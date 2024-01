¿Por qué le dicen "Rey del morbo" a Dani Flow?

En los recientes días el nombre de Dani Flow ha ganado gran popularidad en las redes sociales a causa de una polémica entrevista que ofreció en 2021, donde no solo puso en tela de juicio la agresión que vivió Nath Campos a manos del youtuber Rix, sino que lanzó comentarios agresivos hacia las mujeres feministas, asegurando que "esas, ni ´rucas´ se deberían de llamar".

Horas más tarde, y después de que los comentarios de cancelación lo alcanzaran, el trapero emitió una suerte de disculpa en su cuenta oficial de Instagram, pues aunque reconoció que sus palabras estuvieron completamente fuera de lugar, siguió defendiendo al excreador de contenido.

La situación ha generado el debate entre los usuarios, pues mientras algunos le han expresado su apoyo, otros más lo tachan de "misógino"; sin embargo, también hay quienes piden al público ya no darle atención ni sorprenderse por sus palabras, pues basta recordar que es llamado "El Rey del morbo", para entender el contexto. Pero surge una duda en torno a su particular apodo.

¿De dónde salió este apodo?

Fue el propio Dani quien se autodenominó como "El Rey del morbo"; la principal razón de esto es su estilo de música, pero sobre todo sus líricas. Y es que, a diferencia del reggaetón que se suele escuchar en las diversas estaciones de radio, el de este mexicano es bastante más explícito, basta mencionar que uno de sus éxitos lleva por título "Las que no tienen papá´" y contiene frases como: "eres una p#rra, sólo falta que me ladres".

Pero el cantante de 27 años ha reconocido que su carrera no siempre fue así, como todo músico amateur que sueña con alcanzar la fama, Flow, cuyo nombre real es Daniel Balladares, inició creando melodías sobre amor y sus vivencias personales, pero estas nunca despegaron: "hice música de todo tipo, de amor, de mis experiencias, pero al final lo que funcionó es esto", mencionó en una reciente entrevista con el Escorpión Dorado.

Daniel también confesó que lo que hace no siempre ha sido bien visto, incluso llegó a sufrir de "bullying" en su natal Irapuato; pero las críticas, lejos de desmotivarlo, hicieron que se aferrara, todavía más, a su peculiar estilo: "cuando vi que había un grupito que le gustaba, me centré en ese grupo y lo exploté lo más que sigue y lo sigo explotando. Aparte me encanta ser ese personaje", añadió.

La carrera del mexicano, por su estilo, ha ido acompañada de la censura; no puede escucharse en ningún tipo de televisoras ni estaciones de radio, por lo que su principal trampolín son las plataformas digitales, en especial TikTok, lugar donde se ha viralizado, así como Spotify, donde ya suma 15 millones de escuchas mensuales.

