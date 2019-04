+ Informador: Las noticias del 15 de abril de 2019

5 Ganan premio Pulitzer

Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados con un premio Pulitzer cada uno por sus investigaciones sobre el presidente Donald Trump y su familia.

Durante la ceremonia en la Universidad de Columbia anunciaron que El New York Times ganó el Pulitzer en la categoría "Reportajes Explicativos" por un artículo sobre las finanzas de la familia Trump que "desacreditó sus afirmaciones de riqueza propia y reveló un imperio empresarial plagado de esquemas fiscales".

Mientras que el The Wall Street Journal ganó en la categoría "Reportajes Nacionales" por su cobertura de los pagos secretos de Trump durante su campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con él.