sesión ante dos factores, “la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos para el mes de febrero y la escalada de los ataques de Rusia a la capital de Ucrania a pesar de haberse llevado a cabo la reunión entre los ministros de relaciones exteriores de ambos países”, expuso el analista de Banco Base Alfredo Sandoval.

Análisis. Para medir la inflación, cada mes el Inegi da seguimiento a 235 mil precios en 46 ciudades del país. La información se procesa tomando en cuenta qué tanto se gasta en ellos.

En algunos puntos de la ciudad el aguacate cuesta entre 70 y 80 pesos el kilo. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA VOZ DEL EXPERTO

Cinco consejos para resistir la inflación

Héctor Iván Rodríguez, profesor del departamento de economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Compras inteligentes. Antes de realizar la compra de un producto o servicio comparar en internet en donde sea más barato. “Ante la situación de proveedores de gasolina tenemos múltiples empresas que están ofreciendo productos, aquí es hacer compras inteligentes”, explicó el economista. Verificar presupuesto familiar. Analizar ingresos netos, deudas y de ahí determinar lo que se utilizará para comprar alimentos de la canasta básica. “Hacer un presupuesto general para saber cuánto es lo que ingresa a mi hogar y cuánto es lo que tenemos en materia de deudas o impuestos, y los pagos que vamos a realizar, para visualizar cuánto es lo que nos queda y de esta manera acceder a los productos de la canasta básica”, aconsejó el especialista. Compras no necesarias. “Hay muchas personas que se ven vulnerables ante las ofertas de productos electrónicos o artículos que pueden tener oferta y meses sin intereses y que adquieran bienes o servicios que no son necesarios para la economía familiar”, resaltó. Tratar de reducir el gasto hormiga. “Esto puede ser en la compra diaria de golosina, café, artículo que no teníamos en realizarlo en primera instancia”, dijo. Tratar de utilizar lo menos posible las tarjetas de créditos. “Es predisponer de dinero que todavía no ganó y con la incertidumbre de tener empleo o no en los próximos meses puede llegar a ser un factor que afectaría a la situación familiar”, acotó.

El CUCEA estrena serie de economía

Con el fin de que la ciudadanía se informe y fortalezca sus ingresos, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), estrena la serie “Tu economía” el próximo 21 de marzo a través de Canal 44.

Sara Esther Leos, jefa de difusión de CUCEA, destacó que esta serie tiene un año gestionándose y surgió con el fin de compartir los conocimientos sobre finanzas en un lenguaje más coloquial para poderlos acercar a la ciudadanía.

La serie consta de 13 capítulos y el primero, adelantó Leos, será “¿Qué es el dinero?”, para hablar de historia, desde el tiempo en que se comenzaron a hacer los trueques.

