Alcalde de Tonalá destaca orden financiero

La primera acción de Juan Antonio González como alcalde de Tonalá fue poner “orden en la casa”, lo que permitió generar ahorros. “Realmente era un cochinero, en el sentido del desorden administrativo”.

Entre las decisiones que tomó, está el recorte de 300 trabajadores de la nómina que le dio como resultado ahorrar hasta cuatro millones de pesos mensuales, que se destinaron a la rehabilitación de calles, a la sustitución de redes de agua potable y drenaje, entre otros. “Eso nos dio margen para también acceder a las patrullas y las ambulancias que adquirimos”.

A diferencia del año pasado, explica, cuando se cancelaron programas como la entrega de útiles y uniformes gratuitos, en el primer año de esta administración no sólo se brindaron esos apoyos, sino que les entregaron zapatos a los alumnos. La inversión fue de 21 millones de pesos.

En general, “tomamos tres ejes importantes: un Gobierno responsable, que trabaja y que es diferente. Y bajo ese esquema fuimos trazando ciertas rutas. Pero estamos en una administración austera”.

Apunta que hay más estrategias, como la reestructuración de la deuda de 892 millones de pesos que les heredó el Gobierno anterior, aunque ésta se eleva a más de mil 700 millones, con los pasivos a corto plazo o deudas con entidades públicas.

El alcalde señala que la deuda es uno de los principales obstáculos para invertir en mejores servicios públicos, ya que se cuenta con un presupuesto anual de mil 400 millones. “Es complicado porque también estamos trabajando con menos de 200 millones de pesos que esperábamos de la Federación. Por eso seguimos generando ahorros”.

Aclara que la reestructuración de los pasivos no significa aumentar el monto ni los plazos de pago. “Tiene que ver con generar mejores condiciones del pagaré”. Por eso busca un ahorro de nueve millones de pesos mensuales para destinarlos a obra pública y brindar mejores servicios.

En materia jurídica, comenta que se han enfocado en resolver el “fraude” de las luminarias, que tuvo un costo superior a los 150 millones de pesos.

González apuesta al programa “Late Tonalá”

Durante el primer año de su administración, Juan Antonio González apostó al rescate de los espacios públicos a través del programa “Late Tonalá”, que permitirá promover los centros fundacionales del municipio como puntos turísticos.

Por eso intervinieron 11 centros divididos en tres épocas: en la prehispánica se contempla el Centro de Tonalá, Coyula, Tololotlán y Zalatitán. En la colonial se encuentran El Rosario, Santa Cruz de las Huertas, San Gaspar y San Miguel de la Punta. Y en los post-independentistas se eligió a Arroyo de Enmedio, Puente Grande y El Vado.

Por lo pronto, este sábado se llevará a cabo la “reinauguración” de la plaza pública del municipio Cihualpilli, que fue el primer espacio intervenido. Se rehabilitaron los pisos, se cambiaron luminarias y se realizaron acciones de conservación de las fachadas de los comercios, entre otras. “Dignificamos el espacio”.

El alcalde subraya que los comerciantes aceptaron reacomodarse, pues no se permitirá el ambulantaje. Tras una revisión, se percataron que había 70 comercios que fueron tolerados durante años. “Los que no tengan permiso no se van a tolerar… vamos a poner orden. Vamos simplemente a ejecutar el reglamento. A todo el comercio semifijo, claro que se le va a permitir, pero con orden”.

Puntualiza que en el Mercado Municipal también pusieron orden. Actualmente cada comerciante invierte alrededor de 21 mil pesos para rehabilitar su espacio y tener así una imagen homogénea.

“Yo les dije a los comerciantes: ‘Tenemos un tiempo de tres horas de estancia del turista, pero podemos aumentarlo hasta seis horas y media, como en Tlaquepaque, con una sola calle, que es Independencia. Es lo que estamos buscando: generar condiciones dignas”.

En la intervención de los 11 centros se invertirán 1.5 millones de pesos. Sin embargo, se tendrá también acceso a una bolsa de cinco millones a través del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para intervenir los corredores. Además, el municipio etiquetará otros cuatro millones para peatonalizar Madero, que es la segunda etapa del corredor del paseo Los Guardianes (avenida Tonalá). “Es continuarla hasta Presidencia Municipal”.

Se gestionarán también recursos para que el próximo año se realice una segunda etapa de esta obra para llegar al Cerro de la Reina, “para generar ese paseo peatonal con esculturas, con elementos artesanales, para mejorar el Centro de Tonalá con galerías y restaurantes, etcétera”.

Acentúa que se fortalecerá la seguridad en la zona Centro a través de la Policía Turística, la cual contará con un uniforme especial.

