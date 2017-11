¿Es momento de comprar un auto “ecológico”?

Desde el aumento fuerte del precio de la gasolina a principios de este año, muchos más mexicanos han empezado a buscar una alternativa para gastar menos dinero en combustible. Entre esas alternativas obviamente viene el cambiar de auto, buscando uno de los llamados vehículos ecológicos que, en el caso del mercado nacional, se limita a unos cuantos híbridos y eléctricos. ¿Vale la pena?

Para ser claro desde el inicio, la respuesta a la pregunta anterior es: no. Pero es no para la mayoría de las personas, no significa que sea no para todas. Desafortunadamente esos autos no sirven para los que más necesitan cuidar sus gastos y andan en la parte baja de la oferta de autos nuevos. Porque todos son más costosos de lo que pueden pagar la mayoría de los mexicanos, recordando que cerca de 60% de los consumidores nacionales compran autos con precio inferior a los 300 mil pesos y los híbridos menos costosos a la venta en el mercado: el Toyota Prius y el Hyundai Ionic cuestan poco más de 380 mil pesos.

Si el que piensa comprar un híbrido tenía un presupuesto de 300 mil, no vale la pena pagar la diferencia

El caso es que si el que piensa comprar un híbrido tenía un presupuesto de, digamos, 300 mil, no vale la pena pagar la diferencia, puesto que el ahorro en combustible no compensará la inversión extra. Para empeorar, la desconfianza del público ante esa tecnología hace que el precio de los usados sea muy bajo, dañando aún más la economía del consumidor que se haya decidido por uno de esos. Comprar usado puede ser buen negocio, siempre y cuando se compre con menos de tres años de vida y se venda en máximo otros tres años más tarde, puesto que la vida útil promedio de la batería del sistema de propulsión eléctrico es de ocho años y su costo de alrededor de 60 mil pesos.

Eléctricos

Con los eléctricos la situación es aún más complicada. Primero por el precio, siempre arriba del medio millón de pesos. Luego por la casi nula infraestructura de carga en el país, que sumada a la mala educación de los que usan los lugares especiales para autos eléctricos para estacionar su Vocho, hace que no sea sencillo andar con buena carga.

El problema mayor, sin embargo, sigue siendo el tiempo de carga y la baja autonomía. Salvo en honrosas excepciones como el Chevrolet Bolt, que puede circular por hasta 400 kilómetros, pero sale por casi 700 mil pesos. O el más equipado Tesla Model S, que cuesta alrededor de tres millones de pesos.

Otra alternativa interesante son los Plug In Hybrid, es decir, híbridos que tienen una pequeña batería que necesita un enchufe para cargarse, con un autonomía pequeña en modo eléctrico, pero que se compensa con el motor de combustión que lo hace tan práctico como cualquier auto de gasolina. En otras palabras, se puede usar como eléctrico en pequeños trayectos o como un auto de gasolina cuando es necesario ir más lejos. El más eficiente de ellos es de nuevo un Chevrolet, el Volt, pero de igual manera cuesta cerca de 700 mil pesos. Un MINI PHEV con tecnología similar, sale por 709 mil pesos.

Sí, aún es caro adquirir un auto “verde” en México. La infraestructura aún es débil, pero si alguien ya tenía pensado comprar un coche de 380 mil pesos como un, digamos, Toyota Corolla SE Plus, considerar un Prius no es un mal negocio. El que tenga en mente hacerse de un Porsche Panamera, tampoco habrá hecho una mala elección si se decide por la versión E-Hybrid.

En pocas palabras, este puede ser un buen momento para que alguien se haga de su primer auto “ecológico” (entre comillas sí, porque hay mucha discusión sobre que tan “verdes” son los eléctricos), pero solo lo será si el presupuesto que estaba destinado a un auto es igual al costo de algún híbrido y/o eléctrico. Hacer el esfuerzo de pagar más pensando en el ahorro, no es un movimiento inteligente, al menos no desde el punto de vista financiero.