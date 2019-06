Llegó el día del adiós de Rafa

Aunque tiene un año inactivo como futbolista profesional, aunque se despidió oficialmente una vez que terminó el Mundial de Rusia 2018, es momento de que Rafael Márquez Álvarez diga adiós formalmente de las canchas.

Referente y figura en el futbol internacional en equipos como Mónaco, Barcelona, Red Bulls y Hellas Verona, campeón con León en el futbol mexicano, e ídolo como nadie en el Atlas.

Es por eso que es hora de que la Fiel rojinegra y la afición en general, cualquiera que sea el equipo de su preferencia, despidan a la leyenda en la que está por convertirse el “Káiser” michoacano, un jugador que disputó cinco Copas del Mundo (Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y qué mejor que hacerlo con sus amigos, en su casa y con su gente, en el Monumental Estadio Jalisco.

“Compromisos por la paz tiene cinco ediciones, dos en el Olímpico de Roma, la otra en la despedida del Estadio Vicente Calderón, después otro en Colombia. Rafa ha estado en Roma y nos ha acompañado, por eso le llamamos embajador de la fundación, porque tiene unos valores extraordinarios como deportista, ha sido ídolo del país, es una leyenda viva. Él no había hecho una despedida como se la merece, él se retiró pero no se le hizo el homenaje que se merece. Platicamos con él, dio pie a este partido y qué mejor que en su casa, en Guadalajara y en su estadio, el Jalisco”, dijo el presidente del consejo de asesores de la Fundación del Papa Francisco, Román Rodríguez.

Todo el dinero que salga de este evento irá destinado a la fundación Scholas, propiedad de Su Santidad Francisco y a sus programas, es decir, a educar y cambiar el paradigma de los jóvenes a nivel mundial y en México, con el paradigma de tecnología, arte y deporte, ya que no solo se dedican a infundir valores mediante el futbol, sino con más deportes, como son boxeo y beisbol.

“Cuantos más fondos consigamos en el partido, pues obviamente más programas podremos hacer y más porque México es un país muy querido por Su Santidad Francisco, muy querido por todos y donde pensamos que hay mucho por hacer y creemos que podemos terminar con la formación de muchos jóvenes que tienen muchos valores y hay que ayudarles a darles voz”, siguió Román Rodríguez.

Óscar Pérez está listo para jugar con los Amigos de Márquez. EL INFORMADOR / G. Gallo

Equipos

Leyendas mundiales

Fernando Cavenaghi

Iván Alonso

Jorge Andrade

Leo Franco

Jorge “Mágico” González

Marcos Assuncao

Marcelo Salas

Sebastián Abreu

Marcos Senna

Juan Pablo Sorín

Iván Zamorano

Leandro Cufré

Claudio López

Lucas Ayala

Amaury Ponce

Román Rodríguez

DT Bora Milutinovic

Amigos de Márquez

Pablo Contreras

Javier Saviola

Pável Pardo

Juan Carlos Medina

Juan Pablo Ángel

Aldo de Nigris

Duilio Davino

Jorge Campos

Juan Pablo Rodríguez

Claudio Suárez

Óscar Pérez

Óscar Ustari

Marc Crosas

Daniel Osorno

Juan Carlos Leaño

Braulio Luna

Carlos Salcido

Oswaldo Sánchez

Gerardo Torres

DT Manuel Lapuente

La sede perfecta

Rafael Márquez, en su encuentro con el Papa Francisco. Esta noche, el zamorano aprovecha el duelo altruista para despedirse del futbol profesional. ESPECIAL

El presidente del consejo de asesores de la Fundación del Papa Francisco, Román Rodríguez, reiteró la invitación a la afición tapatía, sin importar colores o preferencia de equipo, que asistan al Estadio Jalisco a despedir a uno de los máximos representativos del futbol mexicano a nivel mundial, Rafael Márquez, quien tiene uno de los palmarés más importantes de todo el balompié azteca.

“Tenemos un gran estadio, estamos en una gran ciudad, estamos en un gran país, solo nos falta que la afición nos acompañe. A mí me encantaría que se llenara el estadio, aquí todo mundo me dice que la gente se mete al estadio sobre la hora, pero yo pediría, no como fundación pidiendo que haya más fondos, sino como aficionado al futbol, que se aproveche la trascendencia de Rafa Márquez, que se le despida como lo que es, una leyenda”, invitó.