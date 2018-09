Alfaro acuerda con AMLO cuatro obras clave

La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, la presa derivadora El Purgatorio, el libramiento Sur de Puerto Vallarta y el saneamiento del río Santiago son los cuatro proyectos estratégicos que el gobernador electo, Enrique Alfaro, gestiona con el Gobierno federal y contempla concretar en los seis años de su administración.

Para ejecutar los primeros tres se requieren 26 mil 100 millones de pesos, de los cuales 80% sería de recursos federales. La propuesta ya fue presentada al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante su última visita a Jalisco.

Sobre la Línea 4, que necesita 12 mil 500 millones de pesos, “la respuesta del Presidente fue: palomita. Va para adelante”. Se trata del mismo proyecto que presentó en campaña, sólo se realizan ajustes sobre la conexión que tendrá en Guadalajara. Inicialmente conectaba con Línea 1, pero ante los problemas de saturación que presenta, la intención ahora es que conecte con el Peribús, otro proyecto en puerta.

La segunda obra estratégica es el sistema El Purgatorio y, “de una vez por todas”, resolver la presa El Zapotillo. En ambas se deben inyectar 10 mil millones de pesos en total. Este último contempla la construcción de los diques de protección en “Temaca” y el pago de indemnizaciones a afectados.

Insiste en que la prioridad para resolver los problemas de abasto de agua de la metrópoli es El Purgatorio. Es clave contar con ocho mil 500 millones de pesos (de los 10 mil millones) para las obras de conducción, bombeo y distribución.

Se busca concluir este proyecto, que inició en 2013, pero en coordinación con la Federación.

Gestiona también tres mil 600 millones de pesos para el libramiento Sur de Puerto Vallarta. Sobre el saneamiento del río Santiago (cuya inversión no se tiene cuantificada) pretende la construcción de plantas de tratamiento, un modelo de supervisión de descargas y sanear la Cuenca Lerma-Chapala. “La terrible realidad es tener el río más contaminado de México. Tiene que ver con acciones que deben hacerse aguas arriba, particularmente en el Estado de México, donde hay un problema serio de lo que entra a Chapala”.

Estas obras contemplan un presupuesto multianual, “pero el hecho de que quedaran arrancadas el año que entra, me parece que sería una enorme ventaja para el próximo Gobierno de Jalisco”.

Los demás proyectos son de mantenimiento y modernización de la red carretera, en los que están incluidos los libramientos de Lagos de Moreno y Ocotlán, los accesos carreteros de la ciudad y la ampliación del tramo de San Agustín hacia el kilómetro 40 de López Mateos.

Se estima que la fase uno de la presa El Purgatorio concluya en 2019. EL INFORMADOR/Archivo

Prevén crédito para terminar El Purgatorio

Debido a que se requieren alrededor de ocho mil 500 millones de pesos para concluir la presa derivadora El Purgatorio-Arcediano, el gobernador electo, Enrique Alfaro, adelantó que contratará un crédito para cubrir los cerca de cinco mil 500 millones de pesos que le corresponderá aportar al Estado para finalizar las obras.

El proyecto estuvo detenido por alrededor de dos años. A finales de 2017 se retomaron los trabajos de la primera etapa, en la que se han invertido 637 millones de pesos. Se estima que la fase uno concluya en 2019.

En julio pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que lanzaría una licitación para ejecutar la segunda etapa del proyecto, lo cual fue rechazado por Alfaro Ramírez, quien solicitó detener el proceso. “En la propuesta que hoy está en la mesa y que a la gente de la Comisión Estatal del Agua le entró la urgencia de licitar en el último mes del Gobierno, plantean que al Estado le toquen cinco mil 500 (millones de pesos) y tres mil (millones de pesos) a la Federación”.

