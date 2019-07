Alistan censo para mejorar siete mil escuelas en la Entidad

La Secretaría de Educación prepara un censo de su infraestructura en Jalisco. Con la evaluación de los siete mil planteles (que atienden a 12 mil escuelas en los dos turnos) podrán conocer cuestiones como accesibilidad, condiciones de las aulas, patios y sanitarios.

Su titular, Juan Carlos Flores Miramontes, prevé que el documento se termine entre septiembre y octubre próximos.

También medirán cuáles centros escolares tienen internet, su velocidad y equipamiento, con la intención de llevar fibra óptica.

Remarca que, con el diagnóstico integral, identificarán la necesidad de cada escuela para plantear estrategias diferenciadas por región. “También es un tema de reingeniería, de optimizar los recursos”.

Una de las metas para la presente administración es mejorar las siete mil escuelas públicas que hay en Jalisco, acentúa el secretario Juan Carlos Flores. EL INFORMADOR/F. Monclova

Proyectan dos mil millones para escuelas e internet en este año

La Secretaría de Educación en Jalisco proyecta invertir mil millones de pesos en centros escolares y otra cantidad similar para mejorar el internet en los planteles.

El secretario Juan Carlos Flores Miramontes acentúa que concentrarán los esfuerzos en mejorar la infraestructura y la conectividad en los siete mil planteles (que atienden a 12 mil escuelas en los dos turnos), además de una apuesta por la formación de maestros, principalmente para el uso de nuevas tecnologías.

Recalca que en la construcción de la estrategia “Recrea, Educación para Refundar 2040”, identificaron que los espacios físicos son clave para que los alumnos presten atención en las clases. “Que no se estén muriendo de calor en aulas no apropiadas, en espacios confinados, con un riesgo en temas de seguridad”.

Otra apuesta es que los maestros aprovechen contenidos de internet para sus actividades de enseñanza, por lo que es fundamental el tema de la conectividad (en tres años prevén sumar tres mil millones de pesos para llevar fibra óptica).

Detalla que las administraciones anteriores usaron un sistema de ondas electromagnéticas para dotar de internet a los centros escolares. Sin embargo, la tecnología ya quedó obsoleta. “Se están haciendo estrategias híbridas, en donde, con alianzas con particulares, se busca tener una tecnología que se mantenga vigente, que pueda llegar a pequeñas poblaciones”.

El propósito en el tema de la formación es que todos los profesores entren en un esquema de plan de carrera y perfeccionamiento, con directrices claras de los conocimientos que debe dominar un maestro para que pueda promocionarse en el sistema educativo.

Subraya que “Recrea, Educación para Refundar 2040” concentra seis estrategias: Programa de escuela para la vida, Comunidades de aprendizaje para la vida, Programa de inversión multianual de infraestructura educativa, Dignificación de los profesionales en la educación, Reingeniería educativa, así como Vinculación y articulación.

La estrategia se definió con 18 mil participaciones, que representan más de 105 mil personas. Proyectan que el modelo inicie en 50 escuelas piloto y, posteriormente, se prevé duplicar el alcance cada año. “Recrea empieza con 50 escuelas. Vamos a poner atención a que reciban todo, pero en todas las 12 mil escuelas estará a disposición el modelo”.

Sumarán a todos

Juan Carlos Flores afirma que la meta es que, al final de la administración, todos los padres de familia se involucren con los contenidos de “Recrea”. Para ello, trabajan en el análisis de las tecnologías en las que subirán la información. “Están previstos los estímulos para que la gente se mantenga en estas plataformas a través de eventos. Queremos provocar congresos, encuentros donde se estimule a la gente”.

Menciona que, cuando existe un cambio, hay personas que responden de forma entusiasta. Por eso se estima que 25% de la población se ubica en este grupo. Al otro 25% no le gusta el cambio y, el resto, se decanta por lo que dicta la mayoría. “Nuestro primer objetivo son 10 mil personas, docentes, principalmente. Casi ocho mil personas de estructura de la Secretaría, más dos mil docentes entusiastas”.

“Hay muchas instituciones con las que podemos hacer convenios”.

