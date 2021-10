Los cinéfilos tienen una obra maestra para disfrutar en la pantalla grande a 30 años de su estreno, "El silencio de los inocentes" estará poco tiempo en las salas de cine tapatías, por lo que no pierdas la oportunidad de verla de nuevo en la pantalla grande, si ya la viste, y si no conoces esta historia descubre por qué es una excelente película de terror, sin duda, es un must para quienes aún no la han visto.

1 La preparación de Anthony Hopkins Para preparar su papel, Anthony Hopkins, estudió archivos de asesinos en serie, visitó cárceles y asesinos presos, y hasta presenció algunas audiencias judiciales. No fue el único que hizo la tarea, ya que Foster pasó mucho tiempo con Mary Ann Krause, una agente del FBI que le ayudo realmente a encarnar su personaje. Anthony Hopkins es Hannibal Lecter. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. 2 La actuación más corta en ganar un Oscar La actuación de Anthony Hopkins es la segunda más corta en la historia en ganar un Premio Oscar, en total solo estuvo 24 minutos y 52 segundos de 118 minutos que dura la película. Aun así, fue suficientemente impactante como para concederle el Oscar a Mejor Actor. Anthony Hopkins ganó el Oscar como Mejor Actor por su papel de Hannibal Lecter. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. 3 Ganadora del Oscar como Mejor Película "El silencio de los inocentes" es la única película de terror en haber ganado un premio de la Academia como Mejor Película y en gran parte fue por su extraordinario elenco. Además, el filme se encuentra dentro del grupo selecto de películas que ganaron los cinco premios principales: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Guion. Ganó el Oscar como Mejor Película en 1992. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. 4 Mujeres en el FBI A raíz del estreno y del éxito de la película El silencio de los inocentes, la oficina de Ciencias de la Conducta del FBI en Estados Unidos aprovechó la oportunidad y comenzó a reclutar mujeres jóvenes para la organización. Por esta película surgió la oportunidad de que mujeres jóvenes ingresarán al FBI. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. 5 Hannibal Lecter si existió El personaje de Hannibal Lecter está inspirado en el asesino Alfredo Ballí Treviño, médico mexicano que vivió en la ciudad de Monterrey, a quien el escritor Thomas Harris entrevistó en el penal de Topo Chico. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. 6 Uno de los secretos de "El silencio de los inocentes" La actriz Jodie Foster asegura que su reacción en el primer encuentro entre Claire Starling y Hannibal Lecter fue real. El impacto del encuentro entre Starling y Lecter fue real. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER. XM