Comenta que ya habló de este tema con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues forma parte de los cuatro proyectos estratégicos que Alfaro contempla para los seis años de gestión. “Andrés dijo: ‘Vamos a entrarle al tema’. Ya dio instrucciones. (El viernes estuvo) en México mi equipo técnico con el equipo de Conagua trabajando en el tema”.

Se tiene proyectado que los tres mil millones de pesos que corresponden a la Federación bajen del Fondo Nacional de Infraestructura. El resto de los recursos saldrán del crédito que adquirirá la próxima administración estatal, “ya vamos muy avanzados con Finanzas, (estamos revisando) los márgenes que se tendrían en las finanzas estatales para ver si es viable o no”.

-¿El margen que tendrían para contratar deuda sería de siete mil millones de pesos?

-Sí, entre seis mil y siete mil millones de pesos.

-¿Y cuál es la visión de López Obrador en el tema de El Zapotillo?

-Está muy en sintonía con nosotros. Haremos un nuevo ejercicio de diálogo y negociación con Guanajuato, que El Zapotillo se quede a 80 metros (de altura) y que El Purgatorio es la gran apuesta para resolver la demanda de agua en el mediano plazo para Guadalajara. Lo que nos pidió en específico el equipo de Andrés, es que se incluyeran las obras de contención para evitar la inundación de Temaca (construcción de diques).

-¿En el tema del proyecto del agua tiene considerado la rehabilitación del Acueducto de Chapala?

-Sí. Eso lo estamos viendo en el ámbito local. Pedimos la información a SIAPA y CEA. Ya pedimos números, nos los van a entregar y creo que con eso podemos hacer un ejercicio de presupuestación.

Duda que la Línea 3 opere de forma parcial

Aunque tanto las autoridades estatales como las federales han anunciado que en noviembre próximo la Línea 3 del Tren Ligero comenzará a operar de forma parcial, Alfaro Ramírez duda de la viabilidad de esta promesa.

Se proyecta que antes de que concluyan los actuales periodos, tanto del Presidente Enrique Peña Nieto como el gobernador Aristóteles Sandoval, comiencen a operar los dos viaductos elevados y quede pendiente el tramo subterráneo que cruza el centro tapatío, aún sin fecha para su apertura.

El gobernador electo declara que no ha recibido información sobre la operación parcial, “absolutamente nada. Solamente les puse a (Javier) Jiménez Espriú y al próximo secretario de Hacienda (Carlos Urzúa), el tema sobre la mesa y les dije: ‘Aguas’”.

-¿Cuál es la alerta?

-Que harán una entrega parcial para que el Presidente (Enrique Peña) venga a inaugurar un pedacito sin estar terminada la obra. Vamos a ver qué hace, nosotros no tenemos información, pero el (próximo) Gobierno federal está cuando menos informado de que tenemos muchas dudas.

-¿Aceptaría que en el arranque de su Gobierno operen sólo los dos viaductos elevados? ¿O los frenaría hasta que esté toda la obra?

-No creo que pueda operar así. Me parece que lo que se está haciendo es un montaje para que el Presidente venga a lucirse… y el gobernador. ¿Cómo van a operar los trenes? ¿Cómo se regresan? ¿Cuándo has visto que una obra opere así?

Alfaro revela los primeros nombres de su gabinete

Aunque en los próximos días anunciará los primeros perfiles de quienes conformarán su gabinete, el gobernador electo, Enrique Alfaro, adelanta los nombramientos de quienes serán titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Jefatura de Gabinete y Finanzas.

Enrique Ibarra Pedroza será el secretario general de Gobierno. Actualmente es presidente municipal interino de Guadalajara, cargo que ocupó luego de que Alfaro solicitó licencia. En los primeros dos años de la actual administración municipal se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento tapatío.

El jefe de Gabinete será Hugo Luna, quien ocupó el mismo cargo en la actual administración tapatía. Además, formó parte del gabinete de Alfaro durante su periodo como alcalde Tlajomulco, y fue dirigente estatal de Movimiento Ciudadano cuando el hoy gobernador electo buscó la alcaldía de Guadalajara.

