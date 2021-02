Alertan por aumento de delitos por uso de videoconsolas en Jalisco

Alejandra Rubí, de 13 años, fue reportada como desaparecida en noviembre. Viajó de Tonaya a Tapachula. Iba a encontrarse con alguien que conoció a través del videojuego Free Fire, quien le envió dinero para el viaje.

Tras ser localizada, autoridades de Jalisco alertaron sobre el uso de videojuegos en línea, en los que se puede interaccionar con personas de cualquier parte del mundo, algunas vinculadas con la trata y desaparición de gente. Pidieron a los padres estar alertas.

La Fiscalía reporta que en 2020 desaparecieron dos menores de 13 y 17 años por el uso de videojuegos. Otros 11 casos denunciados en lo que va de la administración estuvieron relacionados con el uso de medios digitales.

TELÓN DE FONDO

Lanzan alerta

El pasado 30 de noviembre, el Gobierno del Estado alertó por el uso de los videojuegos en línea en los que se permite interactuar con personas de cualquier parte del mundo. El argumento es que están vinculados con la desaparición y la trata de personas en Jalisco.

Lo anterior, tras la desaparición de Alejandra Rubí, una menor de 13 años que vive en Jalisco, por quien se activó la alerta Amber tras ser reportada como desaparecida.

Vía redes sociales, la autoridad estatal informó: “Esta niña contactó a través del (video) juego Free Fire a un muchacho originario de Guatemala y este muchacho le mandó dinero a la niña… la hizo trasladarse hasta Guatemala”.

Contó que se fue sin la autorización de sus familiares, quienes la reportaron como desaparecida.

“Finalmente la pudimos localizar allá. Y regresó sana y salva a la ciudad”, acentuó la autoridad.

Tras destacar que afortunadamente este caso se resolvió con éxito, urgió a los padres de familia a estar atentos.

“Hay un enorme riesgo en este tipo de juegos en los que se interactúa con personas en cualquier parte del mundo. Necesitamos estar atentos, no podemos tener este asunto sin los cuidados que se requieren”.

A los jóvenes que participan en este tipo de juegos, les recordó que deben cuidarse. “Necesitamos que entiendan al enorme riesgo que hay”.

En Jalisco, 375 mil 678 hogares cuentan con consolas de videojuegos. EL INFORMADOR/Archivo

En Jalisco, dos de cada 10 hogares tienen videojuegos

Gaby tiene 10 años y desde hace alrededor de cinco años comenzó a usar una consola de videojuegos. Actualmente la utiliza con menor frecuencia porque también se conecta a través de los celulares y computadoras.

Mencionó que suele jugar con primos y amigos de la escuela. “Porque les tengo más confianza, mientras que los demás ni siquiera nos sabemos nuestros nombres reales”.

Lo anterior, dijo, debido a que tuvo una mala experiencia con otro usuario.

“A veces te pueden engañar o te pueden estafar. A mí casi me pasaba eso y me puso muy mal. Un jugador me dijo que cómo reaccionaría si supiera que él era hacker. No le creí y me empezó a fastidiar con eso. Me preguntó que si lo seguía en Roblox y le respondí que no sabía cómo. Me respondió: ‘Muy bien, te hackearé la cuenta’. Mis papás lo denunciaron”.

Aclaró que sus padres le regulan el tiempo para jugar en línea porque tiene otras actividades, incluidas las clases virtuales. También mencionó que está de acuerdo en que vigilen el uso de los dispositivos. “Porque no siempre los niños están jugando lo que aparentan”.

En Jalisco, 375 mil 678 hogares cuentan con consolas de videojuegos, de un total de dos millones 327 mil viviendas habitadas en la Entidad; es decir, en dos de cada 10 se tienen este tipo de dispositivos, según el último Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Debido a que una gran cantidad de menores de edad utilizan estos aparatos, Francisco Gutiérrez Rodríguez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que la labor del padre de familia es advertir a sus hijos de las consecuencias del uso de éstos. “El padre de familia tiene que actualizarse, tiene que conocer los personajes, la forma en que interactúan estos personajes, para hacer ese acompañamiento”.

