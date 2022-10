Este fue el motivo por el que Allisson Lozz se retiró de Televisa

Allisson Lozz hace ya más de 10 años que no aparece en la pantalla chica. En verdad no tiene ningún tipo de exposición mediática. A pesar de ello la ex actriz siempre bien recordada, aún recibe saludos de sus fans en su cuenta de Instagram.

Hace algunos días compartió imágenes de su viaje por Los Ángeles. En esta localidad fuertemente influida por la cultura de nuestro país, la protagonista de "Al diablo con los guapos" pudo deleitarse de comidas típicas mexicanas. "Gracias por inspirar", "Hermosísima" y "Que bella estas" son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz en su cuenta de la red social de la camarita.



Allisson Lozz ahora reside en Estados Unidos, donde se mudó con su marido, con quién tiene dos hijos. Felizmente casada con Eliu Gutiérrez comparte su actividad empresarial en una firma de belleza. Hace ya varios años, numerosos atletas y famosos han decidido retirarse de la escena y la exposición pública por la presión que esto significa.

Pero nunca quedó suficientemente claro el motivo por el cual Allisson se retiró de los medios de comunicación convencionales y de Televisa. Al parecer todo tuvo que ver con maltratos y la presión que sufrió durante los distintos rodajes en su fugaz pero impactante carrera televisiva. Los estudios de televisión pueden ser lugares maravillosos para forjar la carrera de un artista. Pero al mismo tiempo pueden funcionar como lugares realmente oscuros para algunas de nuestras estrellas.

"Este trabajo me ha permitido tener mis prioridades en orden, con Dios, con mi esposo, con mis hijas. Me da tiempo de hacer cosas que normalmente en otros trabajos no se puede" sentenciaba en relación a la venta de productos cosméticos, que hoy ocupa todo su tiempo. Lo cierto es que rodeada de su familia y viviendo en el país vecino se la ve resplandeciente.

