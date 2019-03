Exigen a zar anticorrupción que corruptos lleguen a la cárcel

Aunque el Fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar compareció hace tres semanas para presentar informe de su primer año de actividades, el pleno del Congreso local aprobó solicitarle un "diagnóstico específico" respecto a las denuncias que ha recibido.

La iniciativa del diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), fue respaldada por el resto de los legisladores. El requerimiento al zar anticorrupción incluye que informe el estado procesal que guardan las denuncias y los avances. Además, que reporte las acciones que realiza para llegar a la conclusión de las investigaciones.

El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso criticó el desempeño del Fiscal Anticorrupción y aseveró que ha tenido todo para dar resultados y haber metido a más de un corrupto en la cárcel.

"Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras no haya sancionados esto es una broma para los ciudadanos. Necesitamos funcionarios corruptos en la cárcel", aseveró Caro.

Añadió que también solicitarán a la Contraloría estatal que informe las sanciones administrativas y procesos seguidos en las denuncias por corrupción.

En respuesta, el zar anticorrupción reiteró que ha cumplido con su trabajo y dijo que las sanciones penales llegarán cuando los tiempos procesales lo permitan, pidió que las críticas sean proactivas y no se pretenda tirar a la basura lo realizado.

"Decir esto no funciona y lo quitamos es regresar a lo de antes, es volver a un círculo vicioso. Si alguien considera que no funciona el sistema hay que ser proactivos y no decir que no funciona y hay que olvidarlo. Si no, todo lo que se batalló para crear un Sistema Estatal Anticorrupción y todo lo que se batalló para designar un fiscal que fuera independiente y que no obedeciera a colores pues se tira a la basura", argumentó.

De la Cruz Tovar insistió en que los diputados pueden impulsar reformas si pretenden que aplique la prisión preventiva oficiosa. Recordó que el Congreso tiene pendiente reformar el Código Penal para encuadrar más eficientemente los delitos de corrupción.

LS