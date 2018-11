Alerta de género y programas no reducen feminicidios en Jalisco

Pese a la implementación de la Alerta de Género, la existencia de programas de capacitación para servidores públicos, la tipificación del feminicidio y la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres, la realidad para las jaliscienses sigue siendo una donde la violencia, de una forma u otra, está dirigida a ellas de manera sistemática.

Sólo en los primeros nueve meses de este año, en Jalisco han sucedido 22 feminicidios. Son seis casos más de los que se reportaron el año pasado durante el mismo periodo. Esto coloca al Estado como el lugar número ocho en el país.

Las estadísticas no se detienen ahí: la Entidad ostenta el tercer lugar de víctimas mujeres por lesiones dolosas, con más de tres mil casos entre enero y septiembre de 2018.

Idania perdonó a su pareja tras ser víctima de violencia, una decisión que hoy lamenta. A finales de octubre, el hombre volvió a golpearla tras una discusión. En esta ocasión, llegó incluso a patearle la cara. Fue entonces cuando decidió darle seguimiento a una denuncia que había interpuesto en el Centro de Justicia para las Mujeres en enero pasado.

El caso de Idania es una de las más de siete mil carpetas de investigación por el delito de violencia familiar que se han abierto este año en Jalisco. Se trata del delito más común que sufren las mujeres en el Estado.

En febrero de 2016, el Gobierno de Jalisco declaró una Alerta de Género ante la violencia hacia las mujeres. En noviembre del mismo año se hizo la solicitud para que la alerta también fuera declarada por el Gobierno federal. Sin embargo, dos años después, aún no se ha dado una respuesta a favor o en contra por parte de la Secretaría de Gobernación.

Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), opina que no hay políticas públicas contundentes para reducir la incidencia.

El mismo mes que se llevaron a cabo las manifestaciones simultáneas de #VivasNosQueremos, se registraron 49 feminicidios a nivel nacional. EFE/Archivo

Jalisco, en el Top 10 de violencia contra mujeres

Jalisco se encuentra entre las Entidades del país con el mayor número de feminicidios, violaciones y violencia familiar contra mujeres durante este año. En las estadísticas de estos tres ilícitos, Jalisco se posiciona en el Top 10 de las Entidades más peligrosas para las mujeres.

Idania fue pareja del mismo hombre por ocho años. Al principio, la pareja no tenía muchos problemas. Entonces él comenzó a consumir drogas, situación a la que ella atribuye que su pareja se volviera una persona paranoica y celosa. Comenzó a insultarla y amenazarla hasta que, en enero de este año, la golpeó en el rostro tras una discusión. En ese momento interpuso una demanda, a la que no dio seguimiento, debido a que decidió perdonar a su pareja. A finales de octubre, la golpeó de nuevo, esta vez incluso le pateó la cara.

El caso de Idania es uno de los más de siete mil que han quedado registrados entre enero y septiembre de 2018, los cuales colocan a Jalisco en el séptimo puesto con mayor cantidad de casos en el delito de violencia familiar.

En lo referente a los feminicidios, tiene el octavo lugar, con 22 asesinatos en el mismo periodo. En cuanto a las violaciones, el Estado está en la posición número 14.

La incidencia más alta es en la capital del país y en el Estado de México. La primera tiene el primer puesto en violencia familiar, mientras que el segundo va a la cabeza en feminicidios y violaciones. Otros Estados con altos niveles de estos delitos son Chihuahua, Baja California y Guanajuato.

A nivel municipal, el Estado de Chihuahua se pone a la cabeza en los tres delitos mencionados, pues Ciudad Juárez concentra por sí sola los números más altos en estos tres ilícitos. En total, la ciudad fronteriza ha registrado más de cinco mil crímenes en contra de las mujeres. Le siguen Tijuana, Durango y Puebla.

En el conteo nacional de los municipios con mayor cantidad de feminicidios, Guadalajara y Tlaquepaque son los representantes jaliscienses con los números más altos, al registrar cada uno tres feminicidios de enero a septiembre del año en curso. Esto los coloca de manera respectiva en los lugares 42 y 43. Puerto Vallarta, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga tienen las posiciones 77, 78 y 79 en el conteo.

Por otra parte, Campeche es la Entidad que de manera generalizada presenta una menor cantidad de incidencias, pues los reportes acumulados de los tres delitos suman 174 casos.

Atienden 33 mil llamados de auxilio

Idania decidió denunciar a su pareja por primera vez en enero pasado y acudió al Centro de Justicia para Mujeres (CJM). En esa ocasión no le dio seguimiento a su caso tras decidir darle una segunda oportunidad a su pareja. Fue hasta finales de octubre cuando sufrió más agresiones y decidió denunciar una vez más. La experiencia que tuvo fue positiva.

El CJM abrió sus puertas en febrero de 2015. Desde entonces dio atención a más de 33 mil mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. “El sello es que la atención siempre debe ser personalizada e integral”, comentó la coordinadora del área de Servicios Integrales, María del Refugio Aceves Delgado.

Por otra parte, en 2016, Lola acudió al Centro para denunciar los abusos de su pareja, pero afirma que no recibió una atención. Sostiene que el trato del personal la desanimó para continuar con su denuncia. Un año después, su pareja se encontraba presa y ella intentó darle continuidad a su caso por miedo a represalias una vez que recuperara la libertad. Recibió la noticia de que su caso ya estaba cerrado por falta de seguimiento. “Cuando acudí estaba una licenciada diferente. Le dije que quería retomar mi caso, así que sacó mi expediente, lo leyó y me dijo que mejor retirara la denuncia. Que si ya no tenía problemas, para qué seguir”.

