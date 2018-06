Los principios de una cultura financiera

Así como una buena alimentación acompañada de ejercicio nutre al cuerpo y la estabilidad emocional se refuerza con el trabajo, la familia y las aficiones; la cultura financiera también es parte medular de cada individuo porque incentiva el desarrollo de una vida en equilibrio. Por otro lado, México actualmente atraviesa por una situación política de transición importante, en pocos días se decidirá al nuevo Presidente y en tiempos coyunturales tan apremiantes, es necesario que cada individuo tome acciones con respecto a sus propias necesidades.

El doctor Andrés Panasiuk, uno de los líderes y conferencistas internacionales más reconocidos en Estados Unidos y Latinoamérica, escritor, maestro, comunicador social y fundador del Instituto para la Cultura Financiera, ofrece una percepción de la realidad actual sobre el tema y cómo es que sucesos como el de la transición de un gobierno, son realidades paralelas que complementan y transforman a una sociedad en todas su áreas, incluida la financiera.

“Yo trabajo con gente que está en los parlamentos. Yo he hecho una ponencia en el Congreso de la Nación en México y compartí algunas ideas. Y seamos de un partido político o de otro, deberíamos de ponernos de acuerdo en ciertas ideas generales que pueden ayudar a la población. Como por ejemplo, deberíamos de evitar que la población se convierta en esclava de los acreedores, hay que evitar la esclavitud, hay que amar y abrazar la libertad. Yo no digo que pedir prestado esté mal, pero sí hay que tener ciertas reglas de juego para evitar que nuestro pueblo se esclavice”.

En ese sentido, señala que se debe poner especial énfasis en cómo se ofrecen los créditos a la población porque eso está llevando a las personas a tener altos niveles de estrés. “Hay que mirar las leyes que tenemos en nuestros libros que descapitalizan a la población, queremos que el pueblo tenga trabajo y sea productivo, hay que mirar por leyes que lleven a la productividad. En general, yo me he encontrado en todos los partidos políticos del continente, con gente de buen corazón que está dispuesta a sentarse y a mirar cómo nosotros podemos trabajar por el bien económico de la nación”.

También hace énfasis en el desarrollo humano que requiere relaciones adulto-adulto y no relaciones padre-hijo. “Muchos gobiernos establecen relaciones paternalistas con la gente a la que quieren servir con buenas ganas de ayudar, pero cuando la gente se pone en una posición de hijo, no toma responsabilidad personal por su futuro. Entonces, deberíamos de ponernos de acuerdo en que cualquier ley que implementemos, debe llevar a que la población tome responsabilidad personal por su futuro. Y si nos ponemos de acuerdo, pues bueno, los periodos de transición irán más para la izquierda o derecha, pero en general iremos en la dirección correcta, eso es lo que le ha pasado a Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda y Singapur, a través de los años esas poblaciones han prosperado”.



El papel de la población

El especialista resalta que a partir de la dedicación a la comunicación social, se interesó en los temas financieros, su primer libro se llamó “Cómo llego a fin de mes”, y cuando empezó a ahondar en los terrenos de la economía, estudió cuál era el eje central de manejar exitosamente el dinero. “Yo pude descubrir ciertas cosas, por ejemplo, cuando hablamos del manejo económico en la casa o en la empresa, enfocarnos en el ser es mucho más importante que enfocarnos en el hacer, saber quién soy yo como persona es más importante que los tips que la gente que me da porque mi ser maneja mi hacer, mi ser determina cómo yo pienso y mis decisiones”.

Y ésa es su recomendación para los mexicanos, cambiar el hacer por el ser, “tenemos que ser ordenados, somos un desastre, no sabemos cuánto viene, cuánto entra y cuándo sale o por dónde sale, una de nuestras más grandes interrogantes es saber hacia dónde se fue el dinero, tenemos que tomar control de él”.

El doctor Panasiuk aconseja, en general, vivir con lo que se tiene, gastar menos de lo que se gana en forma regular y comprar todo en efectivo. “Nunca, nunca, nunca pagues intereses, si tú pagas intereses en este país, es la mejor manera de mantenerte pobre; si amas la pobreza en México, pide prestado. Pero si quieres salir de la pobreza, no pagues intereses porque son abismales y te descapitalizarán, ubícate en tu estrato social y ahorra con regularidad; además, averigua cómo puedes invertir para el futuro”.

Al respecto surge la cuestión ¿los créditos son recomendables?: “El crédito puede ser una buena herramienta para comenzar un negocio, para comprar tu casita, para hacer algo, pero hay que manejarlo con respeto, y nunca deberías pedir prestado para comprar cosas que pierden valor a través del tiempo, como un refri, una estufa, la tele, la compu o un teléfono, porque entonces te descapitalizas. El crédito no es malo, pero hay que manejarlo inteligentemente, nuestra población no ha sido entrenada para manejar el crédito sabiamente”.



La historia del rey Salomón

El doctor Andrés Panasiuk está promoviendo su nuevo libro “El hombre más rico del mundo”, editado por Harper Collins. En este texto, el especialista le describe a sus lectores cómo controlar gastos, pagar deudas, hacer compras inteligentes e invertir en el futuro. Y para hablar de ello, toma como contexto a Salomón, el rey de Medio Oriente cuya riqueza y poder, según se destaca en la descripción del libro, no se podrían igualar aún si se sumaran las fortunas de Rockefeller, Bill Gates, Steve Jobs, Andrew Carnegie y Carlos Slim.

“Yo tengo 11 libros, pero hace bastante tiempo, entre el 2008 y 2009 que vengo pensando en la idea de escribir algo sobre este señor que ha sido el hombre más rico en la historia del mundo, estuve haciendo un trabajo exhaustivo de investigación sobre su vida, y una de las cosas que descubrí fue que ganaba 800 millones de dólares al año. Uh hombre no llega a este lugar por casualidad, yo tengo un libro que se llama ‘Los siete secretos para el éxito’ y el secreto más importante es que no existe un secreto para llegar al éxito, no hay una forma fácil de hacer algo tan difícil, realmente uno llega a donde uno llega porque uno piensa y actúa de una manera determinada. Entonces, yo quería darle una miradita a este señor Salomón”, comenta el especialista.

De esta investigación que realizó, Panasiuk tomó 12 ideas que lo llevaron al éxito, aunque destaca que probablemente hay muchas más, pero eligió la docena de conceptos que llevaron al éxito económico a este hombre oriental. “El libro comienza como si fuera una novela, una historia, para atraer la atención del lector, pero más adelante lo que hace es explicar estas ideas que lo llevaron a él al éxito”. Por último, señala que su organización Cultura Financiera ha enseñado a alrededor de 20 millones de personas en América Latina en cuanto a alfabetización económica se refiere.