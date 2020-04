Inicia tu día al estilo de Dwayne Johnson

Si te preguntas qué tiene de especial la rutina matutina de Dwayne Johnson y que puede marcar una diferencia en tu vida, la respuesta se resumen en: disciplina. Y es que comenzar cada día de la misma manera puede ser la clave del éxito. ¿Cómo ocurre esto? Sencillo: las rutinas generan eficiencia, pues te ayudan a ahorrar tiempo y energía al evitar que te pierdas en la toma de decisiones que podrían no llevarte a ningún lado.

Y… ¿Cómo generar una rutina? El primer paso es crear un ritual; por ejemplo, la coreógrafa y bailarina estadounidense, Twyla Tharp, escribió en su libro “The Creative Habit” la rutina que realiza cada mañana: se levanta a las 5:30 a.m., se viste para hacer ejercicio y, luego, pide un taxi para que la lleve al gimnasio.

“El ritual no es estirarse y entrenar con pesas como lo hago cada mañana en el gimnasio, sino viajar en el taxi. Cuando le digo al conductor a dónde ir, completo el ritual”, escribe Twyla Tharp. “Es un acto simple, pero hacerlo de la misma manera cada mañana lo convierte en un hábito, que puedo repetir y volver a hacer. Reduce la posibilidad de que lo omita o de que lo haga de otra manera. Es un elemento más de mi arsenal de rutinas, y una cosa menos en la que tengo que pensar”.

Otra rutina matutina que siguen las personas exitosas es limpiar su cabeza, ¿cómo? Meditando. Sin duda, esta práctica ayuda a controlar la ansiedad y el estrés, y también aumenta la autoconciencia y la capacidad de concentración. Algunos de los personajes más famosos que integran esta práctica a sus días son: Jen Rubio, cofundadora de Away y Jack Dorsey, cofundador de Twitter, quien pasa 30 minutos meditando.

Aunado a lo anterior, también es importante cargarse de energía, y una forma de hacerlo es practicando un deporte como lo hace la editora en jefe de “Vogue”, Anna Wintour, quien comienza su mañana con un partido de tenis de una hora. Incorporar una rutina de ejercicio por la mañana podría ayudarte a tener la mente despejada durante todo el día. “Hacer ejercicio genera la secreción de neurotransmisores que promueven la claridad mental y una mayor capacidad de atención”, explica la psicóloga especialista en deportes Jasmin Theard.

Uno de los personajes que siguió esta recomendación es el expresidente Barack Obama, quien incorporó el entrenamiento a su agenda presidencial durante su mandato en la Casa Blanca, ya que levantaba pesas y hacía ejercicios cardiovasculares antes de llegar al Despacho Oval.

Por su parte, Dwayne “La Roca” Johnson hace ejercicio todos los días. Se despierta antes del amanecer (a las 03:50 a.m.) y comienza con motivación sobrehumana el entrenamiento de cada día durante 30 o 50 minutos.

Finalmente, llegamos al punto más importante: madrugar. Según un estudio publicado en “The Journal of General Psychology”, los madrugadores tienden a posponer menos cosas que aquellos que se despiertan más tarde. Es por eso que las personas exitosas se han declarado madrugadoras: por ejemplo, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, se despierta a las 3:45 a.m. para revisar su correo electrónico antes de ir al gimnasio, a las 5:00 a.m. en punto. Por su parte, el fundador y presidente de Virgin Group, Richard Branson, se levanta un poco más tarde, aproximadamente a las 5:00 a.m., para hacer ejercicio y pasar tiempo con su familia.