Abandona Conagua vigilancia de Chapala contra las invasiones

Pese al problema de las invasiones ilegales en el Lago de Chapala, incluso durante la pandemia, la última inspección realizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue en 2018.

Por Transparencia, el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico confirmó que entre 2010 y 2020 se han hecho sólo 141 inspecciones (ninguna en 2019 ni 2020), de las cuales 85 de los usuarios no acreditaron contar con el título de concesión para ocupar la zona federal.

Hace dos años se realizaron cinco visitas de verificación: cuatro en la franja ubicada en el municipio de Chapala y otra en Ocotlán.

El pasado 5 de octubre, este medio reportó que vecinos de El Chante, en Jocotepec, observaron un aumento de las invasiones durante la contingencia sanitaria. Antes, los sábados y domingos algunos particulares ampliaban sus propiedades rellenando terrenos, pero ahora se realizan toda la semana.

Según la Conagua, en Jocotepec han realizado más inspecciones (58), pero la última ahí fue en 2017.

Suman siete años sin sanciones por invasiones en el Lago de Chapala

Omisión. A pesar de las invasiones en Chapala, en los últimos dos años no hay inspecciones de la Conagua en la zona. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En la última década, apenas sancionaron a 90 por construir en la zona federal

En la última década, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió 90 “sanciones económicas” y “no económicas” por la presencia de asentamientos ilegales, invasiones o rellenos detectados sobre la zona federal del Lago de Chapala. Sin embargo, las últimas se aplicaron hace siete años (en 2013).

Vía Transparencia, el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico respondió que los municipios de Jocotepec y Chapala concentran el mayor número de sanciones en contra de usuarios que no presentaron título de concesión para ocupar esta franja durante las visitas de inspección realizadas por la autoridad.

José Antonio Gómez Reyna, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e integrante del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, recuerda que las principales zonas invadidas se ubican en Chapala, Ajijic y El Chante, en el caso de Jocotepec. Esto obedece a que, durante muchos años, particulares que tenían “poder económico” tramitaron permisos para el uso de la zona federal.

“Se suponía que las concesiones prohibían hacer construcciones sólidas, pero mucha gente empezó a hacer bardas de piedra y de concreto… comenzaron a apoderarse de lo que es la Ribera de Chapala”.

Entre 2010 y 2013, la Conagua aplicó multas por alrededor de 12.4 millones de pesos por este tipo de irregularidades, de acuerdo con una solicitud pública realizada en 2015.

De los siete municipios de la Ribera de Chapala ubicados en Jalisco: Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tuxcueca y Tizapán el Alto, este último es el único en el que no se han aplicado sanciones.

Este medio solicitó entrevista con el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico sobre la afectación a la zona federal del lago y lo que se está haciendo para combatir el problema; sin embargo, aunque se informó que se entregaría la respuesta a las preguntas que se solicitaron, no fue otorgada. Se contestó que tenían un problema con el “acceso remoto” a los datos.

En la respuesta de Transparencia otorgada el pasado 27 de octubre, la Conagua informó que durante la última década se emitieron 55 acuerdos de conclusión de visita, en los que no se observaron hechos que pudieran considerarse como faltas a la Ley de Aguas Nacionales. El último corresponde a 2018, tras una visita realizada en Ocotlán, aunque no se precisa cuándo se realizó.

PERIODO 2010-2020

Sanciones aplicadas por invadir la zona federal

Municipio ACV* Sanción económica Sanción no económica Sin sanción Chapala 9 16 5 5 Jamay 10 3 2 2 Jocotepec 16 29 23 13 Ocotlán 6 3 2 3 Poncitlán 7 1 1 3 Tizapán el Alto 3 0 0 1 Tuxcueca 4 3 2 0

* Acuerdo de conclusión de visita. Fuente: Conagua.

REACCIONES

Municipios difieren sobre intervenciones

Los siete municipios de Jalisco de la Ribera de Chapala responden de manera distinta sobre las facultades que tienen para actuar contra las construcciones o intervenciones ilegales en la zona federal del lago natural más grande del país.

Vía Transparencia, el municipio de Jamay contestó que tiene un “acuerdo y sugerencia” para notificar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la suspensión de todo tipo de acciones de rellenos, invasiones o construcciones en dicha zona, para que ellos sancionen o realicen llamadas de atención.

La Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento reportó que en 2018 se realizaron ocho notificaciones por parte de la administración tras suspender construcciones de mamposteos y rellenos. El año pasado suspendieron 11 construcciones de maposteo y bardeado, así como rellenos de terreno. En lo que va de este año se han realizado siete.

El municipio aclara que, aunque todas fueron notificadas al organismo, “no hemos recibido información sobre sanciones aplicadas por parte de la dependencia”.

La Dirección de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Poncitlán respondió que “a la fecha se han realizado múltiples inspecciones, de las cuales todas se han logrado dialogar con los vecinos, por lo cual no se ha impuesto sanción alguna”.

Ocotlán contestó que, desde octubre de 2018, cuando arrancó la actual administración, no se cuenta con información relacionada y la pasada administración no dejó expedientes relativos a este tipo de acciones como parte del proceso de entrega-recepción.

El municipio de Tizapán el Alto informó que no han aplicado sanciones en los cinco años de este Gobierno, lo mismo que el Ayuntamiento de Tuxcueca.

En el caso de Jocotepec y Chapala, los presidentes municipales aseguraron que sí sancionan, pero vía Transparencia se respondió de forma contraria.

El pasado 5 de octubre, este medio publicó que el alcalde de Jocotepec, José Miguel López, afirmó que sí atienden estos reportes. “Obviamente les metemos sanciones, porque rellenar el vaso detona que al rato se registren inundaciones”.

