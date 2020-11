Hay regresos memorables

Corría el año de 1994 cuando en la esquina de Av. López Mateos y Av. Tizoc en Cd. del Sol, y donde antes eran las famosas skatopistas y ahora ocupa el lugar un centro de atención Telcel, cuando abrió el primer (y único Arby’s) en la ciudad para después de un par de años, cerrar sus puertas definitivamente. Creo que no estábamos preparados, como Tapatíos, a una franquicia como ésta. Sentíamos que íbamos a comer sándwiches de jamón y que en realidad es ¡mucho más que eso!

Arby’s llegó hace un par de semanas (22 de octubre abrió sus puertas oficialmente) con un gran local ubicado en la parte central de la plaza en el tercer piso. Tienen un estricto protocolo de sanidad y un buen orden con el personal de entregas a quien le tienen su propia línea, es el primero que veo así. Aplausos.

Tienen un menú muy descriptivo en pantallas con 10 propuestas que, incluso te van vendiendo el producto y te ayudan a decidirte, y los sándwiches están numerados lo que hace fácil y rápido ordenar en la caja. No tiene sándwiches prehechos sino lo confeccionan justo después de pagar e incluyen en él tus preferencias.

Pude probar tres; les platico: Beef steak $105, sin duda fue mi favorito, es de carne de brisket finamente rebanado y viene acompañado con mayonesa, jitomate, cebolla morada y queso gouda que combina perfectamente con el pan artesanal, que tiene muy buena suavidad y sabor, no hay que olvidar que 50% del éxito de un sándwich se debe al pan. Tienen una salsita de rábano (horseradish) que en conjunto con este sándwich aporta muchísimo sabor, me sentí casi como en Katz's NY.

Pulled Pork $90 es de carne de cerdo deshebrada con salsa BBQ, con bastante sabor, dulce claro y con pedazos puy pequeños, finos talvez. Tiene cebolla crujiente que le da un kick muy agradable tanto de sabor como de textura, el pan brioche, lo siento un poco denso pero de buen sabor. Viene con mayonesa, jitomate, lechuga y queso manchego Stack.

Turkey Avocado Bacon $129 tiene un pan de cebolla buenazo, de proteína lleva pechuga de pavo, el guacamole es realmente aguacate hecho puré, lo que para algunos es mejor ya que no tiene cebolla cruda, el tocino es muy firme, vienen dos tiras. Se acompaña de cebolla morada, jitomate y lechuga y en este caso le incluyen queso es suizo.

En todas las presentaciones la porción de proteína es de 85 gramos que puede parecer mucho, pero en realidad no sentí la sal toda la tarde, como pasa cuando la ingesta es alta en sodio. Las papas fritas que ofrecen son curly, y están súper buenas, no se van aguadando sino que hasta la última en sacar de la cajita tiene su crunch, además ofrecen salsas de la casa. Por último no se pierdan los aros de cebolla son espectaculares.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Arby´s

D. La Gran Plaza, Av. Vallarta 3959, Col Don Bosco Vallarta, Zapopan.

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *