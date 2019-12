Alfaro acepta tensión entre Federación y gobernadores por tema de seguridad

Enrique Alfaro reconoció que gobernadores expresaron su inconformidad al verse exhibidos por la Federación con el “quién es quién en seguridad”, situación que generó tensión. “Quedamos de reunirnos en enero para platicar el tema, porque hubiera sido imposible sacar los acuerdos (en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ayer sesionó en Palacio Nacional). Hay un ambiente de tensión por la manera en que se están manejando”.

Entrevistado al término de la sesión del Consejo, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, consideró inapropiado que se busque generar este ambiente cuando, en general, hay más temas para trabajar en unidad.

Alfaro también rechazó que exista molestia con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. “En lo personal, no. Yo no he faltado a ninguna reunión (de seguridad), pero tampoco estoy de acuerdo en que se esté exhibiendo este asunto como si por despertar temprano (y acudir a esas sesiones) estás cumpliendo. Es un mal mensaje (exhibir a los mandatarios)”.

El pasado martes, la Federación dio a conocer los nombres de los gobernadores faltistas a las reuniones. Por eso Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), confirmó que se reunirán el 13 de enero para analizar y debatir exclusivamente el tema de seguridad.

Previo a la sesión plenaria de ayer, Domínguez remarcó que “se subió la voz (por parte de mandatarios). Hubo debate entre dos gobernadores”.

Por otra parte, Alfaro lamentó la reducción del presupuesto en los fondos de seguridad para las Entidades, razón por la cual se abstuvo en la votación de los acuerdos en el Consejo. “El ajuste es de 1% sumados los dos fondos, que es menos que la inflación. Jalisco no tuvo ni siquiera un ajuste inflacionario y es un Estado considerado como prioritario, entonces es un contrasentido que en esos Estados prioritarios no se estén destinando más recursos”.

El Presidente pide combatir la corrupción, más responsabilidad y coordinación, así como mejorar las Policías y Ministerios Públicos. SUN/C. Mejía

Expone AMLO decálogo para enfrentar la violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso 10 puntos para enfrentar la violencia en el país. Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ante 31 de 32 gobernadores (no acudió el de Puebla, Miguel Barbosa), celebró los acuerdos que se alcanzaron y aprovechó para exponer una especie de decálogo. “Quiero aprovechar para hablar de los puntos que considero fundamentales para enfrentar el flagelo de la violencia. Lo primero es no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad pública. Cero corrupción”.

Como segundo tema aseguró que es necesario que en todos los niveles se establezcan los límites entre autoridades y delincuencia, pues consideró fundamental que se eviten las complicidades para evitar que “gobierne la delincuencia”.

En el tercero, indicó que el trabajo coordinado desde el nivel municipal hasta la Federación es fundamental para hacer frente a la delincuencia y combatir la violencia mediante las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad Pública y de Gobernación. “Si todos los días compartimos información y tomamos decisiones conjuntas es muy importante… y que ésta coordinación se dé también del Gobierno federal a los Gobiernos estatales y municipales. Sumar voluntades y esfuerzos”.

En la cuarta propuesta acentuó que se debe mejorar el desempeño de las Policías estatales y municipales, además de ampliar el número de integrantes en los cuerpos de seguridad para eliminar el déficit que existe e invertir en capacitación. “Invertir en policías no es un gasto... es una inversión”.

Afirmó que un quinto punto es que se garanticen los derechos humanos, evitar la tortura, las desapariciones, las masacres y actitudes autoritarias. Justo al explicar esta idea se dio un tiempo para felicitar a las Fuerzas Armadas, que están ayudando a garantizar la seguridad pública “sin violar derechos humanos”.

Insistió en que desde todos los niveles de Gobierno se deben de atacar las causas que originan la inseguridad y la violencia, lo cual fue su tema número seis. “Hay que mejorar las condiciones económicas y sociales, hay que procurar el bienestar material y el bienestar del alma, hay que fortalecer los valores culturales, morales y espirituales… hay que atender mucho a los jóvenes”.

Luego señaló que debe existir “perseverancia”, por lo que pidió a los mandatarios no delegar la atención al problema de la violencia y asumirlo directamente.

“El punto ocho es, como se está haciendo, pero no dejarlo en el olvido o no permitir que se burocratice o se desatienda, el que podamos contar pronto con una Guardia Nacional fortalecida”.

En el noveno, solicitó que se mejoren los salarios y prestaciones a todo el personal que desempeña labores de seguridad.

Y finalizó el decálogo con la exigencia de que se requieren Ministerios Públicos capacitados y honestos. Y en una segunda felicitación, pero ahora al Poder Judicial, celebró la iniciativa de renovación propuesta desde los encargados de impartir justicia en el país.

El presidente subrayó ante los asistentes que en el país hay gobernabilidad.

Gobernadores debatirán inseguridad en enero

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirá el próximo 13 de enero para analizar y debatir exclusivamente el tema de seguridad, encuentro al que está convocado el Gabinete de Seguridad Federal y el secretario Alfonso Durazo.

Así lo informó Francisco Domínguez Servín, presidente de la Conago, entrevistado en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó ayer López Obrador en Palacio Nacional.