Recordó que muchos papás ven a los menores entretenidos por varias horas con los videojuegos y no los cuestionan. “No generan problemas, están en casa, entonces pareciera que no existe algún riesgo, pero no saben qué tipo de juegos es lo que están consumiendo”.

Por ello, insistió en que es necesario estar atentos de los juegos con alto contenido de violencia, aunque aclaró que no se considera como una causa lineal “de que si ve tal juego, él se va a convertir en violento o pueda correr el riesgo de tener una personalidad antisocial”.

GUÍA

Aplican regulación

En noviembre pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó los Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, que establecen las advertencias y descripciones de contenidos con los que deberán contar los videojuegos. Éstos entrarán en vigor en mayo de este año (180 días después de su publicación).

En uno de los artículos transitorios se puntualizó que, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, se deberá emitir una Guía parental en materia de videojuegos. “Una medida para contar con información y evitar que las y los menores de edad estén expuestos a los videojuegos no aptos para su edad... es el control parental, el cual permite a los padres administrar los contenidos y funciones a los que las y los menores puedan acceder, mediante acciones de bloqueo de contenidos y de los elementos interactivos, así como la configuración de límites de tiempo”, se precisa en el documento.

En el apartado de obligaciones se puntualiza que los distribuidores y comercializadores de los videojuegos, deberán cumplir con las especificaciones gráficas de las estampas contenidas en los lineamientos publicados, incluir la clasificación de cada videojuego expuesto para la enajenación o el arrendamiento conforme a lo que indica el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.

Sólo podrán vender o arrendar videojuegos cuya clasificación sea para mayores de edad, únicamente, si el consumidor lo comprueba con una identificación oficial.

La Secretaría de Gobernación deberá realizar campañas de información respecto a las clasificaciones y los controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo con los rangos de edad, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, difundidos a través de medios electrónicos, digitales e impresos.

Uno de los riesgos para los menores de edad es interactuar en los videojuegos con delincuentes o acosadores. Por eso recomiendan la vigilancia continua de los padres de familia. EL INFORMADOR/G. Gallo

VOZ DEL EXPERTO

Ni a los vecinos conocen...

Francisco Gutiérrez Rodríguez, académico de la UdeG.

Para el académico Francisco Gutiérrez Rodríguez, el uso de los videojuegos en los menores puede ser un factor de riesgo si no se cuenta con el debido acompañamiento por parte de los padres de familia.

Es importante, dijo, que antes de que un padre de familia compre un videojuego, pueda conocer cuáles son las claves que tiene: si es violencia extrema, lenguaje obsceno o sexo explícito.

“Lamentablemente, estas señales (advertencias) vienen en inglés, vienen en la parte inferior del videojuego, pero a veces son los propios padres de familia los que los llegan a comprar”.

Considerando que la situación actual es difícil por la pandemia, el académico acentuó que prohibir el uso de estos dispositivos no sería lo indicado.

“Pero sí poder regular qué es lo que se consume... y si en un momento determinado ya tiene un juego específico que sea violento. Hay juegos que se les llama dispara y olvida, donde el muchachito tiende a disparar a todo lo que se mueva”.

Resaltó que los padres deben poner límites a la cantidad de tiempo que los menores pasan en los videojuegos.

“Es increíble que, en ocasiones, conocen a la gente de otros países con los que juegan en línea. Pero a veceno conocen ni a los vecinos de la colonia”.

Sector vulnerable

Elsy Michelle tenía 12 años. A las 16:00 horas del pasado 16 de agosto salió de su casa ubicada en Tala para buscar el cargador de un celular en el rancho Los Conejos (donde trabajaban sus papás), del mismo municipio. La menor desapareció y casi ocho horas después fue localizada sin vida y con huellas de violencia.

