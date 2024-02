A cuatro meses de las elecciones y pese a no contar con una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados y el Senado para poder sacar adelante reformas constitucionales sin consenso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó ayer una veintena de iniciativas.

Entre las propuestas, destacan algunas polémicas que han sido rechazadas por la oposición o incluso por los tribunales. Entre estas están la que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), la que pretende que los magistrados sean elegidos popularmente, la que tiene el objetivo de incrementar las pensiones de los jubilados, una más para pasar la Guardia Nacional al Ejército y otra para extinguir a los organismos autónomos.

Luego de la presentación, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que en el caso de esta última, el tricolor no permitirá “que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al ejercicio de poder”.

En el mismo sentido, el Inai, Instituto de Transparencia a nivel nacional, indicó que las funciones autónomas de este órgano “no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público”.

Por otra parte, la medida que busca mejorar las pensiones de los trabajadores, para la cual se anunció un “fondo semilla” de 64 mil millones de pesos (MDP) a partir del 1 de mayo de 2024, fue criticada por especialistas.

“¿Será broma? Ni para el primer año. Habrá que ver de dónde provienen esos recursos”, dijo el ex titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez.

“El año pasado se tuvo un elevado déficit, el mayor desde 1989 y este año se tiene presupuestado uno aún mayor. Un golpe brutal al país, las iniciativas de reforma recién presentadas”, dijo la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

La reelección está prohibida por la Constitución y López Obrador adelantó su jubilación al acabar su mandato el próximo 1 de octubre, por lo que analistas consideran que ésta es una manera de marcar la línea a seguir por Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena y sus aliados.

El Presidente presenta batería de reformas constitucionales

En busca de blindar la Cuarta Transformación de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su paquete de reformas para finalizar su Gobierno y, de paso, afianzar la llegada de Claudia Sheinbaum en caso de resultar ganadora en las próximas elecciones.

Entre las propuestas que se consignaron en el Congreso, hay varias para elevar a rango constitucional programas sociales ya en vigor que amparan a las personas de la tercera edad y jóvenes, reformar el sistema de pensiones, garantizar incrementos adecuados anuales del salario mínimo, la proscripción del maíz transgénico y la prohibición del comercio de drogas químicas como el fentanilo.

Pero también hay propuestas que, de antemano, el propio mandatario ha reconocido que tienen pocas o ninguna posibilidad de prosperar porque han sido rechazadas por toda la oposición o incluso por los tribunales.

Sin embargo, como ha ido adelantando en diversas conferencias de prensa, quiere presentarlas de todos modos para que quede constancia de que él las apoya.

También aspira a eliminar organismos reguladores, como el de antimonopolio o de transparencia, porque considera que son “onerosos y elitistas”, aunque todos los partidos de oposición han arremetido duramente contra esta idea aludiendo perjuicios a la democracia y la competitividad en el país.

En materia electoral, el gobernante planteó un recorte de los gastos destinados a campañas y partidos y la eliminación de las candidaturas plurinominales, lo que reduciría la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y el Senado de 128 a 64 integrantes.

López Obrador presentó, en el marco de los 107 años de la promulgación de la Constitución, los lineamientos de las veinte iniciativas que ya había adelantado y, desde luego, están el fusionar, integrar o extinguir 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, o unidades administrativas y transferir sus funciones hacia secretarías de Estado.

En la iniciativa de reforma enviada al Congreso, se afirma que, derivado de un análisis institucional realizado en diciembre de 2018, se observó un aparato gubernamental “plagado de instituciones redundantes, con duplicidad de funciones y de oficinas, y partidas presupuéstales sin propósito o resultados”.

En este sentido, se busca, por ejemplo, que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) pase a la Secretaria de Gobernación (Segob); que las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) sean asumidas por el DIF; así como muchas otras que están en la mira del Mandatario.

LISTADO

Las 20 iniciativas que AMLO envió al Congreso

A continuación, puedes consultar la lista de reformas que propone López Obrador en su último tramo como jefe del Ejecutivo:

Reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos.

Reafirmar el derecho a la pensión a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad.

Otorgar becas a estudiantes de familias pobres.

Garantizar atención médica integral gratuita.

Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

Prohibir el maltrato a los animales.

Prohibir en México el maíz transgénico y el fracking, no otorgar concesiones mineras a cielo abierto.

Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo dar concesiones para uso doméstico.

Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco.

No permitir un aumento al salario mínimo menor a la inflación anual.

El salario mínimo para maestros, policías, marinos y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores al IMSS.

Plantea revertir reformas de pensiones y propone, para mayo, un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco.

Garantizar el derecho a la educación y el trabajo.

Los campesinos contarán con un jornal seguro y permanente.

Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionadas con Ernesto Zedillo. El Estado está obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet, con empresa pública o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica, agrega.

La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales.

Apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que las consultas sean vinculantes.

Que la Guardia Nacional pase a la Sedena.

Convertir en política de Estado la austeridad republicana.

Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, “supuestamente autónomos del pueblo” creados en el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.

La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde acudió a la Cámara de Diputados para entregar el paquete de 20 iniciativas, 18 constitucionales y dos legales, que presentó el Presidente. SUN/B. Fregoso

REACCIONES

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.

Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte.

“Viene el fortalecimiento de los derechos, al salario digno, al trabajo digno, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, los apoyos para becas”.

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y aliados a la Presidencia.

“La mejor manera de conmemorar la promulgación de la Constitución es respetándola y haciéndola valer. Aunque no les guste a los de enfrente”.

Xóchitl Gálvez, aspirante del PRI, PAN y PRD a la Presidencia.

Diputados definirán mañana ruta de análisis

Ayer, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde acudió a la Cámara de Diputados para entregar el paquete de 20 iniciativas, 18 constitucionales y dos legales, que presentó el Presidente.

“Ya dejamos el paquete, y ahora le toca, aquí, a la Cámara de Diputados el análisis y la discusión”, comentó, acompañada de Ignacio Mier.

A pesar de que los legisladores de Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales, la funcionaria refirió que los legisladores serán los que decidan si las apoyan o no: “Ya veremos (si la oposición vota a favor), se va a abrir la discusión, ya se verá, esa es decisión, ya de los legisladores, ya es tarea de los legisladores. A partir de hoy pasamos la batuta, en la división de poderes así es, presentamos las iniciativas y ya les toca a ellos”.

SUN

LA VOZ DEL EXPERTO

Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base

Pensiones: ni para el primer año, el fondo semilla

El anuncio de la creación de un “fondo semilla” a partir del 1 de mayo para aumentar la pensión de los trabajadores dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no alcanza ni para el año inicial, advirtieron especialistas además de desconocer de dónde se obtendrán los recursos.

“64 mil millones de pesos en un fondo colectivo para pagar tasas de reemplazo del 100%. ¿Será broma? Ni para el primer año. Habrá que ver de dónde provienen esos recursos. No vaya a ser que sea de dinero de los propios trabajadores”, expresó en su cuenta de X, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez.

En su discurso, el Presidente dijo que dentro de su iniciativa buscará revertir la reforma de pensiones de 1997 y 2007 así como la creación de un “fondo semilla”.

“Desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 MDP que se irá incrementando poco a poco. Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas del periodo neoliberal”, dijo el Presidente.

“¿De dónde va a salir el dinero para las reformas? El año pasado se tuvo un elevado déficit, el mayor desde 1989 y este año se tiene presupuestado uno aún mayor. Un golpe brutal al país, las iniciativas de reforma recién presentadas”, dijo la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

LA VOZ DEL EXPERTO

Elección por voto popular de ministros y jueces

José Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco

José Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco, ve viable que haya una elección por voto popular de ministros y jueces, siempre y cuando se garantice la preparación adecuada de aspirantes.

