La cuenta oficial de X del Rey del pop publicó la foto bajo la leyenda "El camino ha comenzado...". Y sí, la producción de la próxima biopic de Micheal Jackson titulada "Michael" ha comenzado. Su estreno será el próximo 18 de abril del 2025.

Desde hace unas semanas, Antoine Fuqua trabaja con un guion de John Logan con un crew compuesto por Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long, Juliano Valdi y Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien será el protagonista al interpretar a su familiar en su etapa de máxima estrella en la pronta adultez.

La fotografía la realizó Kevin Mazur, quien trabajo con el propio Michael Jackson para "This Is It". Esta es la primera imagen oficial de la esperada biopic del cantante y luce altamente cuidada para representar de la manera más fiel a uno de los artistas más grandes de la historia de la música.

El primer vistazo a #MichaelMovie. Protagonizada por Jaafar Jackson – 2025 en cines.



Fotografía del prestigioso fotógrafo Kevin Mazur, quien documentó el ensayo final de Michael, y ahora es el primero en fotografiar a Jaafar en el personaje de Michael. pic.twitter.com/9RKxny8CHI — Universal Pictures México (@UniversalMX) February 13, 2024

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB