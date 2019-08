Gustavo Cerati, un genio adelantado a su época

El 11 de agosto es una fecha muy importante para muchos, ya que hace 60 años nació Gustavo Cerati, considerado por los críticos una persona que estuvo adelantado a su época, un genio de la música que dejó un gran legado musical.

"Cerati aportó y cambió muchísimo la escena musical, él dio como una pauta para que también muchos otros músicos, se inspiraran a través de las letras de sus canciones y también Gustavo estaba adelantado a su época, porque después se fue por un lado más electrónico, hacer producciones distintas, que no fueran nada más bajo, guitarra, batería, él empezó a experimentar con otros sonidos y dio pauta para que otros músicos lo vieran a él, como un avanzado de la época que se iba más allá del rock", dijo Olivia Luna locutora de radio en entrevista con El Universal.

Gustavo Adrián Cerati nació en el año de 1959 y fue un cantautor que desde muy temprana edad mostró su interés por la música, su madre Lilian Clark cuenta que desde pequeño aprovechaba que su padre Juan José Cerati viajaba mucho para encargarle discos, "el acercamiento que tuvo Cerati a la música fue a través de su papá, su mamá también, ella era muy fan de los boleros y siempre había música en la casa, ellos le compraron su primera guitarra", comentó Luna.

El cantautor aprendió a tocar la guitarra a los 6 años de edad, a pesar de ser zurdo, fue su maestra quien le enseño a tocar la guitarra con la mano derecha y ese fue el preámbulo para lo que años después haría con la creación de Soda Stereo.

En la década de los ochentas cuando nace Soda Stereo, Gustavo Cerati junto al bajista Zeta Bosio y al baterista Charly Alberti, en Argentina se atravesaba por momentos sociopolíticos importantes debido a la Guerra de las Malvinas.

"De hecho a muchas de las bandas les prohibían la música y bueno toda la historia del rock en Argentina con Spinetta, Charly García, se fueron abriendo los espacios de expresión, entonces viene un momento de rebeldía por parte de las bandas, pero Soda Stereo no fue una banda que fuera expresarse en contra de un sistema, siempre quisieron irse por el lado musical", explicó Olivia.

Fue entonces que por una dosis de rebeldía Cerati quiso hacer las cosas diferentes e influenciado por The Police, The Cure trajo a Latinoamérica nuevos sonidos del new wave, el dark, el rock alternativo y electrónico, "este tipo de bandas no llegaban del todo hasta Sudamérica, como es el caso de Argentina, porque la cuestión geográfica tuvo que ver mucho en su momento, pero con todo el acercamiento de las Malvinas había un acercamiento a la música europea", indicó la locutora.

El éxito internacional llegó con "Canción Animal" el quinto álbum de estudio de la banda de rock lanzado en 1990, es considerado por la crítica como uno de los discos más importantes y emblemáticos en la historia del Rock en Español.

Y de acuerdo a información de Jorge Ortiz baterista de Zoom, (banda tributo a Soda Stereo) y Director de "Zoom Radio" dedicada a Gustavo Cerati y Soda Stereo; la banda argentina fue la encargada de hacer que las disqueras de toda Latinoamérica tuvieran un equipo de rock español, ya que en los ochentas no existían e hicieron que el rock español fuera un negocio.

"Fue la primera banda en salir de gira en toda Latinoamérica en los años ochenta; grabó duetos con David Summers, The Police, Roger Waters y artistas como Juanes, Ricky Martin y la propia Shakira, todos querían que les produjera algo y cuando tocó con Tears for Fears en el estadio Vélez, en Argentina; al terminar su presentación se vació medio estadio, dejando a la banda principal sin mucha audiencia", comentó Jorge.

"El disco `Dynamo´ que es el álbum más emblemático para los fans, fue el pionero en tener un sonido sónico el cual U2 lo tomo para hacer `Zooropa´ dicho por Bono, el cual él mismo decía que Cerati era un genio, como ejemplo pueden escuchar `Claroscuro´ de Soda y `Lemon´ de U2", añadió.

El mismo día pero en el año de 1967 también nace otro grande de la música del rock Iberoamericano, Enrique Bunbury, quien fuera vocalista de la banda Héroes del Silencio, quienes siempre fueron comparados y rivalizados con Soda Stereo.

"Cuando Soda se separa en 1997 también lo hacen los Héroes del Silencio, pero su retiro pasó a segundo término porque se separó Soda y en el 2007 regresan los Héroes del Silencio y meses después Soda Stereo anuncian "Me verás volver" y vuelven a tomar su noticia en segundo término porque regresó el monstruo de Soda Stereo" dijo el baterista.

Bunbury sigue activo, tiene nuevas producciones musicales y realiza giras alrededor del mundo, demostrando porque es una leyenda viviente del rock; mientras que Cerati se convirtió en una leyenda que se recordará por el legado musical que dejó tras su muerte en el 2014.