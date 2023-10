Lo principal es no olvidar de dónde vengo: Quirino

En entrevista con Gerardo Quirino Velázquez Chávez se abordan sus principales logros y contribuciones a la comunidad de Tlajomulco y al Estado de Jalisco. A lo largo de su mandato ha mantenido un enfoque constante en servir a su comunidad, priorizando las necesidades de la gente y su municipio. Entre los logros destacados se encuentran la atención integral y medicamentos gratuitos para niños con cáncer, proyectos de movilidad y agua, así como reformas significativas para la justicia y la revisión del pacto fiscal. Además ha trabajado incansablemente en favor de los derechos de las mujeres y la equidad y ha destinado recursos a la salud, la educación y la seguridad. Quirino demuestra un compromiso sólido con su comunidad y aspira a continuar contribuyendo de la mejor manera posible en el futuro.

- Es de los primeros diputados con reelección. ¿Cuáles son sus logros?

- Lo principal es no olvidar de dónde vengo, poner siempre primero a Tlajomulco, a la gente que me puso donde estoy y dar lo mejor de mí, por mi municipio y mi Estado.

Hay muchas cosas que podría mencionar como diputado, pero como coordinador de la bancada naranja estoy orgulloso de haber conseguido con mis compañeras y compañeros temas tan importantes como la atención integral y medicamentos gratuitos para niñas y niños con cáncer; integrar la figura de coinversión que permitió hacer realidad nuestra Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, y la ampliación de la planta de tratamiento “El Ahogado” que ayudará a tener más agua para generar empleos, sanear ríos y para las familias de mi municipio.

Logramos también dar mayores recursos y autonomía al Poder Judicial al dotarlo de presupuesto constitucional, lo que significa que cada año aumentará en la misma proporción que el presupuesto del Estado, sin depender de vaivenes políticos, pudiendo destinar una parte importante a más y mejores instalaciones para atender juicios.

Y claro, sentar las bases jurídicas para hacer posible la revisión del pacto fiscal, que permitirá buscar que se queden en Jalisco una mayor cantidad de los recursos que aportamos a la Federación en beneficio de los ciudadanos.



- ¿Cuál reforma, avalada en estos cinco años, lo deja más satisfecho?

- Una pregunta difícil. He contado con el apoyo de compañeras y compañeros diputados de todos los colores, en ambas legislaturas, para aprobar iniciativas en favor de las mujeres, de la equidad, de la salud, del manejo integral del agua, de la movilidad, de la impartición de justicia, de la educación.

Pero tal vez por lo que esta legislatura marca un antes y un después, en la historia de Jalisco, es la reforma para la revisión del pacto fiscal, ya que por fin nuestro Estado tiene herramientas jurídicas para buscar más recursos para las principales necesidades de los jaliscienses.

- ¿Qué sectores de la población son los más beneficiados con su trabajo legislativo?

- Trabajamos mucho por los derechos de las mujeres, por combatir la violencia de género, para que tengan acceso a la mitad de candidaturas en los municipios donde sus partidos sean más competitivos.

Hemos logrado en esta legislatura que 70% de los recursos se destinen a gasto social y las prioridades de los presupuestos aprobados han sido la salud, la educación y la seguridad.

- ¿Cuáles serían los principales pendientes para la siguiente legislatura?

- Darle seguimiento y consolidar proyectos tan importantes como el Plan Integral de Movilidad para el Sur de la Ciudad, que incluye la ampliación de carriles de López Mateos, la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero hasta Santa Anita, nuevas rutas de transporte público, un BRT (MiMacro) por Carretera Chapala y obras de interconexión entre otras que dan continuidad a lo que ya se está haciendo.

También será importante el apoyar los procesos de revisión del pacto fiscal que se pueden dar a partir de la reforma que se hizo en esta legislatura.

- ¿Estará en la boleta en el 2024?

- Para mí es un honor servir a Tlajomulco, a mi comunidad y trabajar por la gente de mi tierra, cuando sean los momentos legales buscaré seguir aportando de la mejor manera que pueda.

- ¿Es de los que más suena para suceder a Salvador Zamora?

- Agradezco el cariño de la gente y el reconocimiento de mis compañeras y compañeros en el movimiento por considerar mi trabajo y el amor que le tengo a Tlajomulco.

- ¿A qué le apostaría para mejorar la calidad de vida de los tlajomulquenses?

- Tlajomulco ha crecido mucho, se han hecho muchas cosas bien, por eso creo que es importante consolidar temas como el manejo integral del agua para que no falte en las casas y para que sea suficiente para que las empresas sigan creciendo y generando más empleos.

Continuar con la construcción y ampliación de escuelas y hospitales cerca de las personas, para que no tengan que trasladarse grandes distancias para estudiar o atender su salud. Seguir con la transformación de la movilidad para que la gente se mueva con mayor rapidez y seguridad.

Pero lo principal es poner siempre a las personas al centro, escucharlas, son ellas las que te guían; atender el semáforo, la luminaria, la fuga de agua, los servicios básicos, es algo tan importante para la calidad de vida como las grandes obras y se debe de cuidar con la misma relevancia.