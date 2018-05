Alfaro da vuelta a ataques con propuestas

Más unidades y reorganizar las rutas, capacitación para que los choferes te traten como debe ser. Hay que impulsar la siguiente línea del Tren con transparencia y sin corrupción. La Línea 3 ha costado casi 25 mil millones de pesos y no se ha terminado en todo el sexenio. Con los 166 mil pesos que gana el gobernador podríamos ahorrar lo suficiente para transformar las líneas de camiones.

Tendremos páneles solares en empresas y en tu casa a través de financiamientos. Hay muchos jaliscienses que no tienen agua en sus casas y por eso hago un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver los temas de la presa de El Zapotillo y del Purgatorio, porque ya no es suficiente el agua que se obtiene del acueducto del Lago de Chapala.

Hoy vengo apoyando a las empresas de Jalisco, este vestido que estoy usando lo hizo un jalisciense y los demás candidatos no pueden decir lo mismo. Ellos dicen que no puedo ser gobernadora porque soy mujer porque no tengo experiencia. Dicen que la elección ya está determinada, pero no es cierto, los invito a que analicen su voto.