El gobernador de Querétaro se reservó su derecho para informar sobre el contenido de la reunión que los gobernadores sostuvieron previo a ese evento. “No voy a decir lo que se dijo, pero se subió la voz. Se comentó con claridad (por la exhibición que hizo el Gobierno federal de los gobernadores faltistas a las reuniones de seguridad). El compromiso es seguir debatiendo. Voy a convocar a una reunión de Conago, exclusivamente para el tema de seguridad, porque hubo debate entre dos gobernadores, entonces vamos a terminar con este debate y está invitado el Gabinete de Seguridad”.

Previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, gobernadores reclamaron que el Gobierno federal exhibiera a los que no acuden a las reuniones de seguridad en sus Estados. El tema será abordado en enero en la Conago. SUN/D. Sánchez

“Le atoramos juntos o fracasamos todos…”

“Le atoramos juntos o fracasamos todos por separado. En los temas de seguridad, nadie debe sustraerse a la tarea que le corresponde”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

En su mensaje durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, remarcó que el mandato de los mexicanos, para todas las autoridades, “es sumar sin pequeñeces ni regateos las capacidades y esfuerzos del Estado en su conjunto, los tres niveles de Gobierno, los órganos autónomos y la sociedad, para regresar la paz y la tranquilidad a nuestra gente”.

Durazo afirmó que la lucha por la seguridad no admite ambiciones personales. “Es una tarea discreta, esforzada y con frecuencia peligrosa”.

Admitió de nueva cuenta que durante este año no se alcanzaron los resultados deseados en materia de seguridad. Sin embargo, destacó, se mejoraron los instrumentos del Estado mexicano para enfrentar la inseguridad y la violencia. Y se creó la Guardia Nacional. “Los problemas de seguridad pública no tienen una solución militar, pero es evidente que no hemos alcanzado los resultados deseados, aunque hemos mejorado los instrumentos”.

El pasado martes, Durazo reveló que hay gobernadores, como los de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila y Guanajuato, que tienen nula o baja asistencia a las reuniones de seguridad. Al dar a conocer el “quién es quién” de los mandatarios en materia de seguridad, también se acentuó que Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Jalisco están aprobados en las asistencias de esas reuniones.

GUÍA

Piden respetar derechos humanos

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, afirmó que el problema de la inseguridad debe abordarse desde una perspectiva de derechos fundamentales.

Para que el Estado garantice la seguridad y la prevención del delito, acentuó, se requieren policías, integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas que tengan las herramientas necesarias para cumplir con su deber y acabar con la impunidad en las violaciones de derechos humanos.

Lo anterior implica contar con los equipos adecuados y con una justa remuneración para cumplir con eficacia su tarea, con formación y capacitación integrales, protocolos de actuación claros y leyes y reglamentaciones que sancionen las desviaciones y los excesos.

Enrique Alfaro lamentó la reducción del presupuesto en los fondos de seguridad para las Entidades, razón por la cual se abstuvo en la votación de los acuerdos en el Consejo. FACEBOOK/EnriqueAlfaroR

México exige unidad… hay retos apremiantes: Martí

México exige unidad nacional alrededor de un objetivo común: el engrandecimiento de nuestra nación, afirmó Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, quien reconoció que en materia de seguridad hay desafíos que son apremiantes e insoslayables en el mediano plazo.

Entre los retos señaló la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio porque persiste un sistema híbrido: el inquisitorio y acusatorio, “lamentablemente no hemos terminado de implementarlo”.

Tampoco se ha concretado la reforma integral al sistema penitenciario: “Sabemos que aún es un verdadero problema, un dolor de cabeza, y de ahí emergen muchos delitos, sobre todo extorsión y secuestro virtual”.

Se suma la falta de concreción e implementación del modelo nacional de policía.

Martí destacó el trabajo de los gobernadores y presidentes municipales, quienes están tomando “el toro por los cuernos”, profesionalizando y reformando a sus policías.

“También debo reconocer que las acciones en la Policía Federal, de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México, fue un incentivo perverso para los Estados”. Lo anterior, agregó, porque cuando la Federación se ocupa de la seguridad, “descuidamos durante mucho tiempo las policías”, aunque no se puede dejar de lado el reconocimiento a las fuerzas armadas. “México reclama un llamado a la unidad nacional porque solamente unidos podremos combatir la lacerante ola de violencia, la terrible impunidad y corrupción en la que seguimos envueltos”.

Sobre la Guardia Nacional resaltó los esfuerzos realizados para su creación en tan poco tiempo: “Impresionante, en 12 meses suman 72 mil elementos; sin embargo, es menester seguirla apoyando para que se logre el objetivo deseado y llegar al número de elementos deseados con la preparación, orden y disciplina necesaria para cumplir el objetivo deseado. Se trata de formar un cuerpo de seguridad que tenga la mística, y sí creo que logrando ese objetivo mejorará ostensiblemente la seguridad de país”.

Hace 11 años, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Martí expresó el dolor de haber sufrido la pérdida de su hijo, quien fuera secuestrado y posteriormente asesinado. “Ese día, con amargura pedí que las instituciones de seguridad y justicia respondieran a las necesidades apremiantes de nuestro país en aquellos tiempos. Expresé la frase: Si no pueden, renuncien. A partir de ahí tomé un compromiso ciudadano y con un profundo amor a México, esperando que otras familias no sufrieran lo que nosotros. Si bien algunas cosas se han logrado, faltan muchas…”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en temas de seguridad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador