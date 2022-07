Jamie Lee Curtis se enfrentará a "Michael Myers" por última vez en "La Noche Final"

Después de 45 años, la franquicia de terror más aclamada en la historia del cine, "Halloween", llega a su épica y aterradora conclusión. Y es que Universal Pictures, Miramax y Blumhouse Productions en asociación con Rough House Pictures presentaron hace unos días el primer tráiler de "Halloween: La Noche Final", el esperado enfrentamiento final entre "Laurie Strode" (Jamie Lee Curtis) y la encarnación del mal, "Michael Myers", en donde solo uno de ellos sobrevivirá.

La épica conclusión de la franquicia de terror más importante del cine llegará a cines de México en octubre de este año. El ícono del cine, Jamie Lee Curtis, regresa por última vez como "Laurie Strode", el papel que catapultó su carrera y que la convirtió en la primera "final girl" del horror.

Cuando la franquicia se relanzó en 2018, "Halloween" rompió récords de taquilla, convirtiéndose en el capítulo más taquillero de la franquicia y estableciendo un nuevo récord para el fin de semana de estreno más grande para una película de terror protagonizada por una mujer.

Esta cinta se sitúa cuatro años después de los eventos de "Halloween Kills: La Noche Aún No Termina" del año pasado, "Laurie" vive con su nieta "Allyson" (Andi Matichak) y está terminando de escribir sus memorias. "Michael Myers" no ha sido visto desde entonces. "Laurie", después de permitir que el espectro de "Michael" determinara su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira para abrazar la vida. Pero cuando un joven, "Corey Cunningham" (Rohan Campbell; The Hardy Boys), es acusado de matar a un niño al que cuidaba, se enciende una ola de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

"Halloween: La Noche Final" es co-protagonizada por Will Patton como el "Oficial Frank Hawkins", Kyle Richards como "Lindsey Wallace" y James Jude Courtney como "Michael Myers The Shape".

Del equipo creativo que relanzó la franquicia con "Halloween" y "Halloween Kills: La Noche Aún No Termina", la película está dirigida por David Gordon Green a partir de un guion de Paul Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBride y David Gordon Green, basado en sobre personajes creados por John Carpenter y Debra Hill.

GC