Afirma que el personal del Centro le explicó que era necesario que volviera a suceder algún incidente para que su caso pudiera reactivarse.

Su experiencia es radicalmente distinta a la de Idania, quien se dice satisfecha con la atención recibida.

La nula cantidad de reportes por violencia de género no es un fenómeno común en todo el país. EL INFORMADOR/Archivo

Violencia de género, un crimen que no se denuncia

El delito de violencia de género es uno que no se denuncia entre los jaliscienses. En los últimos tres años, sólo se reportan 284 incidencias, todas ellas acontecidas en mayo de 2016. Desde entonces, en los registros no aparece un solo caso por este delito en el Estado.

La nula cantidad de reportes por violencia de género no es un fenómeno común en todo el país. Desde 2016 hay más de cinco mil denuncias por este ilícito a nivel nacional.

Los únicos reportes por este delito se dieron tres meses después de que Jalisco declarara la alerta estatal de género en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Puerto Vallarta. En la actualidad, estos ocho municipios se mantienen a la cabeza en el Estado como las zonas donde se cometen más crímenes en contra del sexo femenino.

A finales de abril de ese mismo año surgió a nivel nacional el movimiento #VivasNosQueremos, lema bajo el cual miles de mujeres se manifestaron tanto en redes sociales como en las calles de más de 40 ciudades del país, entre las cuales estuvo incluida la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El movimiento se declaraba a sí mismo como una muestra pública del hartazgo de la población femenina ante la violencia de género. La marcha que se llevó a cabo en Guadalajara convocó a una multitud de entre mil 500 y dos mil personas. Fue en ese mismo año cuando también se dio el número más alto de reportes de violencia de género en todo el país, con más de dos mil casos registrados.

El mismo mes que se llevaron a cabo las manifestaciones simultáneas de #VivasNosQueremos, se registraron 49 feminicidios a nivel nacional. Desde ese año y hasta la fecha, han sido mil 902 las incidencias de las que se tiene reporte.

Lidera Guadalajara

Guadalajara se encuentra a la cabeza de Jalisco en la incidencia de delitos donde las mujeres son víctimas. En 2018, el municipio tapatío reporta casi mil 800 casos entre feminicidios, violencia familiar, violaciones y otros crímenes donde el sexo femenino es la víctima sistemática.

De cerca le siguen Zapopan, con más de mil 400 casos en esos mismos conceptos. Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá tienen la tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente. Estos índices indican una alta concentración de violencia de género en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

“Los mecanismos de alerta se focalizan en los mismos municipios. No es el Estado el que está en alerta; son los municipios”, señaló la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Érika Loyo.

Guadalajara concentra 7% del total de los feminicidios perpetrados en Jalisco en los últimos tres años. En el mismo periodo, se han dado 286 violaciones en la capital jalisciense.

NUMERALIA

Radiografía

38 millones de pesos recibió el Instituto Jalisciense de las Mujeres este año de fuentes estatales y federales. Estiman que se requiere al menos el doble de presupuesto para su mejor funcionamiento.

de pesos recibió el Instituto Jalisciense de las Mujeres este año de fuentes estatales y federales. Estiman que se requiere al menos el doble de presupuesto para su mejor funcionamiento. 22 feminicidios se han registrado en Jalisco entre enero y septiembre de este año.

feminicidios se han registrado en Jalisco entre enero y septiembre de este año. 0 denuncias por violencia de género se han hecho en el Estado desde mediados de 2016.

denuncias por violencia de género se han hecho en el Estado desde mediados de 2016. 8 es la posición que tiene Jalisco en cuanto a cantidad de feminicidios a nivel nacional.

TELÓN DE FONDO

El conflicto por el Instituto Jalisciense

La propuesta de reestructuración para el Gobierno del Estado que plantea el gobernador electo, Enrique Alfaro, es la integración del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) como una subsecretaría dentro de la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva. Al respecto, la diputada emecista del Congreso de Jalisco, Mirza Flores, dijo que aún falta pulir detalles en el proyecto de Gobierno, por lo que el futuro del Instituto aún no está sellado. “Lo que sí puedo adelantar es que no hay decisiones completamente tomadas”.

La propuesta del Gobierno entrante hizo eco entre las asociaciones de mujeres de manera negativa, pues consideran que la decisión resta autonomía al organismo, tanto en la cuestión operativa como en el plano económico.

Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), considera que la modificación es en detrimento de las mujeres, pues se les vuelve parte de la misma “canasta” junto con otros grupos vulnerables.

Este medio contactó a la futura titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, para conseguir más detalles con respecto a la sectorización del Instituto. No obstante, declinó a dar una entrevista, pues la situación sigue “en proceso de análisis”.

Luego de los cuestionamientos de colectivos defensores de los derechos humanos de las mujeres, Enrique Alfaro, gobernador electo, declaró en un video que, “al haberse generado tanta información falsa sobre su propuesta”, escuchará a quienes busquen “de manera genuina” aportar ideas.

“Por ser un tema sensible y para evitar que alguien se sienta excluido del debate, he decidido no presentar ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa respecto al Instituto Jalisciense de las Mujeres, hasta haber escuchado en los próximos días todas las posturas de las expertas y expertos en la materia”, ofreció el gobernador electo.

Desde el día 21 de junio, apuntó, se estableció con colectivos elevar al rango de secretaría, la política pública de transversalidad por la igualdad entre hombres y mujeres incorporando el paradigma del derecho a la no discriminación. “Esa fue la propuesta, la pueden checar”.

Sin embargo, apuntó que hay personas que han salido a “descalificar, con mentiras, juicios ligeros y desinformación de la propuesta”.

