Escribir la historia sobre los incentivos al silencio

El periodismo es el primer borrador de la historia, como nos dijo muchas veces la profesora de la universidad que nos enseñó a hacer nuestras primeras notas. En nuestro país feminicida, impune, desigual y violento la historia no puede pasar desapercibida, porque sin registro de ella, cómo nombraremos las crisis que nos atraviesan.

Los y las periodistas escuchamos, preguntamos para entender y explicamos lo que sucede para que las personas puedan tomar decisiones que les hagan bien. Contamos las historias de lo que nos conforma en lo individual y en lo colectivo. Damos resonancia y nos unimos a las voces de quienes necesitan denunciar lo que atenta contra su vida y bienestar.

Elegimos hacerlo aun cuando se nos culpa de las agresiones en nuestra contra por cubrir la inseguridad, aun cuando nos disparan y nos hieren. No porque nos guste, pero no estamos dispuestos a contar una historia que omita la realidad.

De acuerdo con Artículo 19, en lo que va del 2020, siete periodistas han sido asesinados en México y las agresiones incrementaron 45% con respecto al año pasado. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas no dejaremos de nombrar a los y las compañeras que nos faltan.

En lugar del silencio, tenemos instrumentos como el repositorio “Seguridad integral para periodistas” de Artículo 19, en donde se habla de seguridad física, salud psicoemocional, seguridad digital, normatividad, derecho a la información y otros temas que ayudan a los y las periodistas a reducir los riesgos relacionados con su labor.

Y más que cualquier manual, nos tenemos entre nosotros y nosotras para crear redes de autocuidado, hacer denuncias en conjunto y maximizar el alcance de nuestro trabajo. La colaboración es ahora la alternativa para la insostenibilidad de nuestro oficio.

Ximena Torres

ECOS DEL DEBATE

La importancia del periodismo en México

“La importancia del periodismo en México radica en su vehemente cualidad libertadora, la cual funge como herramienta para la democracia y el republicanismo, hermanando con la voz del pueblo a la hora de denunciar al autoritarismo, pues el espíritu del periodismo se base en los hechos, desentendiéndose de jerarquías religiosos o políticas, como dijo el periodista y filósofo Francisco Zarco: “Un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calle”.

Maximiliano Garduño Calderón, participante Mar Adentro

"La importancia del periodismo en México radica en que prácticamente es la voz de nuestra nación. El límite del lenguaje es también el límite para la interpretación de la realidad. El periodismo es la tela que pone en juicio todo lo que nos intentan comunicar como parte de la realidad. El verdadero periodismo permite que el ciudadano genere juicios de valor. Esa es la importancia del periodismo en México; crear a una sociedad con un pensamiento cada día más crítico".

Enya Camila Cervantes Curiel, participante Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La importancia y los retos del periodismo

Fabricio Atilano, fotoperiodista

El periodismo es una actividad, una profesión o incluso un estilo de vida del que todos hemos escuchado hablar, conocemos de vista, de nombre o en persona, a al menos 1 periodista que nos ha cambiado la perspectiva en más de una ocasión, por la forma en la que nos explica una situación, ya sea a viva voz, en palabras escritas o en imágenes, nos sorprende la facilidad que tienen para demostrar o explicar su punto, y uno de ellos es Fabricio Atilano, quien está detrás de la cámara, siempre capturando el momento perfecto de la ocasión para expresar aquello que llama su atención, que lo cautiva, y que quiere compartir con los demás.

Se define como una persona a la que le gusta caminar la ciudad y reconocerla, entenderla a través de la imagen, detrás de la cámara. Para él, la fotografía es la herramienta idónea para que los demás creamos lo que él vio. Es alguien curioso, a quien su trabajo le ha enseñado a desenvolverse, platicar y conocer a otros. Aunque antes era serio y reservado, se dio cuenta que de esta forma no podía llegar a dar el 100%, y que, al contrario, debemos empezar a entender a los demás, y la mejor forma de hacerlo es a través de las imágenes que captura.

Para él, la ética y el respeto son pilares fundamentales “A veces se dice que nosotros somos la voz de otras personas, pero si estas personas no quieren, no nos necesitan, simplemente nos toca respetarlo y retirarnos”. Podemos entender que el periodista es un canal o un medio para poder informar a los demás sobre diversas situaciones o realidades que algunos viven y que, muchos no tenemos ni la menor idea, no nos enteramos ni nos lo imaginamos, pero, si en algún momento quien está pasando por esta situación no quiere que una imagen transmita estas emociones a otros, uno debe de respetar esa decisión, ya que el querer cubrir una noticia, un evento, no es razón suficiente para violentar de ninguna manera los derechos de otros.

