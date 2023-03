En México, todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, según establece la Constitución. Sin embargo, hoy que se celebra el Día Mundial del Agua esto no es una realidad en Jalisco, e incluso hay peores indicadores al respecto.

Al finalizar 2018, con la anterior administración, el porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en la Entidad era de 95.28%, con 394 mil 032 ciudadanos sin el líquido, pero 2022 cerró con 94.8%, que representa 434 mil 103 habitantes con el problema.

Esto significa que aumentaron en más de 40 mil las personas que no tienen servicio de agua potable en su vivienda conectado a la red pública, de acuerdo con datos publicados por MIDE Jalisco con base en información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Los municipios con mayor cobertura son Zapotitlán de Vadillo, Teuchitlán, Santa María de los Ángeles, San Juanito de Escobedo, Sayula, Zapotiltic, Tuxcacuesco, Acatlán de Juárez, Guadalajara y Villa Corona. Y los que tienen la peor son Villa Guerrero, Cuquío, Santa María del Oro, Ixtlahuacán del Río, San Sebastián del Oeste, Jilotlán de los Dolores, Yahualica, San Cristóbal de la Barranca y Acatic.

Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas hídricos, destaca que hace falta información sobre el consumo y lo que escurre superficialmente de agua.

Además, considera que es indispensable que la Secretaría de Gestión Integral del Agua lleve la medición y evaluación de todas las acciones relacionadas, desde temas como cobertura, reúso o captación de agua de lluvia. “Y la voluntad política de medir, porque cómo planeas y mejoras si no sabes cuánto tienes. Vuelvo a insistir en la propuesta de crear el sistema automático de monitoreo de agua”.

Se buscó entrevista con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pero no respondió.

CONSTITUCIÓN

Beneficio para todos

El Artículo 4 de la Constitución establece que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las Entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Según datos del SIAPA, los usuarios gastaron más agua en 2022 que en 2021. EL INFORMADOR/A. Camacho

Crece consumo de agua por habitante en la ciudad

Los habitantes y las industrias de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, conectados a la red del servicio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) gastaron más agua que un año antes. Mientras en 2021 el consumo por habitante fue de 210 litros al día, en promedio, en 2022 subió a 212 litros por ciudadano al día, el mismo gasto registrado en 2020, cuando se recomendaba mayor limpieza debido a la pandemia.

El periodo con mayor consumo fue el cuarto trimestre del año pasado, con 217 litros por habitante al día. Por tipo de usuario, el SIAPA registra un millón 087 mil 054 cuentas domésticas, 94 mil 763 cuentas comerciales, 68 mil 510 baldíos, cuatro mil 856 usuarios gubernamentales y tres mil 322 de industrias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que un acceso óptimo de agua para una persona es de 100 litros diarios. En los cuatro municipios metropolitanos se gasta el doble.

Por tipo de fuente, el SIAPA informa que Chapala suministró el 64% de agua a la metrópoli, 24% fue de agua subterránea, 11% de la presa Elías González o presa Calderón y el 1% restante proviene de manantiales.

Talleres de ahorro llegan a siete de cada 100

Para evitar el despilfarro y priorizar el ahorro, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) llevan a cabo talleres y programas al respecto. Sobre la incidencia en la población, los organismos respondieron mediante Transparencia que, en lo que va de la actual administración, un total de 599 mil 242 personas han participado en talleres y programas relacionados con el cuidado y el ahorro del agua potable. Si se compara con los 8.3 millones de jaliscienses, representa un alcance del 7 por ciento de la población.

La Comisión resalta que también se trabaja de forma interinstitucional con gobiernos municipales y organizaciones no gubernamentales para la operación y difusión de dicho programa.

“Se instalan espacios de Cultura del Agua principalmente en los municipios, que realizan las actividades del programa en el ámbito de su territorio, realizando acciones principales que integran el programa de cultura del agua, tales como: pláticas y talleres en escuelas y empresas, apertura, equipamiento y operación de los espacios de Cultura del Agua, eventos de promoción y difusión del tema, material didáctico y formación y capacitación de promotores”.

Puntualiza que hay una red de 125 escuelas del agua, así como una plataforma en línea denominada Sistema de Eventos de Cultura del Agua (SECA), donde los espacios de Cultura del Agua capturan y reflejan con reportes y evidencias fotográficas los eventos realizados en sus municipios. “Cabe señalar además, que debido principalmente a la pandemia y el confinamiento, en los años 2020 y 2021 bajaron el número de eventos y no se destinó presupuesto para el Programa de Cultura del Agua”.