Aunque ya está lista la página de internet, precisa que solamente los directivos tienen acceso. Posteriormente ampliarán el alcance a docentes y alumnos. Planean que los maestros y estudiantes puedan acceder mediante su usuario de Google.

GUÍA

Gestionan recursos federales

Actualmente se calcula que para la renovación de toda infraestructura educativa en Jalisco, incluida la eliminación de aulas provisionales, se necesitan 27 mil millones de pesos; es decir, cuatro mil 500 millones por año. “A Jalisco, antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, se le pagaba la carrera magisterial, donde se reconocía un sobresueldo a los maestros en función de su desempeño. Sin embargo, con la aparición del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y la centralización de la nómina, se le dejó de pagar. Cuando Jalisco administraba la nómina federalizada había ahorros cada año por más de mil millones de pesos, y esos mil millones de pesos se utilizaban para pagar temas de infraestructura. Es lo que se pretende recuperar”, afirma Flores .

“A Jalisco, antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, se le pagaba la carrera magisterial, donde se reconocía un sobresueldo a los maestros en función de su desempeño. Sin embargo, con la aparición del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y la centralización de la nómina, se le dejó de pagar. Cuando Jalisco administraba la nómina federalizada había ahorros cada año por más de mil millones de pesos, y esos mil millones de pesos se utilizaban para pagar temas de infraestructura. Es lo que se pretende recuperar”, afirma Flores . Otra opción es que la Federación envíe más recursos por alumno. Por cada estudiante manda un promedio de 13 mil pesos. En comparación, hay Entidades que reciben 35 mil pesos.

Recuerda que hace varias décadas existió una especie de competencia para construir escuelas. “Si la Federación abría una secundaria técnica en una colonia, inmediatamente el Estado abría una secundaria en la misma colonia. No había un criterio para ingresar al sistema y se daban plazas a los amigos. Esto explica por qué Jalisco es de los Estados que más le pone a la educación de su propio recurso”.

Los ejes de “Recrea”

Programa de escuela para la vida

Actualmente se trabaja en el diseño de un modelo que contemple un horario ampliado con componentes de nutrición, civismo, cultura y activación física . Se busca que el próximo ciclo escolar se inicie con 50 escuelas piloto para posteriormente duplicar el alcance cada año.

Comunidades de aprendizaje para la vida

Detectaron colectivos y actores educativos desarticulados y agotados. Se trabaja en el diseño del pilotaje de 100 escuelas “Recrea” con una metodología propia.

La meta es que todas las escuelas inicien con la metodología de acuerdo con sus necesidades particulares. Además, que los directivos, docentes, alumnos y padres de familia puedan acceder a los contenidos prácticos en la educación para la vida.

Prevén sumar tres mil millones de pesos para llevar fibra óptica a las escuelas del estado. EL INFORMADOR/Archivo

Programa de inversión

Este 2019 se aprobaron más de 226 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de escuelas (pero se pretende llegar a los mil millones).

Se realiza un censo de infraestructura educativa que dará una radiografía de la situación para definir prioridades de mejora en ampliación, equipamiento y conectividad.

El objetivo es otorgar mil millones de pesos cada año para acciones de conectividad.

En 2020 se tomarán las medidas necesarias en las escuelas, con un dictamen de protección civil.

Dignificación de los profesionales

Al inicio de la administración detectaron que los docentes recibieron cursos de capacitación sin pertinencia para su formación profesional. Por eso se diseña una estrategia congruente al respecto.

Han brindado 18 cursos para 13 mil 376 docentes y otros mil 100 profesores fueron capacitados por “Google for Education”. La meta es lograr una formación continua a docentes, directivos y personal de apoyo.

Reingeniería educativa

La administración encontró un desorden en la nómina, maestros sin pagos y que el presupuesto federal del gasto por alumno no corresponde a lo que se da en otros Estados.

Ya se trabaja en una plataforma que permita a los docentes llevar a cabo sus labores administrativas de una manera simple y ágil.

Y se realiza la gestión para resolver el tema de pagos.

La meta es lograr un presupuesto equiparable con la media nacional y consolidar una sola plataforma para procesos administrativos.

Vinculación y articulación

Detectaron que los niveles educativos trabajan de forma desarticulada. Por eso aplican acciones para diseñar estrategias regionales y diferenciadas.

