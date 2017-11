Frente no busca gubernatura de Jalisco: Dante Delgado

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado aseguró que buscar la candidatura al Gobierno de Jalisco nunca fue objetivo del Frente Ciudadano por México. Afirmó que no le sorprendió el anuncio del presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro que irá sólo con la bandera naranja por la gubernatura.

“Al contrario, siempre se dijo eso. Nunca ha habido un posicionamiento diferente al que hoy es público”, señaló en entrevista durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“En los estados, de acuerdo a las características regionales, se pueden construir coaliciones o no. Además, que hace seis años Movimiento Ciudadano ya participó de manera directa (...) Es claro que el acuerdo al trabajo que ha venido realizando Movimiento Ciudadano en Jalisco, la figura de Enrique Alfaro es la que se perfila para ser el candidato al Gobierno del Estado”.

Dante Delgado señaló que la coalición en Jalisco podría ser flexible, es decir que si bien no se consolide a la gubernatura, sí podría estar presente en algunas alcaldías y diputaciones. Indicó que la siguiente semana se podría consolidar el frente a nivel nacional.

Durante su participación en el programa “Pensar México” durante las actividades de la FIL, el dirigente de Movimiento Ciudadano señaló que para modificar el régimen de gobierno debe existir un consenso entre las fuerzas políticas.

“Eso implica cambiar el presidencialismo. Necesitamos que en el Congreso haya una voz crítica, que los secretarios de estados sean ratificados por el Congreso y no como es actualmente que que son ratificados y removidos por el presidente. Que no lleguen a aprender, necesitamos gente que tenga acreditación en los diferentes sectores (...) historias de éxito no de aprendizaje”.

Destacó que uno de los principales problemas en el país es que gran parte del gasto público se destina a una creciente burocracia y que cada sexenio de modifican completamente la política social.

“La democracia en méxico es costosa, los recursos se canalizan para una creciente burocracia. Se siguen abandonando los programas sociales, lo que es una visión equivocada, la política económica debe tener mayor compromiso”.

NM