Por su parte, el SIAPA destaca que en el mismo periodo asistieron 32 mil 247 personas a talleres, y que cuentan con la Sección de Capacitación y Cultura del Agua.

¿Quién gasta más?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destaca que el sector agropecuario es el que lidera las concesiones del líquido en país, con un 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería. El abastecimiento público representa el 15% del total concesionado; la industria autoabastecida tiene el 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país, y las centrales termoeléctricas, que tienen el 4% del agua concesionada.

Según datos del IMCO, el sector Agropecuario consume la mayoría del líquido potable del país. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Urgen a realizar medición en la ciudad

Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara

Debido a que no hay datos precisos sobre la medición del agua en la metrópoli, principalmente en los acuíferos o cuántas descargas industriales llegan al río Santiago, urgen a realizar medición en la ciudad.

“Estamos trabajando como si tuviéramos un teléfono de disco”, afirma Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con el especialista, el Sistema Automático de Monitoreo de Agua que propone tendría un costo de entre ocho y 10 mil millones de pesos. El sistema digital permitiría desplegar los números de manera digital, y tardaría de uno a tres años en estar listo.

Al hablar sobre los retos que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara en el tema del agua, Gleason Espíndola menciona que cuando se tengan los datos precisos de gasto de agua por sector, se podría bajar el consumo en hogares, industria y comercios.

Por otra parte, el especialista remarca que es necesario realizar un proceso de restauración hidrológica ya que los ríos, lagos y manantiales están severamente contaminados por la excesiva urbanización.

“Va de la mano con controlar esta urbanización que estamos haciendo y, por supuesto, el desafío es la cultura y la educación, que la mayoría de los habitantes no tienen ni idea de lo que está pasando y lo que vamos a hacer en los próximos años”.

El especialista añade que no se puede continuar de manera dividida: por un lado científicos, académicos, por el otro, una sociedad sin informarse, lo que generaría una catástrofe hídrica en el 2030.

“Si seguimos en ese plan no hay que ser expertos para saber que un día no vas a tener agua. Si estás urbanizando sin control más de 100 mil hectáreas en el Área Metropolitana de Guadalajara y no dejas entrar agua de lluvia a los acuíferos y sí les sacas, ¿qué te puedes esperar?”, dijo en entrevista durante su participación en la Cumbre Mundial del Agua que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

TELÓN DE FONDO

Presentan Agenda de Resiliencia Hídrica

Durante la Semana del Agua de Nueva York, celebrada en el marco de la Conferencia Mundial del Agua de las Naciones Unidas, el gobernador del Estado de Jalisco presentó la Agenda de Resiliencia Hídrica para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El documento fue desarrollado en colaboración con Resilient Cities Network y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG, y consta de 38 proyectos destinados a mejorar la gestión del agua en la región y enfrentar los desafíos socioeconómicos que amenazan el acceso sostenible al recurso hídrico.

La Agenda de Resiliencia Hídrica aborda tanto el ámbito cuenca como el metropolitano, y propone iniciativas como la ampliación de la capacidad para tratar aguas residuales, la consolidación del sistema descentralizado de captación de agua y la reutilización de agua tratada en el corredor industrial de El Salto. Además, se enfoca en la protección de los cuerpos de agua y la infraestructura para el abastecimiento actual y futuro, la provisión eficiente y equitativa de servicios, la planeación urbana y la gestión de riesgos hídricos, así como en impulsar el uso sustentable del agua.

La Agenda de Resiliencia Hídrica del AMG es una herramienta clave para enfrentar los efectos del cambio climático y garantizar el acceso sostenible al agua en la región. Entre los cuatro proyectos estratégicos para mejorar y fortalecer la gestión hídrica metropolitana, destacan la creación de un fideicomiso público/privado para la gestión de recursos presupuestarios y la consolidación del Sistema Integral de Información para la gestión del agua. La presentación de este documento es una muestra del compromiso del gobierno de Jalisco con la sustentabilidad y el bienestar de su población.

Las purificadoras compiten con bajos precios, sin embargo, algunos consumidores prefieren las marcas reconocidas, pues les dan mas confianza. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Proliferan los centros de llenado en la metrópoli

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han proliferado los centros de llenado de agua purificada. Estos negocios representan una alternativa para los consumidores, ya que comercializan hasta en 50% más barato los garrafones que las marcas que reparten casa por casa y ofrecen sus garrafones por arriba de 35 pesos.

