El Gobierno federal declaró ayer el fin de la emergencia en Acapulco y la vecina localidad de Coyuca de Benítez, que fueron devastadas por el paso del huracán “Otis”, de categoría 5, pese a que sus pobladores siguen padeciendo graves penurias por las fallas en los servicios y falta de alimentos y agua.

Así lo anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil en un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el que se reconoce que “ya no persisten las condiciones de emergencia”.

La Federación declaró el 26 de octubre la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, un día después de que el ciclón azotara las costas del Pacífico, dejando a su paso devastación. En esa oportunidad las autoridades indicaron que con la declaratoria se buscaba acelerar los envíos de ayuda humanitaria y personal para atender a los damnificados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el huracán dejó 48 fallecidos, una treintena de desaparecidos, 250 mil damnificados y daños en 80% de la infraestructura hotelera.

El Gobierno anunció la semana pasada un plan de reconstrucción que incluía ayudas a las familias, pequeños empresarios y hoteleros, así como la instalación de 38 cuarteles y el envío a Acapulco de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la localidad turística de un millón de habitantes, donde se reportaron numerosos casos de saqueos a comercios.

El manejo que ha dado el Gobierno ha desatado fuertes críticas de parte de damnificados, opositores y especialistas.

Los cuestionamientos se intensificaron durante la discusión del presupuesto de 2024, de nueve billones de pesos, que aprobó ayer la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, en medio del rechazo de opositores que exigieron a las autoridades que se destinen aportes especiales para el puerto.

Algunas escuelas quedaron inutilizables y necesitan de la intervención de las autoridades para rehabilitarlas. SUN/I. Montaño

El regreso a clases será paulatino y escalonado

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó a senadores que el regreso a clases en los municipios de Guerrero afectados por el huracán “Otis” será paulatino y diferenciado. “Yo creo que tendrá que ser, pensemos en que pueda no ser generalizado, quizá tendrá que ser paulatino y diferenciado, es lo que yo ayer pude percibir y no lo he hablado con el secretario de Educación del Estado, pero creo que pudiera ser de esa manera”, dijo en entrevista al final de su comparecencia en el Senado.

Expuso que en la cabecera del municipio de Coyuca de Benítez ya hay condiciones de reiniciar clases, mientras que en la zona Diamante de Acapulco faltan trabajos de limpieza. “Por ejemplo, en Coyuca, en la cabecera las escuelas están con posibilidad de reiniciar, en la cabecera, no en las comunidades de Coyuca, y en el caso de Acapulco estamos revisando, la que visité ayer en la zona Diamante, aquí ya nada más nos falta que nos limpien”, refirió al ser cuestionada.

Un poco antes, durante su comparecencia, señaló que de mil 200 planteles escolares de todos los niveles, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, 341 presentan daños diferenciados: “No todas las escuelas están en las mismas condiciones. Hay situaciones graves, hay situaciones menos graves, situaciones que requieren el apoyo de maquinaria, situaciones que requieren sólo apoyo de equipos de limpieza”.

Aseguró que existe un registro preciso de 188 planteles “que sabemos exactamente qué es lo que les hace falta, qué es lo que vamos a hacer” y se valora cómo los aprendizajes se puedan recuperar.

Detalló que hay recursos del Gobierno federal para que se atiendan todas las necesidades de estos municipios. “Lo que no hay es manejo discrecional de esos recursos, lo que no hay es desvío de esos recursos, lo que hay es, de acuerdo a las necesidades, todo lo que se necesite será utilizado para recuperar la vida normal en el estado de Guerrero, sobre todo, en Acapulco y en Coyuca”, apuntó la titular de la SEP.

SUN

En las imágenes compartidas por un satélite de la NASA se muestra el golpe del ciclón en Acapulco. La primera es del 21 de septiembre pasado y la segunda del 31 de octubre. El huracán pegó el 25 de octubre. TWITTER/NASA_es

PROTECCIÓN CIVIL

Reportan que servicio eléctrico está restablecido

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, indicó que el Gobierno encamina el retorno a la normalidad de la población afectada por el huracán “Otis” en Acapulco y Coyuca de Benítez, donde el servicio eléctrico ya está restablecido al 100%. En la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en Palacio Nacional, Velázquez señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene tres mil empleados que ahora tienen un trabajo más dirigido a las casas de los ciudadanos.

“El servicio eléctrico está completamente restablecido”, dijo Velázquez en un enlace con López Obrador. Van 48 personas fallecidas y 32 no localizadas por el huracán “Otis”, reportó.

La coordinadora de Protección Civil destacó las acciones de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, en la distribución de despensas, agua, raciones de comida, consultas médicas y enseres domésticos. También resaltó la recuperación de embarcaciones, vuelos de supervisión, atención en centros de acopio, desazolve de drenaje y pozos.

Laura Velázquez puntualizó que se ha restablecido el suministro de agua en Acapulco y Coyuca en un 65%: “El compromiso es restablecerlo a finales de mes”. Agregó que la Secretaría de Bienestar ha realizado hasta el 8 de noviembre, 232 mil 345 censos en Acapulco y Coyuca con 2 mil 806 servidores de la nación.

Indicó que dos mil 330 jóvenes de Construyendo el Futuro están inscritos para apoyar en labores de limpieza. Además, en Acapulco hay 58 gasolineras activas, el servicio de gas está al 100%, y hay 15 bancos abiertos.

Los trabajadores de la CFE trabajan en la reconexión de los domicilios afectados por el huracán. EFE/I. Montaño

EN ACAPULCO

Reabren cuatro sucursales bancarias

A dos semanas del paso del huracán “Otis”, BBVA México anunció la reapertura de cuatro sucursales en Acapulco, Guerrero, a partir de este viernes 10 de noviembre. De acuerdo con el banco, las oficinas estarán abiertas en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Asimismo, la institución financiera informó que ha puesto a disposición de la población 28 cajeros automáticos en Acapulco y San Marcos.

SAT restablece atención a contribuyentes en oficina móvil

Luego de haber cerrado sus puertas desde el pasado 24 de octubre por el huracán “Otis”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) restableció la atención a contribuyentes que tengan domicilio en Acapulco y Coyuca de Benítez, mientras que los módulos de servicios tributarios en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo se encuentran abiertos.

En un comunicado, el SAT informó que los contribuyentes de esos dos municipios afectados podrán hacer trámites en la oficina móvil instalada en Acapulco, sin necesidad de agendar cita para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). También podrán generar, revocar o renovar el certificado de la firma electrónica y la expedición de la Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal.

La oficina móvil está ubicada en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Guerrero 1, con sede en Acapulco, con un horario de 09:00 a 13:00 horas. Otra medida que dio a conocer el SAT es que no se computarán plazos y términos legales correspondientes a actos, trámites y procedimientos en las unidades administrativas del SAT; para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

SUN