Descarta que en algún momento Luna fuera considerado para estar al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, “todas las áreas técnicas tendrán técnicos, especialistas, no habrá perfiles improvisados”.

Juan Partida Morales será titular de Finanzas. Ha sido tesorero en los dos periodos de Alfaro como presidente municipal, tanto en Tlajomulco como en Guadalajara.

Debido a que esta dependencia se encuentra dentro de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), una de las "supersecretarías" de la actual administración estatal, el gobernador electo acentúa que nuevamente se dividirán estas áreas, “las supersecretarías fracasaron. Sí van a desaparecer muchas instancias que son poco funcionales, que le cuestan mucho a la administración pública estatal, que no optimizan el manejo de los recursos. Se van a crear algunas otras que articulen, que unan. No pueden quedar huecos, tienes que ordenar la administración. Eso estará listo en una semana”.

Entre los cambios se contempla la creación de cuatro gabinetes que serían los de seguridad, social, económico y el territorial. Alfaro informa que la iniciativa para la reestructuración de la administración pública estatal, así como en materia de procuración de justicia y seguridad pública, se presentará en noviembre, por lo que será la próxima Legislatura la responsable de analizar las propuestas.

Alfaro presentará a los miembros de su gabinete en esta semana. EL INFORMADOR/E. Barrera

-¿Macedonio Tamez será su secretario de Seguridad?

-No. El secretario de Seguridad será un perfil policiaco y estamos buscando a los mejores de este país, estoy en eso. Estamos terminando esa parte del diseño. Hasta donde vamos, es probable que haya un gabinete de seguridad.

-¿Ese gabinete sí lo encabezaría Macedonio?

-Lo estamos evaluando, es probable. Es una de las opciones que tiene experiencia, ya fue alcalde, fue director de Seguridad Pública de un municipio, coordinador de nuestro grupo parlamentario, es un perfil para esa tarea de coordinación.

-¿Cuándo anuncia su gabinete?

-Estamos por definir si a mediados de esta semana o el lunes de la siguiente. Es una estructura muy grande. Lo que sería el primer nivel, te diría que vamos al 85 por ciento.

Para la Secretaría de Innovación viene un perfil de primerísimo nivel.

“Vamos a encontrar más problemas”

El proceso de transición inició a principios agosto, pero el gobernador electo aclara que aún hace falta mucho por revisar, debido a que se encuentran en una etapa preliminar, “todavía trabajando a nivel general”.

Una vez que presente a quienes conformarán su gabinete, se diseñará el trabajo para que inicien las mesas de transición de algunas dependencias que son las que más urgen, como salud, educación y desarrollo social.

“Ya arrancó una transición formal en los temas que ya explicamos hace algunas semanas: finanzas, administración, jurídica y la agenda de los temas complejos políticamente hablando, pero la mesa de transición formal de educación, de salud, inicia (esta) semana”.

Considera que el proceso de transición ha avanzado de forma adecuada, debido a que hay voluntad de Aristóteles Sandoval, “está funcionando bien en términos de disposición, pero sí creo que nos vamos a encontrar más problemas de los que imaginábamos al principio. Me parece que en muchas secretarías y dependencias no se hicieron bien las cosas. Vamos a ver, no quiero anticipar juicios, pero en las primeras revisiones que hemos estado haciendo de algunos temas nos hemos ido encontrando vicios que se arrastran desde hace muchos años”.

Socializan propuesta para Fiscalía autónoma

En el Congreso del Estado se tienen alrededor de 10 iniciativas para dotar de autonomía a la Fiscalía General, aunque el gobernador electo responde que trabajan en una propuesta que es analizada por expertos y representantes de distintos sectores, la cual será impulsada por los diputados de Movimiento Ciudadano.