El munícipe aseguró que recientemente hicieron un procedimiento administrativo “en contra de una persona que taló y a la hora de talar prendió fuego para limpiar 32 hectáreas. Le hicimos un procedimiento legal con todo y le metimos una multa de más de 800 mil pesos. Ahorita anda el hombre que no lo calienta ni el Sol… es el primer procedimiento que hacemos en Jocotepec”.

Pese a esto, por Transparencia respondió que: “No genera ni posee la información solicitada, ya que son funciones o responsabilidades que se encuentran en la esfera de las atribuciones del sujeto obligado: la Comisión Nacional del Agua”.

El alcalde de Chapala, Moisés Anaya, justificó que si bien han sancionado en un par de ocasiones, en la mayor parte de las veces prefieren no intervenir debido a que los particulares pueden demandarlos.

Tras una solicitud de información pública, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano acentuó que la dependencia no cuenta con información sobre los asentamientos irregularidades en zona federal. “En cuanto a las sanciones e invasiones en la zona federal, en las áreas urbanas o rurales es competencia de la Comisión Nacional de Agua conforme a lo dispuesto en la ley”.

TELÓN DE FONDO

Prometen seguimiento

Para contribuir en el combate al problema de las invasiones que se presentan en Chapala, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) investiga a los particulares que han aprovechado los últimos meses de la pandemia para invadir con escombro el lago, con el fin de aumentar sus predios.

Josué Díaz, director de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del Estado, declaró que la disposición de este material está regulada a nivel estatal, aunque agregó que el asunto debe ser revisado por la Federación.

El pasado 5 de octubre se dio a conocer que, por lo menos, hay ocho terrenos de Chapala y Jocotepec que colindan con el lago donde se llevan estas prácticas, que también han sido documentadas por las dos alcaldías.

Sin embargo, el presidente de Chapala, Moisés Anaya, argumenta que las autoridades municipales no pueden hacer nada, pues no es atribución del municipio. Contesta que ni siquiera por arrojar escombros los pueden sancionar.

“Lo que estamos tratando de hacer es detenerlos por el movimiento de tierras, pero es un concepto muy básico donde nos pueden denunciar, incluso por abuso de autoridad, porque no estamos facultados para actuar en temas federales”.

El Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Chapala, recién publicado en febrero pasado, establece que sí cuentan con facultades, según el Artículo 62.

“Para prevenir y controlar la contaminación en el territorio municipal queda estrictamente prohibido: Contaminar el suelo con residuos sólidos de todo tipo. Y contaminar las aguas dentro del municipio”, señala el reglamento.

CLAVES

Delimitación

Validación

Hasta mediados de este año, la Comisión Nacional del Agua aún no tenía lista la información sobre la delimitación del vaso y la zona federal del Lago de Chapala. Vía Transparencia, el organismo respondió que la delimitación se encontraba en proceso de validación y la información se otorgaría una vez que fuese autorizada.

Elaboración

A pesar de que en 2009, el organismo informó que el trabajo con relación a la delimitación física del lago, que exhibiría a los propietarios de fincas irregulares, ya se había concluido, al siguiente año argumentó que esta herramienta continuaba en elaboración.

Herramienta

Para 2012, este medio reportó que la Conagua no conocía la “cifra real” de asentamientos irregulares, rellenos e invasiones en torno al Lago de Chapala, pero nuevamente el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico contestó que trabajaban en esa herramienta para obtener la información, la cual registraba una avance de 85 por ciento.

Procedimientos

Pese a esto, la Dirección de Comunicación Social de esta dependencia aclaró que no era necesario que el mapeo estuviera listo (y publicado en el Diario Oficial de la Federación) para iniciar los procedimientos contra invasores, aunque sería un instrumento que facilitaría enormemente la tarea, pues no todos son denunciados.

Estudios

En 2014, de acuerdo con publicaciones de este medio, la Conagua informó nuevamente que había iniciado los estudios técnicos para “delimitación y demarcación de la zona federal” del Lago de Chapala, mediante un contrato firmado con la Universidad de Colima.

El Chante, el más afectado

La calle Cuauhtémoc, en El Chante, es una brecha que antes era el límite con el Lago de Chapala. Era una zona llena de vegetación.

Ahora es una franja que se volvió horizontal y está invadida de fincas y propiedades, porque particulares han descargado tierra y escombros para ganar terreno al lago.

Aún quedan pruebas de la orografía original en baldíos donde se ve la pendiente de unos 13 metros que termina en el lago, junto con propiedades horizontales que se extienden por 50 metros dentro del vaso.

TESTIMONIO

“A la Conagua le vale gorro”

“Están con todo y nadie dice algo. Están trabajando sin permiso, sin licencias de construcción... y a la Conagua le vale gorro”, lamenta Raúl, ante las repercusiones de que la Comisión Nacional del Agua no ha vigilado ni sancionado los excesos de los particulares.

Por ejemplo, las concesiones que ha otorgado la dependencia federal sólo avalan el desarrollo de actividades que no alteren el terreno, como el uso agrícola; incluso, actividades recreativas, pero con estructuras no fijas.

La forma de operar es la misma por parte de invasores: primero rodean con malla ciclónica, con lo que se impide el libre ingreso a la ribera; posteriormente rellenan, construyen bardas, construyen casas y hasta levantan muelles y embarcaderos.

“Ahorita están haciendo ocho o nueve casas en un terreno grande. Quiero tomar fotos y no me dejan, entonces le pregunté al arquitecto sobre la licencia y me dijo: ‘Es que no hay licencia’”.

La Conagua también es omisa en hacer pública la delimitación precisa del terreno federal.