“Aquí el garrafón cuesta 16 pesos, a la gente sí le gusta el sabor del agua, no hay nada de diferencia respecto a las otras marcas, la única diferencia que yo veo y que es por lo que te cobran más es por la marca, los empleados y las rutas”, dice Jesús Hernández.

El entrevistado detalla que el sistema de purificación es similar al de otras marcas. “Nosotros recibimos el agua purificada y aquí realizamos el proceso de doble filtrado que consiste en quitar todas las impurezas al agua”, remarca. Normalmente, los ciudadanos se llevan hasta dos garrafones, pero hay quienes se llevan más porque se los venden más baratos. “Por ejemplo, yo les cobré 98 pesos en los siete garrafones, es decir a 14 pesos cada uno”, añade Jesús Hernández.

En la ciudad han proliferado las purificadoras de agua, y al mismo tiempo hay muchos negocios de este tipo en traspaso. “El detalle es que este negocio te exige demasiado tiempo, así como hay venta, hay ratos muertos y también tienes que tener gente para la ruta de reparto, tienes que dedicarle al 100 por ciento”, subraya Hernández.

En esta purificadora, ubicada en la calle Independencia, en el fraccionamiento Parques de San José, en Tlaquepaque, abre de lunes a viernes de 08:00 horas a 20:00 horas, además de sábado y domingo medio día. Los distintos expendios regularmente cuentan con una licencia del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud para su funcionamiento y confiabilidad de los consumidores.

Juan Bernardo Sahagún Michel, propietario de la purificadora Lirio San José, ubicada en Tlaquepaque, aseguró que estas purificadoras cuentan con altos estándares de sanidad e higiene.

“Prácticamente le competimos a Bonafont, Santorini, Ciel y todas esas marcas. La gente puede tomarla con toda seguridad, está bien tratada”, afirmó.

Añadió que también se tiene cuidado con el agua que compran, que proviene de un pozo y se purifica mediante un proceso de filtración.

“Nosotros hacemos un proceso de filtración, el agua prácticamente ya está lista para ser consumida, la compramos purificada con un proceso de ósmosis inversa y luego la sometemos a un proceso en el que se le quitan los sólidos”, concluyó.

El entrevistado reconoció que no es tan fácil ganarse la confianza de la gente, y por eso hay varias purificadoras que cierran o se traspasan.

“Hay que explicarle a los clientes cómo viene el agua y qué tratamiento le hacemos, y con eso se va ganando la confianza de la gente”.

La inversión en estas purificadoras va desde los 70 mil pesos hasta los 100 mil pesos, y el retorno de inversión es superior al año, todo depende de cómo trabaje el propietario.

Algunos consumidores prefieren rellenar sus garrafones para economizar el gasto familiar. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Los precios de garrafones y botellas registran récord

Patricia González, quien vive en Guadalajara, afirma que en el último año el costo del garrafón de 20 litros ha aumentado de forma exagerada. Explica que pasó de 32 pesos en 2022 a 41 pesos en este último mes. “Todavía a principios de año costaba 39 pesos, y el incremento ha sido de dos pesos en dos pesos. Sí, he cambiado mis hábitos de consumo. Por ejemplo, antes el agua que usaba para hervir verduras y alimentos era del garrafón caro, y ahora lleno un garrafón en un expendio de agua purificada, y ese lo uso para alimentos”. Y detalla que el agua que es del garrafón más caro la utiliza para consumo. Rosa Ochoa relata que el año pasado ella compraba el agua en 38 pesos y hace unos días adquirió el garrafón en 48 pesos. Por su parte, Sandra Rodríguez dice que ella y su “roomie” se turnan la compra del garrafón, que aumentó de 41 a 44 pesos el costo. Y cuando a veces se les pasa comprar, acuden a tiendas de servicio para adquirir botellas de un litro.

“De las que estaban más baratas, que son las purificadas por las mismas tiendas de autoservicio costaban como ocho pesos y subió a 10 pesos, esas son las más baratas. Las más caras salen como en 15 pesos. También subieron dos pesos”.

De acuerdo con los análisis mensuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el precio del agua embotellada en Jalisco ha registrado una tendencia al alza desde enero de 2019 a febrero de 2023. En ese periodo, el aumento más grande ocurrió en enero de este año, con un incremento de 18.9% en comparación con diciembre de 2022, lo que significa el aumento mensual más notorio.