La Fiscalía de Jalisco informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias del caso, se determinó que el agresor podría ser alguna persona cercana a la menor.

En la última década, en Jalisco han desaparecido dos mil 704 menores de edad, de los cuales, 774 aún no son localizados. De estos últimos, 321 son niñas, de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En noviembre pasado, cuando se dio a conocer el informe de personas desaparecidas en la administración federal, Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, reconoció que muchas de las menores desaparecidas son víctimas de violencia sexual y violación. “Por supuesto que todos estos datos de las mujeres (en general) que están reportadas como desaparecidas, la hipótesis principal es la trata de personas. Esta hipótesis tiene que ser corroborada con la información que nos tienen que dar (las fiscalías)”.

Aseguró que el Protocolo Homologado de Búsqueda cuenta con un capítulo específico diferenciado para la búsqueda de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

“Toda desaparición de niña, adolescente y mujer tiene que ser investigada... y abierta una hipótesis de búsqueda que, en su desaparición, sea por razón de diferentes tipos de violencias: violencia sexual, violencia familiar, violación sexual. Aquí hay que diferenciar la violencia y la violación sexual, la trata de personas y por supuesto el feminicidio”.

Ante el encierro por la pandemia, expertos recomiendan a los padres familia vigilar a los menores de edad para evitar afectaciones. EFE/Archivo

CLAVES

Alza en ventas

Dispositivos. De acuerdo con un estudio de la consultora The Competitive Intelligence Unit, uno de los dispositivos de conectividad que registró una trayectoria al alza en las ventas, en especial al cierre del año pasado, fueron las consolas de videojuegos, “ante el lanzamiento de la nueva generación de Xbox y PlayStation, y la mayor disponibilidad del tiempo para las actividades lúdicas en el hogar”.

Mejoría. Ernesto Piedras Feria, director de la firma consultora, informó que, pese a que en los primeros meses de la pandemia algunos de los segmentos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) registraron una marcada caída en ventas, éstas comenzaron a mejorar en el tercer trimestre del año.

Ingresos. Reportó que el lanzamiento de la nueva generación de consolas y videojuegos aumentaría los ingresos en alrededor de 11 mil 470 millones de pesos a finales de 2020. “Cifra que representa 36.3% del total generado en 2020 (31 mil 598 millones) y 3.9% más en su comparativo anual”.

Pandemia. Se precisó que en el tercer trimestre fue mayor la comercialización de esos dispositivos para continuar con el quehacer productivo, escolar y de entretenimiento en los hogares.

Digital. Lo anterior no sólo es atribuible a la robustez de las prestaciones económicas percibidas al final del año, la aplicación de promociones, descuentos y las celebraciones decembrinas, sino también impulsado por la preferencia creciente de contar con mejor equipamiento, bajo una economía que aceleró su ritmo hacia una creciente transformación digital.

Recomendaciones

Debido a la pandemia, la Fiscalía de Jalisco lanzó una serie de recomendaciones para el entretenimiento seguro a través de las plataformas de streaming. Se destaca que es conveniente utilizar sitios legítimos para evitar el “phishing” y el robo de datos personales o la descarga de virus en los dispositivos.

Lo anterior, porque en la contingencia sanitaria “se ha incrementado el uso de dispositivos tecnológicos y consolas con acceso a las plataformas de streaming que ofrecen una gran variedad de contenido audiovisual, lo que resulta una buena opción para la convivencia”.

Se agrega que la Dirección de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito de la Fiscalía del Estado recomienda el uso de sitios legítimos, con navegación segura y legal. En cambio, páginas gratuitas pueden resultar un fraude porque ofrecen estrenos y almacenamientos de películas que despliegan ventanas emergentes que contienen “phishing” para el robo de datos personales, descargas de virus o aplicaciones maliciosas que al otorgar permisos pueden secuestrar la información contenida en el dispositivo con fines económicos.