“Hay que recordar que el tema de Fiscalía Autónoma incluye varios puntos. Lo único de lo que se ha hablado formalmente es de quién nombra al fiscal. Nosotros lo que vamos a hacer es un planteamiento para darle verdaderamente autonomía a la Fiscalía”.

El nombramiento del fiscal, indica, se decidirá también en función de lo que se decida a nivel nacional, “nosotros estamos esperando, como hice el compromiso con el Presidente electo, de conocer a mediados de octubre la estrategia general que él nos va a presentar en materia de seguridad. Ese fue su compromiso”.

Una vez que el equipo de López Obrador presente su estrategia, se revisará si es necesario hacer ajustes a la propuesta local. Alfaro insiste en que serán muy cuidadosos, “y lo estamos tratando de construir en un ejercicio de diálogo con muchos actores”.

Para ejecutar las cuatro obras estratégicas de su administración, Enrique Alfaro, requiere que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgue 80% de los recursos necesarios. EL INFORMADOR/Archivo

PREGUNTAS RÁPIDAS

AMLO

-¿Qué dialogó con el Presidente electo en su reciente visita?

-Tuvo dos momentos. La primera parte, en la que hablamos de los proyectos estratégicos para el año próximo para Jalisco, parece que al Presidente le hacía falta tener información más puntual sobre el estatus de los temas. Y la segunda parte, fue mucho más en el terreno personal. Fue una plática en la que creo que aclaramos cosas que era necesario para seguir caminando, sobre todo dejar claro que, en muchos sentidos, en los conceptos generales sobre la necesidad de cambio que requiere el país, pues nosotros hemos estado ahí desde que inició su proyecto, y que por lo tanto tenemos muchas coincidencias, aunque también tenemos diferencias, pero somos un equipo de trabajo.

Lomelí

-¿Es falso que Lomelí manejará el siguiente año los 89 mil millones de pesos provenientes de la Federación?

-Nos dijo (AMLO) con toda claridad: “El tema de los programas sociales es lo que quiero que sea el eje del trabajo del coordinador de delegados”. Para mí, eso y delegado de la Sedesol, es algo muy parecido.

Con quien sea el delegado, nosotros mantendremos coordinación. Él me dijo que tenía interés de que fuera Carlos Lomelí. Lo que le expresé fue, en el marco de sus atribuciones, que él puede nombrar a quien considere, ni lo apruebo ni lo desapruebo… pero si su equipo de trabajo cruza la raya y quiere tomar atribuciones que no le tocan, nosotros seremos los primeros en hacérselo saber. Él se comprometió a que eso no va a pasar.

Seguridad

-¿Qué es lo que más le preocupa antes de asumir el Gobierno?

-Ir viendo con el paso de los días que se está generando un vacío en el Gobierno del Estado, que es muy peligroso para Jalisco. Lo que pasó con el tema de Ciencias Forenses y todo este penoso asunto, no es más que producto del desgobierno. Lo que esperaría es que ese vacío de conducción política que hoy se siente, no se profundice y se pueda cortar. Que el gobernador (Aristóteles) asuma plenamente su responsabilidad, que no se distraiga, que no se desentienda, por supuesto, de su responsabilidad, y que no vaya a permitir que el desorden gane terreno en el cierre de la administración. Creo que eso sería algo que haría más complicada la transición.

Transporte Público

-¿En el primer año completa el proyecto de ruta-empresa del transporte público?

-Espero que sí. Siempre he tenido resistencia a asumir plazos en temas tan complejos, porque puede sonar como (el expresidente Vicente) Fox, que iba a arreglar Chiapas en 15 minutos, pero sí creo que hay condiciones para en un año poder reordenar el transporte. Vamos a intentarlo.

-¿Cederá con los transportistas al aumento a la tarifa?

-No, así no. Me parece que es un tema que deberá desahogar el Gobierno del Estado y el planteamiento es claro: quien entra en la agenda de modernización se le está liberando ya una tarifa y, a quien no entre, pues no puede dársele una concesión.

