Adán Augusto dejará su cargo el viernes; el lunes arrancará actividades en Jalisco

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que dejará su cargo el próximo viernes 16 de junio para competir por la candidatura presidencial de Morena, el mismo día que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal.

Después de esto, el lunes de la siguiente semana, comenzará sus actividades en Jalisco: a las 10:00 horas estará en Puerto Vallarta, a las 13:00 en el Paraninfo de la UdeG y más tarde encabezará una asamblea informativa en el Centro tapatío. Lo anterior fue confirmado por Itzul Barrera, su vocera en la Entidad.

“Dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro, pero siempre junto al Presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento”, dijo ayer el funcionario federal, la última de las cuatro principales “corcholatas” en dar a conocer la fecha de su salida.

López aseguró que su campaña se basará en la “austeridad” y que los recursos que emplee serán propios.

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Alicia Bárcena como titular de la Cancillería, en sustitución de Marcelo Ebrard, quien renunció el pasado lunes para buscar ser el abanderado de Morena en 2024.

Bárcena fue secretaria ejecutiva de la Cepal y actualmente es embajadora de México en Chile (el Senado debe ratificarla).

Adán Augusto López Hernández nació hace 59 años en Paraíso, Tabasco. Tiene experiencia legislativa como diputado, tanto local como federal, y también experiencia ejecutiva como gobernador de Tabasco. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Adán Augusto figura como la “corcholata” discreta

Adán Augusto López, paisano y fiel escudero del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que dejará el viernes su cargo como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para postularse a la Presidencia, carrera a la que se presenta como un candidato discreto, que apenas ha entrado en confrontaciones con el resto de los contendientes.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal. Dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro”, dijo ayer Adán Augusto.

Tan silenciosa ha sido su estrategia hasta ahora, que ha sido el último de las “corcholatas” en anunciar que se deslindará de su puesto, uno de los requisitos impuestos por la dirigencia nacional de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para participar en el proceso interno para designar a su candidato a la Presidencia.

López y su familia han acompañado a López Obrador desde sus inicios políticos en Tabasco, Estado en el que ambos nacieron.

Como fiel escudero del Mandatario, militaron ambos en los mismos partidos, desde sus inicios en el Revolucionario Institucional (PRI), su paso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta la fundación de Morena.

En 2019 ganó las elecciones para ser gobernador de Tabasco y, dos años después, recibió la llamada de López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, el principal cargo del gabinete, y “no dudó en renunciar para volver al lado de su hermano político”.

“Adán es muy competente, está formado. Es mi hermano, mi amigo y además es mi paisano, y con su trabajo me demuestra su apoyo”, lo alabó AMLO recién en diciembre.

Pese a dejar el gabinete, incidió el aún secretario de Gobernación, siempre estará “junto al Presidente y acompañando y ayudando ‘con todo’ en el movimiento”.

Su estrategia ha sido manejarse con paciencia y de perfil bajo, respecto a los otros precandidatos de su partido.

EFE

SU PRINCIPAL POLÉMICA

La gestión de la migración, tras el caso del incendio en Ciudad Juárez

Como titular de la Segob, responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), la muerte de 40 migrantes en un centro de detención gubernamental el pasado 27 de marzo fue uno de los momentos más delicados de su gestión, pero trató de esquivar la polémica al señalar a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, como el verdadero responsable de la gestión de la crisis.

Los 53 senadores de Morena eligieron a Eduardo Ramírez como su nuevo coordinador. TWITTER/@RicardoMonrealA

Eduardo Ramírez, nuevo coordinador de Morena en el Senado

Por unanimidad de los 53 senadores de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar fue elegido nuevo coordinador del partido guinda en el Senado de la República, además que César Cravioto se integra a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En reunión de la bancada guinda en el Senado de la República, el expresidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, fue electo como nuevo coordinador parlamentario en sustitución de Ricardo Monreal, quien solicitó licencia para competir por la candidatura presidencial de 2024.

Fuentes al interior del grupo parlamentario informaron que pese a que originalmente había varias propuestas, al final la designación de Ramírez Aguilar fue acordada por consenso.

Senadores que salieron anticipadamente de la reunión, que se realizó en la sede alterna de Xico, informaron que no fue necesario realizar una votación, ya que hubo acuerdo unánime para un relevo terso en el liderazgo de la fracción parlamentaria.

SUN

RICARDO MONREAL

Otorgan licencia para separarse del Senado

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de su escaño, a fin de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024. La licencia concedida surtirá efecto a partir de las 16:00 horas del próximo viernes 16 de junio.

Alicia Bárcena fue elegida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y asumirá la Cancillería en 10 días. TWITTER/@aliciabarcena

ACTUAL EMBAJADORA EN CHILE

Designan a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que designó a la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, como nueva secretaria de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Marcelo Ebrard, quien renunció al cargo para competir por la candidatura presidencial por Morena en 2024.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que Alicia Bárcena asumirá la cancillería en 10 días.

Bárcena, quien es bióloga y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entre 2008 y 2022, y ocupó la Jefatura de Gabinete de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006.

El año pasado AMLO propuso a Bárcena como candidata para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la embajadora declinó la postulación.

El anuncio se produjo un día después de que Ebrard formalizara su renuncia como canciller, cargo que ocupó por casi cinco años, para participar en la campaña interna de Morena.

Ebrard felicitó a Bárcena a través de su cuenta de Twitter.

“Alicia colaboró estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la CEPAL y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas ¡Abrazo, Alicia!”.

También mostró su aprovación otra de las “corcholatas”, Claudia Sheinbaum.

“ Tu trabajo al frente de la Cepal y como embajadora en Chile son muestra de tu conocimiento, capacidad y sensibilidad social”, compartió la aún jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Bárcena, por su parte, publicó su reconocimiento al Ejecutivo.

“Mi profundo agradecimiento Presidente por su confianza. Con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibo su encargo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra voz en el mundo, orgullo del Estado mexicano y puntal del proyecto transformador, digno e igualitario de la 4T”.

MARCELO EBRARD

Presenta hoy su registro a la candidatura presidencial para ser el primero

Marcelo Ebrard será el primero de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena en presentar su registro, hoy, y estará acompañado por el dirigente de su partido, Mario Delgado. En video, Ebrard señaló que entregará los documentos solicitados por el partido, incluyendo la renuncia al cargo y sus propuestas de empresas encuestadoras para realizar los ejercicios espejos. “Muy animados, muy alegres. Voy a ir a muchos lugares para escucharles, para trabajar juntos para que construyamos el siguiente piso de la Cuarta Transformación”, dijo la “corcholata”.