Informe

El alcalde Juan Antonio González rendirá su Primer Informe de Gobierno el 14 de septiembre.

El evento será a las 10:00 horas en el Palacio Municipal de Tonalá.

Juzgados cívicos

Tonalá fue el primer municipio del Estado en contar con juzgados cívicos.

Actualmente, los problemas que se presentan en las colonias entre los vecinos o con algún comercio, se resuelven en estos juzgados, “donde está el policía, está la defensoría, y evitamos que esos problemas suban y se generen delitos de alto impacto”, destaca el alcalde.

Se cuenta también con el apoyo del Instituto de Justicia Alternativa.

Obras por iniciar

108.9 millones de pesos se invertirán en obras de concreto hidráulico en las avenidas Tonalá, Constitución y Zalatitán. Pavimentarán con asfalto la calle Salvador Hinojosa y con empedrado zampeado la calle Zaragoza, en Coyula.

70.8 millones de pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Palenque y el Parque de la Solidaridad.

16.5 millones para el mantenimiento, remodelación, ampliación y equipamiento de la Secundaria Técnica 34, la Escuela “Antonio Yáñez Jáuregui” e “Idolina Gaona de Cosío”.

20.9 millones para el servicio básico de drenaje en colonias.

7 millones en la reparación de la calle Antonio Caso.

1.6 millones para la rehabilitación del Centro de Salud de Puente Grande.

Invertirán 240 MDP en infraestructura

Para rescatar algunas zonas en abandono y atender el retraso de 30 años que se tiene en infraestructura básica, el Ayuntamiento de Tonalá contará con una bolsa de 240 millones de pesos (MDP) del Gobierno estatal para iniciar en breve algunas obras.

Una de éstas es la Unidad Deportiva Palenque, que tendrá un costo de 30 millones de pesos. El alcalde recuerda que se trata de un campo de tierra ubicado en el corazón de Loma Dorada, que es una zona abandonada en materia de espacios recreativos. “Se hará una unidad de primera con alberca, canchas, y se complementa con algunos equipamientos escolares que tenemos alrededor. Se empata también con un desarrollo grande de 30 hectáreas que trae una empresa inmobiliaria, donde estamos empatando las áreas de sesión para destinos y así potenciar el espacio público”.

Otra de las inversiones fuertes es la intervención de avenida Zalatitán, de Juan Gil Preciado a Gigantes, “ubicada en una zona complicada” como es la colonia Basilio Badillo. En ésta se invertirán 30 millones de pesos.

Esa zona comparte problemáticas similares con Alamedas de Zalatitán y la colonia Jalisco, debido a que fueron asentamientos humanos irregulares.

Resalta que es necesario dotar a estos sectores de vialidades de primera, con concreto hidráulico. “En esa avenida son seis cuadras con cuatro carriles y camellón al centro. Se cambia toda la infraestructura hidráulica y sanitaria. Además, es una zona de inundación”.

Aunque recibirán recursos estatales, González apunta que el Ayuntamiento complementará los trabajos con presupuesto municipal. Se proyecta una inversión de siete millones de pesos para rehabilitar la calle Antonio Caso. “Es una vialidad de la que hemos recibido muchísimas quejas, que está tronada completamente y es la que lleva el transporte público a la Preparatoria Norte”.

Para lograrlo, se trabaja en un crédito fiscal con una empresa inmobiliaria. En lugar de que pague derechos de urbanización y el dinero se destine en gasto corriente, se firmará un convenio “para que se construya de igual manera en concreto hidráulico y generemos un circuito”.

Este circuito estará conformado por las avenidas Gigantes, Zalatitán, Antonio Caso y Juan Gil Preciado. “Haremos un circuito para aprovechar que tenemos una preparatoria, una secundaria, una primaria… y las canchas deportivas”.

Otra obra importante es la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Constitución, así como trabajos de bacheo: “Ya parecen cráteres”. Esta avenida une dos centros poblacionales: El Rosario y Zalatitán. “También estamos haciendo concreto con zampeado de piedra, pero sí queremos migrar. El 80% de las vialidades del municipio se encuentran en mal estado”.

Para algunas obras se requiere el apoyo del Gobierno estatal, acepta el alcalde. Por ejemplo, se llevó a cabo la sustitución de la red de agua potable y drenaje de la avenida Zaragoza, en Coyula, “pero resulta que ya no tuvimos para pisos y el gobernador Enrique Alfaro tuvo a bien aportar cuatro millones de pesos extraordinarios para que esa vialidad, que llega desde Coyula hasta Periférico, podamos dejarla con pisos. Ahí no podía ni entrar el camión de la basura”.