Para él, la importancia del periodismo radica en que es una memoria de lo que ha pasado, y lo ideal sería que su trabajo quedara así, como lo que es “lo más apegado a la realidad, como un registro o una memoria de lo sucedido”. El periodista debe verse como un agente de cambio, toda vez que lo que hacen, por más pequeño que sea, puede repercutir en la sociedad.

Ha sido reconocido por su trabajo con diversos premios, como el Premio Jalisco de Periodismo en 2015 y 2017, y cuando ganó estos premios, entendió que la juventud es una etapa en la que se pueden absorber muchas cosas, se puede aprender demasiado y al final de cuentas, en un futuro todo eso rendirá sus frutos. “Hay que aprovechar todo lo que se pueda, ya que nadie nos asegura que llegaremos a viejos, por ello hay que hacer lo más que podamos porque quizá después no podremos”.

Algo que lo marcó profesionalmente y lo motiva, fue lo que mencionó el fotógrafo Rubén Espinoza en su última entrevista antes de morir, donde mencionó que “la fotografía se puede hacer con o sin paga” y es justo lo que Fabricio hace, tomar fotografías más allá de para cubrir notas, eventos, sino por el hecho de que lo libera y tranquiliza.

“Yo trato de hacer una foto al día, que me guste a mí, fuera de lo que me encarguen en el trabajo, porque no quiero perderle el amor a la foto”.

Sin duda, uno de los más grandes retos para el periodista es estar seguros, “crear redes entre nosotros en donde podamos hacer nuestro trabajo sin correr ningún peligro. Tener presente lo que podemos hacer y lo que no, que líneas se pueden cruzar y cuáles no. El no pisotear los derechos de los demás por ejercer los propios, no rebasar los límites y tratar de hacer nuestro trabajo lo más seguros posibles”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Reconozcan lo que tienen, diferencien lo que es esencial de lo que no, presten un poco más de atención para saber reconocer qué es eso que les hace falta o con qué pueden prescindir para contrarrestar lo que está pasando en estos momentos”.

10 notas positivas

Scouts mexicanos crean proyecto para salvar al ajolote del altiplano. Mexicanos crean guantes de box hechos de 100% nopal. Estudiantes del Edomex son parte de una misión de la NASA. Mexicano gana gran premio en el Powerball de EE.UU jugando en línea con TheLotter. Renata Zarazúa gana premio Nacional del Deporte 2020. Mexicano gana premio internacional de divulgación de la ciencia “Ruy Pérez Tamayo” 2020. Rubén Anguiano Estrella gana Premio Jalisco 2020 en el Ámbito Humanístico. Restaurante “Fauna” en Valle de Guadalupe gana premio internacional. Escritor mexicano José Landa, gana Premio Internacional de Poesía Ciudad de Alcalá 2020. Isaac Hernández gana Premio Jalisco 2020 en el Ámbito cultural

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Ryszar Kapuscinski

Reconocido y admirado periodista, escritor, historiador, ensayista y máximo exponente de la crónica internacional en la última mitad del siglo XX, nacido en Pinsk en marzo 1932. Fue principal informador, entre otros hechos, de la llegada de la descolonización y la consiguiente independencia del Tercer Mundo, el golpe de estado en Chile o la revolución en Irán; presente en 27 revoluciones, vivió en primera persona 12 frentes de guerra y condenado 4 ocasiones a ser fusilado.

En alguna ocasión le preguntaron cuál era el principal riesgo que corría a lo que el respondió “el principal peligro es la rutina. Uno aprende a escribir una noticia con rapidez y a continuación corre el riesgo de estancarse, de quedarse satisfecho con ser capaz de escribir una noticia en una hora, convencido de que eso es todo lo que requiere el periodismo. Esta es una visión nefasta de la práctica profesional. El periodismo es un acto de creación” Esa fue su última gran lección.

Mar dentro propone

Para ver

Un día más con vida - Damián Nenow, Raúl de la Fuente.

Para saber

El 2 de noviembre es el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Para leer

Los cínicos no sirven para este oficio - Ryszar Kapuscinski.