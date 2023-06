Durante un evento en la Ciudad de México, en el que habló sobre su aspiración a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que el próximo lunes arrancará en Jalisco sus recorridos y lo hará también porque el partido guinda obtendrá la victoria en la Entidad en 2024.

“Yo quiero ir a construir en Jalisco porque vamos a ganar también en Jalisco”, respondió a una pregunta emitida por esta casa editorial.

El miércoles anterior, este medio publicó que Adán Augusto estará pasado mañana en Puerto Vallarta, después en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y más tarde en el Centro tapatío, en donde encabezará una asamblea informativa.

Sin embargo, ayer el tabasqueño agregó que en su agenda también está acudir a las tortas ahogadas de “José el de la bicicleta” y sostener un encuentro con un grupo de empresarios jaliscienses.

López aseguró que no dejó pendientes en la Segob y acentuó que como encargado de la política interna consiguió un acuerdo con Grupo México para recuperar una concesión ferroviaria muy importante para el país.

Además, resaltó que participó en el pacto con Iberdrola para comprar 13 plantas de generación eléctrica que serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la rueda de prensa en la que habló de sus aspiraciones, los seguidores de Adán Augusto López le regalaron un gallo. EFE/I. Esquivel

Pide INE no caer en actos anticipados de precampaña

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares para exhortar a las “corcholatas” a que no incurran en actos anticipados de campaña durante sus recorridos por el país.

Por unanimidad, la comisión señaló que si bien no puede ordenar la suspensión de estos recorridos, sí determinaron implementar una tutela preventiva para que estos eventos se apeguen a los límites constitucionales.

La resolución establece que las “corcholatas” no podrán hacer llamados expresos al voto ni posicionarse con fines electorales.

Además, determinó que el partido debe realizar un control de los recursos que se utilicen en ese proceso interno para la fiscalización de los mismos.

Las personas que deberán abstenerse de estas conductas son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Partidos de oposición impugnaron el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, en el que se establecieron los términos, etapas y plazos para la elección del coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, lo que calificaron como un fraude a la ley por ser el inicio anticipado del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia.

Como precedente, la comisión expuso que la Sala Superior determinó en 2021 que la persona denominada por Morena como coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur también tenía el carácter de precandidato a la gubernatura.

Planteó que si bien no pueden ordenar la suspensión porque aparentemente se trata de una determinación intrapartidista, deben apegarse al marco constitucional y legal.

La presidente de la Comisión, Claudia Zavala, apuntó que la tutela busca evitar el riesgo de que se pueda vulnerar el principio de equidad, así como las reglas de los actos de precampaña y campaña, mientras se hace un análisis de fondo de si el acuerdo de Morena es legal.

“Los discursos o los mensajes no deberán contener directa o implícitamente llamados al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna; los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objetivo obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular; la propaganda que se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer las propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral; y no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas de una finalidad electoral”, expuso.

Además, se le solicita a Morena que vigile los gastos que los competidores utilizarán en sus precampañas. “Nuestro sistema de fiscalización, en todos los actos que realice el partido político al interior, debe estar de acuerdo con las reglas”, señaló.

SUN

Mario Delgado informó que se le otorgará el mismo financiamiento a los cuatro aspiranes de Morena; Fernández Noroña y Velasco deben buscar su propio apoyo económico. ESPECIAL

Morena financiará parejo las precampañas de “corcholatas”

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), financiará las precampañas de sus cuatro aspirantes a la Presidencia de 2024, cuyo candidato se dirimirá en un proceso interno que arrancó ayer con la formalización de sus registros.

El presidente nacional del partido, Mario Delgado, anunció ayer que destinarán un monto de cinco millones de pesos para sufragar cada una de las campañas de quienes han sido nombrados “delegados nacionales para la defensa de la transformación”.

Estos son, dijo, los cuatro aspirantes que militan en Morena: la ahora exjefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López; y el exlíder del partido en el Senado, Ricardo Monreal.

“Hemos concluido que nuestro partido va a financiar las actividades que van a llevar a cabo los aspirantes que fueron invitados por el Consejo Nacional”, informó Delgado en una conferencia.

“Para sufragar las actividades que se les han encomendado a estos delegados, el Comité Ejecutivo Nacional ha autorizado un monto de cinco millones de pesos de su partida de gastos ordinarios”, añadió.

En una breve conferencia de prensa posterior al registro del aspirante del aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador con licencia Manuel Velasco, el dirigente nacional puntualizó que el monto, que consideró austero, será igual para todos sus candidatos.

Con ello, argumentó, garantizan que haya igualdad de oportunidades y transparencia.

Esta financiación la podrán utilizar los aspirantes para pagar viáticos, transporte, alimentación, hospedaje y la logística de eventos.

Los aspirantes, agregó Delgado, tendrán que rendir cuentas de sus gastos cada semana, que posteriormente el partido hará públicos de forma quincenal.

Las cuatro “corcholatas” ostentarán el cargo de “delegados nacionales” desde el próximo lunes 19, cuando se iniciarán las giras políticas por el país, hasta el 27 de agosto.

