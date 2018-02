Alertan por cirugías plásticas promovidas en redes sociales

Ofrecen liposucciones, estiramientos faciales en consultorio y hasta inyecciones que prometen moldear la figura, a precios bajos y sin ingresar a un hospital. Todo esto en redes sociales y páginas de internet, al alcance de un clic.

Estos anuncios de cirugías en las que se ofrece mínima invasión y una supuesta pronta recuperación representan un alto riesgo para la salud y son uno de los puntos más problemáticos para vigilar, reconoce el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, Dagoberto García Mejía.

“Nuestro ‘talón de Aquiles’ siguen siendo aquellos procedimientos que se ofertan en las redes y que lucran con el bienestar general”.

Desde 2017, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios encomendó la regulación de la publicidad a las comisiones en los estados, precisamente para vigilar este tipo de anuncios.

“Estamos detectando en redes quién se ostenta como cirujano plástico y no lo es. Con las acciones que logramos hacer el año pasado, logramos que muchos de estos médicos se fueran a otros estados”.

La Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco es la encargada de hacer la mediación entre el demandante y el demandado. EL INFORMADOR/Archivo

Piden revisar certificación

Para ejercer legalmente la cirugía plástica y reconstructiva, el médico debe contar con el diploma de la escuela donde cursó, debe hacer un examen de certificación ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, y así poder contar con sus cédulas profesionales federal y estatal.

Una persona que no cuenta con esta experiencia y no cumple con los requisitos, no debe practicar ningún procedimiento de cirugía plástica, pues no tiene ni el aval ni la experiencia necesarios para hacerlo.

El director de Profesiones del Gobierno del Estado, Felipe Oceguera Barragán, indicó que la sociedad debe estar alerta a que su médico cuente con todos los documentos, y que estos estén visibles en el consultorio.

“Los usuarios de servicio de este tipo de atención médica deben de tener muy claro que los únicos que pueden atender temas de cirugía estética y reconstructiva son los especialistas”.

La dirección de Profesiones ha recibido quejas de mala práctica, pero la encargada de hacer la mediación entre el demandante y el demandado es la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco (Camejal.) Sin embargo, en caso de quejas por usurpación de funciones, la dirección sí procede.

Recomendaciones

Verificar que el cirujano plástico tenga su documentación a la vista de sus pacientes.

Que esté en el padrón de médicos certificados y colegiados.

Evitar caer en ofertas de tratamientos o procedimientos quirúrgicos publicados en redes sociales.

No permitir que se haga el procedimiento quirúrgico en un consultorio.

Denunciar en caso de detectar alguna anomalía en la consulta.

Que el médico hable de los riesgos de la cirugía y proceso post operatorio.

Encuentra a tu médico

Para saber si el cirujano plástico que te ofrece un servicio está certificado y cuenta con la debida preparación, puedes buscar su nombre en las páginas de la dirección de Profesiones del Gobierno del Estado, en la del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, así como en el de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

www.cmcper.org.mx

https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/areas-de-la-secretaria/direccion-profesiones

https://cirugiaplastica.mx

Asesoría jurídica en caso de fraude

Personas que cayeron en páginas que ofrecían procedimientos a bajo costo o con pseudocirujanos han llegado a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal) para poner una queja pero, al no haber sido un procedimiento realizado por un especialista certificado, la comisión pierde injerencia, por lo que únicamente se da asesoría jurídica y el caso se deriva a otras instancias, como la Fiscalía General.

A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar de procedimientos estéticos. AFP/Archivo

Liposucción, a la cabeza en demanda de operaciones

La cirugía de liposucción es el procedimiento plástico más solicitado tanto en el ámbito público como en el privado.

Este procedimiento, caracterizado por la atracción del exceso de grasa corporal por medio de un proceso de succión con equipo quirúrgico, está en primer lugar en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva (IJCR), informó el encargado de despacho de la dirección, Hiram Osiris González.

“La liposucción sigue siendo el número uno, casi emparejado con los implantes mamarios; con nosotros, distinto a lo que se da en el medio privado, el tercer lugar lo ocupa la abdominoplastía, esas tres son las que más se necesitan aquí”.

De cada 10 mujeres que llegan a solicitar un servicio de cirugía plástica al IJCR, hay un hombre que lo pide.

De acuerdo con la Encuesta de Estética Global Anual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México se encuentra en el quinto lugar mundial de procedimientos estéticos, con un total de 923 mil 243, con 3.9% del total de intervenciones a nivel mundial.

A nivel mundial, el procedimiento más solicitado es la cirugía de implantes mamarios, seguida de la liposucción, la cirugía de párpados, la rinoplastia y la abdominoplastia.

En cuestión de procedimientos cosméticos no quirúrgicos, la inyección de botox ocupó el primer lugar.

Procedimientos más pedidos en el mundo

Por mujeres

Colocación de implantes mamarios.

Liposucción.

Cirugía de párpados.

Abdominoplastia.

Levantamiento de senos.

Por hombres

Cirugía de párpados.

Ginecomastia (reducción de mamas).

Rinoplastia.

Liposucción.

Trasplante de cabello.

Fuente: ISAPS.

Profesionalizan la cirugía plástica con un año más de formación

Los aspirantes a cirujano plástico tendrán que estudiar un año más de la subespecialidad y uno menos en cirugía general. AFP/Archivo

Por disposición federal, a partir de este año los médicos que busquen hacer una subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva, tendrán que estudiar un año más de formación y uno menos de la especialidad en cirugía general.

Es decir, en lugar de tres de plástica, se harán cuatro años, más dos de cirugía general, para hacer un total de seis, por lo que el médico tardará el mismo tiempo en graduarse como cirujano plástico.

El programa de la especialidad cambió con el objetivo de profesionalizar a los especialistas y adentrarlos en el campo de la cirugía plástica durante más tiempo, pues será a lo que se dedicarán toda su vida, señaló el coordinador de Especialices del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Eusebio Angulo Castellanos.

“Se hizo un análisis y se concluye que las habilidades quirúrgicas que el muchacho requiere para ser cirujano plástico no requerían tres años de cirugía general, pues en dos años lo logra. El requerimiento en este momento para ingresar a la UdeG como alumno de cirugía plástica, lo modificamos en el plan de estudios”.

El coordinador indicó que la cirugía plástica ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo en habilidades que debe adquirir el especialista, para responder a las nuevas demandas de quienes buscan practicarse un procedimiento estético o reconstructivo.

Otra de las ventajas es que, con más preparación, sumado a la certificación y demás requisitos que deben cumplir, los cirujanos plásticos tendrán mejor respuesta a los problemas de la gente.

Además, mencionó que las autoridades de todos los niveles son responsables de supervisar que no haya pseudo clínicas.

“Es un problema de control de reglamentos y de supervisión de la Secretaría de Salud, que da permiso a lugares inapropiados y a gente sin formación”, afirmó.