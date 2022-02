Seguridad en Jalisco: Motociclistas piden a autoridades no ser criminalizados

Las medidas que se tomen para reforzar la seguridad no deben criminalizar a quienes usan la motocicleta por trabajo o diversión, afirmó José Ignacio Partida Ruelas presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco A.C.; comentó que hasta el momento nadie les ha consultado sobre la propuesta que analizará el Ayuntamiento de Guadalajara para restringir la circulación en algunos puntos de la ciudad a este tipo de vehículos, tripulado por dos personas; refirió que podrían manifestarse en caso de que la prohibición avance.

“Hay que trabajar en regularizar las motos y no tratar de exterminarlas como han estado fomentando algunos"

“Sí nos están criminalizando y afectando a una parte de la ciudadanía, por qué no dicen nada de los automóviles si también se delinque en ellos. Una persona de escasos recursos que vive de su salario y usa la moto para trabajar y se la quitas, qué va a hacer, cómo mantiene a su familia; no están pensando a toda la gente que van a afectar”, recriminó.

Por su parte, Elizabeth Rodríguez, delegada de la asociación civil Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, dijo que tras darse a conocer la propuesta para que las motocicletas donde viajen dos personas no puedan circular en puntos como el Centro Histórico o Chapultepec buscaron una reunión con el regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, que planteó la propuesta; precisó que dialogarán con el edil la próxima semana para manifestarle sus inquietudes.

“Hay que trabajar en regularizar las motos y no tratar de exterminarlas como han estado fomentando algunos desde el gobierno. No se puede etiquetar que las motos de baja cilindrada son las que se usan para robos, en realidad son las que más se usan para trabajos como repartidores. Si se ponen a ver la delincuencia, pues del mismo modo que se cometen delitos en una moto también se comete en automóviles, todos los cadáveres que trasladan y tiran por ahí no los cargan en una moto; pero no por eso hay alguien diciendo que va a prohibir usar ciertas camionetas porque se usan para trasladar cadáveres”, concluyó.

Recordaron que anteriormente hubo propuestas para endurecer las sanciones por circular sin chaleco reflejante con el número de placas y también se quejaron del incremento al refrendo vehicular que les han aplicado en la actual administración.

JM