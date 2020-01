Guadalajara en un llano

“Si al morir permanece el amor que dimos, es vivir en el corazón de los que dejamos”

Enero empieza con los sentidos fallecimientos de personas muy estimadas en nuestros círculos.



** MA. ESTHELA VILLASEÑOR DE VILLASEÑOR, hermana mayor de la querida y unida familia VILLASEÑOR VÁZQUEZ, descansa ya en los brazos de Dios.

Esta encantadora jalisciense de Autlán, conoció y se enamoró de GUSTAVO VILLASEÑOR con quien compartiría su vida. Se casaron en Autlán y se trasladaron a Guadalajara donde fijaron su residencia; de ese amor nacieron sus tres hijos GUSTAVO, JUAN BERNARDO Y ESTHELITA —heredera de la dulzura materna—, quienes siempre los han rodeado con su cariño y les han regalado 6 nietos.

ESTHELITA era toda una dama con sólidos principios de respeto y generosidad, cariñosa esposa, madre, hermana y una gran amiga.

Nuestra solidaridad y cariño para su esposo y sus cariñosos hijos, para sus hermanos ELBA, JAVIER, ANA ROSA, RODOLFO Y LETICIA VILLASEÑOR VÁZQUEZ, para sus hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares.

ESTHELITA ha partido, se nos adelantó en el camino pero deja profunda huella en todos cuantos la conocimos.

** MARIA ELENA GONZÁLEZ DE PRECIADO nació a la vida eterna la primera semana del mes.

Carismática señora que un noviembre de 1955 contrajo nupcias con el amor de su vida, el DR. JAVIER PRECIADO ZEPEDA, reconocido cirujano del que enviudó después de 46 años de matrimonio… con gran amor vieron nacer a sus hijos JAVIER, LUPITA, ALFONSO, FELIPE Y RAFAEL a quienes enviamos sentidas y afectuosas condolencias.

Su generosidad y congruencia en un marco de respeto y tolerancia normaron su accionar en la sociedad tapatía.

No hace mucho saliendo de una misa de difunto, ELENITA se acercó a decirme “los jueves no me pierdo El Informador para leer tu columna”

Hoy le dedico estas palabras que seguramente le llegaran hasta el cielo donde disfruta la presencia del Creador.

** JORGE LANCASTER JONES WOOG quién sufrió un derrame cerebral, acudió a su encuentro con El Altísimo el pasado día 11 y fue despedido con emotiva misa el domingo 12.

El triduo en el templo de la Santa Cruz ha tenido lugar martes, miércoles y hoy jueves a las 19:00 horas.

Nos solidarizamos en su pena con su esposa ROCÍO PACHECO, con sus hermanos la querida CECI, LORENZO, MARICELA, FANNY, BERNARDO, VERONICA, JEANNETTE Y REGINA LANCASTER JONES WOOG, sobrinos y demás familiares.