A la baja, los jaliscienses que ganan más de 12 mil pesos

En los últimos cuatro años, en Jalisco bajó el número de personas que ganan más de 12 mil 753 pesos al mes. En el primer trimestre de 2018 eran 909 mil ocupados con sueldos superiores a esa cantidad; en el mismo periodo de este año se reportaron sólo 473 mil.

Lo anterior obedece a los grupos de personas ocupadas que ganan entre tres y cinco salarios mínimos; es decir, entre 12 mil 753 y 21 mil 255 pesos. Y quienes perciben más de esta última cantidad, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De acuerdo con el informe de pobreza laboral elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre enero y marzo de este año se observó una disminución del ingreso laboral por persona en todos los hogares del país, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Lo que sí aumentó en ese lapso fue el número de personas que ganan un salario mínimo al día (cuatro mil 251 pesos al mes) en la Entidad. Pasó de 482 mil trabajadores a 493 mil.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que durante su Gobierno, el salario mínimo registra un aumento superior al 40 por ciento. “Esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y el empresarial”.

Dijo que en su gestión se realizó una reforma para combatir la subcontratación que afectaba las condiciones laborales de los trabajadores y se modificó la ley para aumentar las pensiones.

Pese a los apoyos, aumenta el desempleo femenino en Jalisco

En Jalisco, durante el primer trimestre de este año, los eventos por la pérdida de empleos de las mujeres registraron un alza con respecto al mismo periodo del año pasado. Pasaron de 13 mil 630 a 19 mil 317, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Incluso, en los últimos dos años se presentó un incremento importante en esta materia, considerando que en 2019 se perdieron siete mil 872.

Para hacer frente a la crisis económica y de empleo que se registró en la Entidad debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, el Gobierno estatal puso en marcha algunos programas, entre los que se encuentra el de ayuda a las mujeres denominado “Reinicia para Emprendedoras de Alto Impacto”.

Está dirigido a las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, que tengan entre uno y 100 personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que resultaron afectadas por las medidas preventivas y de contención adoptadas por la contingencia sanitaria.

El año pasado se etiquetó una bolsa de 66.9 millones de pesos. Sin embargo, a noviembre pasado, sólo se tenían registradas 127 empresas con apoyos por 5.5 millones de pesos entre todas.

De acuerdo con el informe especial COVID-19, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis generada por la pandemia impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, “generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral”.

En el documento se destaca que durante el año pasado se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, apuntó que urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, “que potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que éstas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”.

En el informe se resalta que uno de los sectores más golpeados por la crisis es el trabajo doméstico remunerado, el cual se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota.

CLAVES

Sube el salario mínimo

Antecedente

En abril pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que a la llegada de la actual administración, el salario mínimo estaba por los suelos, pero ha mejorado en los primeros años de su gestión. “Para tener una idea, el salario se ha incrementado, desde que estamos en el Gobierno, más de 40 por ciento, algo que no sucedía en décadas en el país. Esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y el sector empresarial”.

Beneficios

Explicó que se logró reformar la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores. “Y aquí de manera destacada contribuyó el sector empresarial aumentando el porcentaje de sus cuotas porque, si no interveníamos, al momento de la jubilación de los trabajadores no iban a recibir ni siquiera la mitad de su salario cuando estaban en activo”.

Reformas

También se modificó la ley para evitar la subcontratación de personal. En abril pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acentuó que la mayoría de los empresarios cumplen con su responsabilidad y no participan en prácticas de simulación a través de las outsourcing.

Panorama

Afirmó que “la mayoría de las empresas de México no pagan el salario mínimo, pagan más, esa es la realidad. Se puede ver que los trabajadores que ganan salario mínimo no son la mayoría de los trabajadores asalariados, porque las empresas pagan más, están conscientes de que con el salario mínimo, con los aumentos, no alcanza. La mayoría de las empresas cumplen con salarios justos, con prestaciones, pagan impuestos. Son pocas (las que incumplen) y eso porque la autoridad se los permitía”. La nueva ley laboral, añadió, permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales.

CRECE POBREZA LABORAL

El porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, aumentó en Jalisco durante el primer trimestre de este año, con respecto al de 2020.

Pasó de 23.1% a 24.5%, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El organismo destaca que esto se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral que se registró en 26 Entidades del país, entre las que se encuentra Jalisco.

Destacan también la Ciudad de México, con un incremento de 14.9%, seguida por Quintana Roo, con 10.1 puntos, y Baja California Sur, con 8.3.

Los Estados que presentaron una disminución anual en el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, fueron Zacatecas, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Campeche.

En el reporte del Coneval, se menciona que el impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia, provocaron la contracción de la economía. “No obstante, en periodos recientes, diversos indicadores económicos han mostrado signos de recuperación”.

Se añade que entre enero y marzo pasados, el ingreso laboral real por persona a nivel nacional fue de mil 827.39 pesos, lo que representa una disminución de 4.8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Un total de nueve Entidades presentaron un aumento del ingreso laboral real por persona en comparación con el año pasado, entre las que se encuentra Jalisco. Las tres con mayor crecimiento fueron Nayarit, Zacatecas y Oaxaca.

SABER MÁS

Ingreso promedio

Entre enero y marzo pasados, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de cuatro mil 456.58 pesos al mes.

Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de cuatro mil 787.40 pesos y las mujeres, de tres mil 930.86 pesos.

En términos relativos para este trimestre, el ingreso de los hombres ocupados es de 1.2 veces el de las mujeres, lo que indica una proporción similar al mismo periodo del año anterior (1.3 veces más)”, se destaca en el reporte de pobreza laboral elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

TELÓN DE FONDO

Advierten riesgos

El incremento del 15% del salario mínimo autorizado para este año por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), podría provocar el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas debido a la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, advirtió el sector privado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que ese incremento “es irracional en estos momentos, no tiene lógica y provocará el cierre y la quiebra de 700 mil empresas en los próximos tres meses”.

A través de un comunicado, señaló que con la determinación impuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento salarial, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia del COVID-19 y el consecuente cierre de las operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”.

Además, se considera que la carga es mayor considerando la falta de apoyos por parte del Gobierno federal para que las empresas hagan frente a la crisis.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contestó que las circunstancias de la economía son graves y ese incremento del 15% perjudicaría fuertemente a las micro y pequeñas empresas.

GUÍA

¿En qué consiste la reforma contra la subcontratación?

Se prohíbe la subcontratación de personal; nes decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, las famosas “nomineras” o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva, puntualizó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Ahora se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de incumplimientos, se perderá el registro.

Las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento.

Para evitar la simulación y defraudación fiscal, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la ley del Impuesto al Valor Agregado y con la Ley Federal del Trabajo, para que ya no existan estos huecos legales.

Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento.

La Secretaría del Trabajo deberá emitir los lineamientos que regularán el registro de las empresas.

A partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (23 de abril pasado), se cuenta con 90 días para que las empresas se regularicen. En esa fecha, más de 300 mil trabajadores ya habían sido registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esto permitió que se incrementaran los salarios de entre 15% y 32 por ciento. “Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen tres meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios”, destacó la funcionaria.

Cada tres años, las empresas deberán actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo.

También se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que el Gobierno federal tampoco pueda realizar la subcontratación de personal. “En materia de reparto de utilidades, es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo, precisamente, por figuras de subcontratación”.

LA CIFRA

141.7

Actualmente, el salario mínimo se ubica en 141.7 pesos en la mayor parte del país.

La actual administración federal proyecta que, al término del sexenio, cierre en 171.07 pesos; es decir, duplicarlo con respecto a cómo lo recibieron en el arranque de la gestión.

MQ