Para 2020 se gestionarán recursos para el Rastro Municipal. “Estamos pidiéndole al gobernador una planta de tratamiento. Estamos gestionando la generación (del nuevo) rastro, ya tenemos el terreno, que cuesta entre 50 millones y 100 millones de pesos”.

También se solicitan recursos para la instalación de otra planta de tratamiento en las inmediaciones del penal de Puente Grande. “Ya se donó el terreno de una hectárea”.

Tendrán “semáforo” contra los laudos

Debido a que en los últimos cinco años un total de 523 servidores públicos han ganado demandas laborales al Ayuntamiento y suman otros 889 juicios activos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el alcalde informa que se dará un seguimiento más puntual a los casos. “Estamos dándole con todo al tema de los laudos. Estamos en pláticas con el Congreso del Estado, también con la Secretaría General de Gobierno, porque traemos un ejercicio que instruí que se hiciera desde la Sindicatura: el ‘semáforo’ de cómo estamos con los laudos que ya estamos en término”.

Explica que esta semana se resolvieron dos casos importantes en los que se establecieron reinstalaciones y convenios para cubrir los pagos a plazos.

Tonalá es el municipio metropolitano con el mayor número de reingresos (tras despidos injustificados). Tan sólo durante el año pasado se autorizó el retorno de 233 ex trabajadores (ganaron las demandas laborales. “Haremos un análisis a nivel metropolitano de todo lo que traemos”. Lo anterior, debido a que suman más de tres mil laudos contra Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, entre 2015 y 2019.

El alcalde añade que se observan muchas irregularidades en estos procesos de demandas. “Hay un abuso total, hemos detectado algunos que vienen ‘apadrinados’, en paquete. Estamos pidiendo el apoyo a nivel estatal para aquellos que traigan un trasfondo político o intereses personales”.

Uno de los casos analizados es el de un grupo de bomberos que pelea horas extra. “Lo curioso es que coincidían en el número de horas extra y en los mismos días. Está muy raro el tema”. Subraya que los laudos son un problema grave.

Solicitan más videovigilancia

Juan Antonio González asegura que, de febrero a la fecha, se han logrado bajar los delitos en el municipio, aunque no como quisieran. Por ello aceptaron formar parte de la Policía Metropolitana y se harán más gestiones ante el Ejecutivo estatal para la instalación de más cámaras de seguridad.

Comenta que éstas son de gran apoyo en la recuperación de vehículos robados, que es un delito que les pega en las fronteras con Tlaquepaque y Guadalajara, en avenidas como Río Nilo y Mercedes Celis.

Actualmente cuentan con 360 cámaras, por ello requieren más equipos y arcos de detección de placas.

Una de las colonias más complicadas es la Basilio Badillo, en donde los jóvenes son víctimas de robos.

A la llegada de la actual administración se contaban con 20 patrullas, pero con los ahorros generados en los primeros meses de gestión se adquirieron otras 25.

Además, se proyecta contratar a 25 policías para aumentar la capacidad de respuesta, así como homologar los salarios de los elementos para que ganen alrededor de 18 mil 500 pesos mensuales, más prestaciones.

Esto último se podrá concretar a través de la Policía Metropolitana. Destaca que el gobernador se comprometió a etiquetar 600 millones de pesos del presupuesto estatal para la operación de esta corporación especial. “Yo no le voy a meter ni un peso más, porque no tenemos las posibilidades”.

Para marzo, nuevos planes parciales

Los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano podrían quedar listos en marzo del año próximo.

Hace tres meses iniciaron las mesas de trabajo para la actualización de estos instrumentos. La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado apoyaron con el desarrollo de los foros, en los que participaron expertos, líderes de asociaciones religiosas y de los 15 distritos con los que cuenta el municipio. Posteriormente se realizará la consulta pública y se invitará a más universidades para que se encarguen del trabajo técnico, lo cual podría tardar de cuatro a seis meses, para que posteriormente sea aprobado por el Cabildo.

El alcalde señala que en los planes actuales hay reservas de hasta 400 hectáreas, pero sin servicios. Remarca que habrá modificaciones para evitar este tipo de desarrollos inmobiliarios en reservas urbanas, por lo que se privilegiarán las zonas consolidadas. “¿Qué haremos? Nuevas normas de redensificación”.

El fraccionamiento de Santa Martha es uno de los que presenta problemas por falta de infraestructura. Los habitantes deben pagar casetas para llegar a éste. “Tienen que recorrer 11 kilómetros del centro de población para llegar a un fraccionamiento aislado. Vamos a evitar la dispersión urbana, vamos a privilegiar los predios intraurbanos… vamos a beneficiar temas en materia de corredores de vivienda”.

Por eso se privilegiarán los corredores de El Vado, Gigantes, Medrano, Matatlán y Pablo Valdez.