La intención es llegar a una articulación entre los niveles educativos, lograr convenios con empresas, academia y organizaciones civiles.

Alistan programa para los padres de familia

La Secretaría alista un programa para padres de familia y de convivencia escolar, con el objetivo de garantizar que los papás reciban una información básica en función al nivel y etapa sensitiva de sus hijos, además de reducir acciones violentas.

El secretario dice que lanzarán convocatorias para que los interesados contribuyan en la elaboración de los contenidos, que serán difundidos de forma presencial y por la plataforma de “Recrea”. Además de los medios digitales, como una página web y una aplicación. “La información estará disponible para cualquier miembro de la comunidad educativa. Los primeros contenidos producidos estarán en octubre o noviembre”.

Explica que Jalisco llevará a cabo, ante la Federación, el programa piloto sobre un tema de consejos para padres con bebés recién nacidos. La idea central de este plan estriba en que los primeros tres años de los seres humanos inciden en la salud, educación y seguridad. “Los estudios dicen que, por cada peso que inviertas en esos primeros mil días, te ahorras entre siete y 14 pesos, como Gobierno, en la vida de ese niño”.

El proyecto de escuela para padres se enfocará por ciclos escolares, dividido por primera infancia, preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria y preparatoria.

Según el secretario, la violencia escolar se atiende de forma reactiva y preventiva. Por un lado, se da seguimiento a todas las denuncias. Por otra parte, buscan prevenir con materiales que impulsen una cultura de la paz.

Calcula que la nueva administración ha recibido 20 denuncias por hechos de violencia, así como el mismo número por acoso sexual.

Las autoridades jaliscienses buscan que los maestros continúen con evaluaciones y capacitaicones aunque la ley federal no lo exija. EL INFORMADOR/Archivo

Analizan plan alterno ante reforma

El secretario de Educación adelanta que tienen un “plan B” en caso de que las leyes secundarias de la reforma educativa no contemplen temas de evaluación o formación de maestros.

Explica que se deberá definir un modelo de diagnóstico y evaluación, que ayude a que los profesores puedan reconocer cómo mejorar su trabajo. También que se les dote de los medios necesarios para ello. “Si algo queda corto tenemos el plan B en Jalisco. Por ejemplo, si el Instituto de evaluación no atiende una evaluación amplia y contextualizada, en Jalisco podemos, en función con las facultades legales y jurídicas, acceder a que esta evaluación sea mejor, que tenga una formación auténtica y formativa”.

También podrían intervenir en caso de que los alumnos dejen de ser evaluados, con pruebas como Enlace y Planea.

Remarca que es importante medir el conocimiento de los estudiantes de Jalisco debido a que, en un mundo globalizado, competirán con personas de otros países. Por ello es fundamental prepararse ante las deficiencias que pudiera tener el modelo educativo federal. “Si por alguna razón no viene qué se va a evaluar, nosotros hacia finales del siguiente ciclo tenemos que generarlo con nuestros recursos. En ‘Recrea’ está previsto, eso lo estamos trabajando con el sector productivo, que tenga tableros de control eficientes; es decir, que no sólo mida el desempeño de los alumnos, sino también cómo estoy en conectividad y dónde quiero estar”.

Recuerda que, en el caso de los docentes, se busca que cuenten con el dominio del segundo idioma, además que sepan usar tecnología en las aulas. “Que todos los maestros dominen lo que se conoce como alfabetismo digital”.

Agrega que han tenido una participación importante en la discusión de la elaboración de las leyes reglamentarias, que deben estar listas en un plazo de 180 días desde que se publicó la reforma educativa en el Diario Oficial de la Federación. “Estuvimos en un foro convocado por la Federación para discutir estos temas en cinco meses. Jalisco no quitó el tema del renglón hasta que se consiguió que los mil primeros días de vida de una persona fueran abordados desde la visión educativa, además de la salud”.

Enfatiza que también hablaron sobre la evaluación con Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública Federal. “Que se quitara la evaluación punitiva, lo vemos bueno, pero no puede desaparecer por completo una evaluación porque sabemos que en educación, el que no mide no puede mejorar, no sabe cuál es su punto de referencia”.

