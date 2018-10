Ante la ausencia de los seleccionados mexicanos, Héctor Moreno, “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado y Miguel Layún, en cualquiera de las convocatorias de Fecha FIFA de septiembre y octubre, ahora un sector de la prensa trata de encontrar culpables, ya sea acusando que hubo irresponsabilidad de los jugadores o que fue debilidad de la Comisión de Selecciones Nacionales e incluso culpan a Ricardo “Tuca” Ferretti por aceptarlo.

Pero en realidad en esta ocasión no hay culpables, lo único que existió fue diálogo y acuerdos en común, porque al plantearse la situación de los partidos amistosos de Fecha FIFA con un técnico interino y con viajes a Estados Unidos en septiembre y a territorio mexicano en octubre, se entabló un diálogo con mucha apertura hacia los jugadores que militan en clubes del extranjero, para escuchar sus argumentos de poder asistir o no a las convocatorias referidas, de tal suerte que a los seleccionados que aceptaron venir en alguna de las dos convocatorias se les consideró de igual forma que a los que decidieron no asistir.

Cabe señalar que el diálogo que entabló la Comisión de Selecciones Nacionales y el técnico “Tuca” Ferretti con los seleccionados, Andrés Guardado y “Chicharito” Hernández, aconteció antes de que les ocurrieran las lesiones.

Para los partidos amistosos de México ante la Selección de Argentina los días 17 y 20 de noviembre en territorio argentino no será negociable la convocatoria para los jugadores que actúan en clubes del extranjero.

No debe llamar la atención el desinterés mostrado por los aficionados de Monterrey los días previos al partido de esta noche entre México y Costa Rica, porque para empezar no se juega nada, el representativo mexicano carece de numerosas estrellas, la Selección tica no tiene un gran cartel y para colmo los técnicos de ambas escuadras son interinos, ya que Costa Rica hoy será dirigido por Ronald González, seleccionador que fue nombrado interino hace dos meses, mientras que su nuevo técnico recién anunciado el martes, Gustavo Matosas, asumirá el cargo a partir del 2 de enero, sin embargo hoy Matosas verá el juego desde la tribuna del Estadio Universitario.

-Las selecciones de México y Costa Rica disputan esta noche su partido número 52 entre sí, de los cuales 12 han sido amistosos, 22 eliminatorios a mundiales, 7 de Copa Oro y los 10 restantes en diversas competencias.

México ha sido ampliamente superior a Costa Rica en los 12 juegos amistosos disputados a lo largo de su historia, ya sea en territorio mexicano, costarricense o norteamericano, con saldo de ocho triunfos, tres empates y una sola derrota, misma que aconteció hace 46 años, el 6 de agosto de 1972, por marcador de 1-0 en juego celebrado en San José.

En la totalidad de los 51 encuentros disputados entre México y Costa Rica, los nuestros tienen la hegemonía con 28 triunfos, 17 empates y seis derrotas; 80 goles a favor y 31 en contra, para diferencia de +49.