Esto es un día antes de que se empiecen a realizar las encuestas que definirán al candidato presidencial y cuyo resultado se conocerá el 6 de septiembre.

Delgado había asegurado el jueves que la financiación no correría a cargo del partido sino de los propios aspirantes, para evitar interferencias en las campañas internas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta decisión, explicó, se rectificó después de recibir el aval del comité jurídico del partido.

Este modelo no concuerda con el planteado por Ebrard, uno de los favoritos, quien esta semana propuso que Morena abriese una cuenta bancaria a cada aspirante para que sus simpatizantes pudieran realizar aportaciones de hasta cinco mil pesos.

En la misma conferencia de prensa, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, anunció que pese a que todavía tienen qué decidirlo en el seno del partido, la financiación de Velasco se realizará en los mismos términos y contará con el mismo monto.

EFE

FERNÁNDEZ NOROÑA

Caín y Abel también eran hermanos

"Miren, voy a decir, somos hermanitos, pero Caín y Abel también eran hermanitos, entonces no es fácil", dijo Gerardo Fernández Noroña al registrarse como aspirante a la candidatura oficialista. Ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, refirió el apoyo de cinco millones que se les dará a los aspirantes de ese partido.

"Morena es el hermano rico, pero hoy Alberto Anaya está muy generoso, y me dijo ‘te vamos a dar lo mismo para que no haya discriminación’. No me voy a poder quejar del piso parejo. Eso me salvó", indicó.

Adán Augusto declina a financiamiento de Morena

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que declinará recibir el financiamiento por hasta cinco millones de pesos por parte de Morena para realizar sus giras por el país y promover sus aspiraciones para la candidatura presidencial de Morena. Además, informó que financiará estos viajes con recursos propios.

En un anuncio en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, el exsecretario de Gobernación indicó que enviará a la dirigencia de Morena un documento en el que solicitará que este monto se destine a centros de salud y comunidades de alta marginación de Metlatónoc, en Guerrero, y Huayacocotla, en Veracruz.

“Quiero hacer público que el acuerdo del Consejo Nacional posibilita que quienes nos hayamos inscrito para participar en este proceso interno de selección recibamos un financiamiento del partido de hasta cinco millones de pesos para llevar a cabo nuestras actividades durante estos 70 días. Y yo, ante ustedes y ante los compañeros, públicamente declino esa propuesta de mi partido.

“Voy a dirigir un documento al dirigente nacional del partido y al Comité Nacional para que ese recurso, de mi parte, haya sido declinado y pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que aún se encuentran en la marginación, y que se invierta en los centros de salud de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz. Vamos a realizar encuentros con los ciudadanos de este país como lo hemos hecho con nuestros propios recursos que hemos ahorrado a lo largo de esta vida”, dijo.

López Hernández afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para que se consolide la Cuarta Transformación en el país.

Acompañado de diputados, senadores, liderazgos de Morena y representantes de los pueblos originarios, López Hernández destacó que, por respeto a todos sus compañeros, prefirió no asistir al evento que organizó Morena para su registro.

“Preferí no asistir al evento que mi partido tenía organizado en otro espacio público y, en estricto cumplimiento de lo señalado en el acuerdo del Consejo Político Nacional, voy a solicitar dentro de unas horas mi registro formal para contender por el cargo de Coordinador Nacional de la Transformación”, dijo.

El anuncio fue recibido con gritos de “¡Presidente!” por parte de los presentes.

SUN

Mario Delgado le solicita aceptar el recurso

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a Adán Augusto López que acepte el financiamiento del partido para los recorridos en el país en busca de la candidatura presidencial, a fin de garantizar la transparencia y equidad del proceso.

Esto ocurre después de que Adán Augusto López declaró que declinará el financiamiento de cinco millones de pesos aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

“Yo le pediría que lo aceptara en aras del espíritu equitativo que emana del acuerdo del Consejo Nacional de Morena, es decir, debe haber equidad en todo”, solicitó.

Además, advirtió sobre la posibilidad de desigualdad en la contienda en términos de transparencia, certeza del origen de los recursos y comprobación de gastos.

También mencionó que desconoce cómo el exsecretario de Gobernación podría financiar sus gastos.

“Me parece que durante todo este tiempo ha habido una exigencia de piso parejo y transparencia, y la decisión que tomó el Comité Ejecutivo iba encaminada justamente a eso: eliminar cualquier duda sobre el origen del financiamiento, asegurar igualdad de condiciones y un terreno nivelado”, sostuvo.

SUN

EFE/S. Gutiérrez

Sheinbaum está en la contienda

Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró ayer que no dejará llevarse por venganza, respetará a sus adversarios y actuará con responsabilidad para alcanzar la regeneración del país, luego de registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

“Manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de esta aspiración (...) es un asunto de proyecto de continuidad”.

Sus declaraciones se dan en el marco del cierre de las inscripciones al proceso interno de Morena para definir al candidato del oficialismo rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y luego de su renuncia el jueves pasado a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

EFE

Ayer fueron registrados los morenistas Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, quien envió al diputado Leonel Godoy en su representación para recibir la constancia. SUN/G. Espinosa

Leonel Godoy inscribe a Adán Augusto López

Ayer, los diputados Leonel Godoy y Rosangela Amairany Peña acudieron en representación del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, para inscribirlo en la convocatoria para elegir al candidato presidencial de Morena.

“Está decisión de Adán Augusto fue para abonar a que haya más serenidad, más tranquilidad interna”, refirió Godoy una vez que firmó el registro.

Añadió que la finalidad es que los recorridos que hagan por el país, los aspirantes, sean en un ambiente de unidad.

“Estamos interesados en que este recorrido que hagamos por el país los seis aspirantes, sea en un ambiente de unidad”, comentó.

SUN

Marcelo Ebrard presume su “amuleto” para ganar

La tarde del 12 de junio, Marcelo Ebrard presentó su renuncia ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, con el fin de buscar la candidatura con Morena para la elección presidencial de 2024.

Ante ello, por medio de TikTok, el ex canciller compartió un video donde mostró su amuleto para ganar las elecciones de Morena.

En la grabación se aprecia al morenista mostrar su camisa con la que se registró como aspirante de Morena, misma que utilizó cuando el partido ganó la Presidencia en 2018.

“Con ésta (playera) ganamos para Andrés (Manuel López Obrador) la campaña del 2018 y ahora vamos a ganar ésta”, expresó Ebrard.

El video cuenta con 282 mil reproducciones y con más de 33 mil “likes”.

SUN

Noroña se registra como aspirante a la candidatura

El aspirante a la Presidencia, Gerardo Fernández Noroña, acudió al Consejo Nacional de Morena a registrarse, esto tras modificar el horario que tenía previsto el partido, luego de que se viera afectado por la congestión vehicular en la carretera México-Cuernavaca.

En sus redes sociales anunció: “Estoy en Tepoztlán y está cerrada la carretera México-Cuernavaca (...) Pero de que llegaré, llegaré. Un obstáculo más, por si hiciese falta alguno”.

El líder del partido, Mario Delgado, dio a conocer los horarios en que “las corcholatas” se presentarían a registrarse, teniendo contemplado a Noroña a las 17:00 horas.

Sus simpatizantes lo esperaron afuera del Hotel Marriott Revolución con una pancarta en la que se leía: Noroña es pueblo, #NoroñaEsElSiguiente.

EFE/S. Gutiérrez

Ricardo Monreal recibió la constancia

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, se registró para participar por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

En presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recibió el comprobante de su licencia al cargo, así como sus dos propuestas de encuestadoras.

Monreal Ávila dijo estar feliz y entusiasmado de participar en las encuestas para la definición de la coordinación de la defensa de la 4T.

El senador con licencia aseguró que debido a que financiará sus actividades proselitistas con ahorros propios reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, la suya será “una campaña de tierra, demasiado austera”.

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, aún en su calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que recorrerá el país en su vehículo y confió en que podrá convencer a la gente para que lo apoye en las encuestas para definir la candidatura presidencial.

Despiden con mariachi a Monreal

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de su escaño, a fin de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024.

La licencia concedida surtió efecto a partir de las 16:00 horas del pasado viernes 16 de junio.

Al hacer uso de la tribuna por última vez, el político zacatecano aseguró que se va del Senado con las manos limpias, pues ejerció de manera honesta y transparente los recursos públicos.

SUN

Manuel Velasco se alista para la competencia

Manuel Velasco Coello, senador con licencia y exgobernador de Chiapas, se registró ayer como aspirante del Partido Verde a la candidatura de Morena y aliados para la Presidencia de México en 2024.

Cargando a sus dos pequeños hijos y sin la compañía de su esposa Anahí, exintegrante de RBD, Velasco realizó su registro en un hotel de la avenida Patriotismo, ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Al registro asistió la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el exsenador, Luis Armando Melgar. Otra ausencia fue la del dirigente del Verde en la CDMX, Jesús Sesma.

El senador con licencia acudió al registro con sus hijos, quienes aprovecharon el foro para bailar.

SUN

Renuncia de funcionarios no es por ineficiencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las renuncias de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación (Segob), de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de Ricardo Monreal al Senado, no se deben a su ineficiencia, sino todo lo contrario, porque son “los mejores dirigentes” de su movimiento de transformación.

En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que estos cuatro aspirantes son aquellos que pueden llevar a “buen puerto esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo”.

“Entonces, por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, al igual que lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las renuncias de los “candidatos presidenciales” se deben a que se busca dar continuidad a la transformación, una continuidad con cambio, porque cada uno tiene su estilo personal de gobernar.

“Pero esto ya se ha puesto en marcha y al final, quien va a decidir es el pueblo de México”.

El titular del Ejecutivo expresó su satisfacción y alegría por el nivel y grado de conciencia adquirida por la mayoría de los mexicanos.

“México es uno de los países con menos analfabetismo político, así como también somos uno de los países con menos desempleo, lo cual es bueno”.

SUN