“A mí se me hace muy bueno porque habría más democracia y no nada más hubiera una persona que pudiera ser candidata, sino que hubiera mejores aspirantes y una manera más adecuada de manejar la ley”, explicó Pérez.

Cuestionó que, en muchas ocasiones, los jueces, magistrados o en su caso, ministros, no son elegidos por su capacidad, sino por lo que: “estos puestos lamentablemente son designados por dedo o apadrinados por equis persona”.

También consideró más adecuada la desaparición de legisladores plurinominales en el Congreso, esto para generar mayores ahorros al erario público: “Imagínate si tú, nada más por el simple hecho de haberte postulado y no quedar elegido y resulta que estás dentro de los plurinominales, te van a dar ese cargo, pues no lo ganaste y fue algo que no se te otorgó. Además de que buscan la austeridad”, comentó el académico.

Alberto Pérez Dayán. Se pronunció en contra de elegir a los ministros por voto popular. SUN/ESPECIAL

MINISTRO PÉREZ DAYÁN PIDE ALEJAR A PODER JUDICIAL DE LA POLÍTICA

Por encima de la Constitución no puede estar nadie

El Poder Judicial debe estar alejado de la política “y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones”, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán durante la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro.

Al asistir en representación de Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pérez Dayán dijo que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, expresó.

SUN

INAI rechaza iniciativa de AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó la propuesta de reforma constitucional que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea desaparecer a los órganos autónomos, y a dicho Instituto entre ellos.

A través de sus redes sociales, afirmó que “las funciones autónomas del INAI no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público”, y reiteró su apertura al debate plural y democrático.

“Así como el interés de participar activamente en los espacios donde sea posible dejar clara nuestra importancia”, señaló.

Asimismo, refirieron su interés en debatir la propuesta del Presidente López Obrador, que calificó de “onerosos y elitistas” a los órganos autónomos.

SUN

OPOSICIÓN DE JALISCO SE MANIFIESTA

En contra de reformas a Poder Judicial y organismos autónomos

Diputados federales por Jalisco se pronunciaron en contra de varias de las reformas que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las principales críticas fueron contra la desaparición de organismos autónomos o modificar al Poder Judicial, opinó Gustavo Macías, diputado del PAN.

“Estaremos totalmente en contra es en la desaparición de los organismos autónomos, en las modificaciones que se pretendan hacer al Poder Judicial y en general, a lo que esté en contra a la construcción de la democracia de este país”, dijo Macías.

Laura Haro, diputada federal del PRI, acusó que el Presidente busca generar una narrativa de polarización de cara al proceso electoral y previo al inicio de las campañas.

“Lo único que están haciendo es que en este proceso electoral generar una idea equívoca y tener una narrativa y un discurso para las campañas. Es una narrativa de polarizar entre buenos y malos, de polarizar la relevancia del Poder Judicial”, dijo Haro.

Por su parte, Sergio Barrera, legislador federal por MC, coincidió en que se busca desarrollar una narrativa por el proceso electoral.

REACCIONES

Respaldan diputados de CDMX de Morena la decisión

Diputados locales de Morena hicieron patente su respaldo al Mandatario y líder de su partido tras la propuesta de la batería de reformas. En un comunicado, precisaron que en Morena una de sus máximas es el bienestar del pueblo, por ello, dijeron, de manera responsable defenderán que dichas reformas sean aprobadas.

“PAN analizará paquete de reformas de AMLO”: Cortés

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que su partido analizará con absoluta responsabilidad las iniciativas anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero advirtió que no permitirá que se vulneren las libertades ni la democracia, o que se debiliten los contrapesos y equilibrios de poder.

“No cuenten con el PRI para destruir al país”: Moreno

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, el Partido Revolucionario Institucional afirmó que no permitirá que Morena elimine o debilite órganos autónomos que representan límites y contrapesos en el país, tal y como lo planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de sus iniciativas de reforma a la Constitución.