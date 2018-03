La PGR no me ha citado a declarar y respondió una vaguedad: Anaya

Ricardo Anaya Cortés, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) respondió con una vaguedad su solicitud sobre si es investigado por la presunta red de lavado de dinero en la que se involucra al empresario Manuel Barreiro, y en la cual le notificó que tomarán en cuenta su escrito.

“No me ha citado a declarar y me respondió una vaguedad. Tres renglones. Que se toma en cuenta lo que dije. Se limitaron a decir que tomaban en cuenta nuestro dicho. No se dignaron a responder absolutamente nada”, sostuvo Anaya.

Sobre el video que ayer publicó el senador de Morena, Mario Delgado, en el que hace un comparativo entre la casa que rentó Ricardo Anaya en Atlanta, Estados Unidos, con la llamada Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, el panista dijo que no es propietario de ninguna propiedad fuera de México y que el costo de arrendamiento es público.

“No tiene nada que ver este paralelismo. No soy propietario de absolutamente nada fuera de México. Lo aclaro con absoluta puntualidad: yo no soy dueño de ninguna propiedad, y la renta que en su momento pagué, cuando mis hijos estaban aprendiendo inglés, está públicamente declarada”, refirió.

En entrevista en la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Anaya precisó que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera no sólo coordinará la difusión del gobierno de coalición entre el PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, sino que, además, será quien redacte el documento al que estarán sujetos los tres partidos.

¿En qué se parecen la Casa Blanca de Peña y la Casa de Atlanta de Anaya? Descúbrelo aquí #MorenaVsPRIAN #NoMásPRIAN pic.twitter.com/MWTb2cItiP — Mario Delgado (@mario_delgado1) 13 de marzo de 2018

Ante la pregunta sobre el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a debatir, respondió que eso sucede cuando alguien “es corto de ideas”.

“Porque le cuesta trabajo expresarlas y la gente se daría cuenta en un debate de ideas que él no tiene la mejor propuesta”.

JA