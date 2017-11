El proyecto que nos urge

Por su puesto que nos referimos al agropecuario; agrícola y ganadero pues. “primero comer que ser cristiano” así es un antiguo adagio popular que, posiblemente tiene sus raíces en un estrato económico y social y, sin perder de vista el cultural. ¿Nos acostumbraron a ser pobres? Bueno pues ya es más que tiempo suficiente que el mundo político, seguramente enterado desde siempre atraves de quienes elaboran los discursos y quienes, muy seguramente no nacieron usando pañales de seda.

Porque tanta insensibilidad? Porque no se atiende el abasto satisfactorio de los insumos alimentarios?

Pues hemos venido exponiendo la necesidad insoslayable de tener un conocimiento de los recursos naturales con que la madre naturaleza a dotado a México. Hemos de hacer hincapié del respaldo que nos da el ejercicio de más de seis décadas en el campo mexicano; por supuesto que hemos acumulado vivencias mismas, que nos dan cierta autoridad en lo que exponemos semana a semana en este espacio de EL INFORMADOR, que nos ha dado cobijo por más de cuatro décadas, casi cinco.

Los proyectistas que sin duda sabrán manejar los números, deben ubicar las zonas y regiones disponibles para la empresa agropecuaria. Suelos y clima, agua y mano de obra. Factores estos para la generación económica. Pequeño ejemplo en ganaderías: nuestros hombres dedicados a este rublo de la economía rural desasidos y constantes en su trabajo; si e este con dedicación a la crianza, la reproducción, la engorada o la ordeña. Instalaciones mínimas, pequeñas, medianas y grandes, con estructuras no

siempre con un diseño adecuado, con materiales muy diversos, tal vez algunos equipos que no siempre en su utilización garantizan la buena marcha profesional del trabajo.

Los ganaderos con extensiones de tierra para pastizales no tienen de una manera constante el apoyo técnico con experiencia probada de campo. Las variedades de pastos no siempre son evaluadas para su manejo de alto rendimiento. Hay ganaderos con pastizales de variedad Rhodes que no manejan en provecho desde luego, de su trabajo y su inversión el triple propósito de esa variedad que se puede utilizar para pastoreo para corte y para obtener semilla y en esta distancia mantener la densidad necesaria por metro cuadrado para el consumo animal; el hato puede ser diverso tanto en vientres, toros, vaquillas, novillos y becerrada cada uno de estos apartados según su edad y peso requiere de corraletas especiales. ¡No lo hacen¡ falta pues la presencia de técnico extensionista pecuario especializado en vacunos solo por mencionar una especie. Por su puesto que los potreros de pastoreo deben tener agua utilizada en sistemas de riego de cañón. Por su puesto que es una inversión considerada dentro del proyecto y planes de desarrollo. El ganado que se mantiene en agostaderos de temporal es una pérdida de tiempo y una gran falla en los planos y programa de traer “pastoreando en el cerro”. Es lamentable que este tipo de manejo de ganado persista, pero ya no debe ser ¡en esas condiciones el ganado engorad un tanto durante el temporal de lluvias pero en el estiaje se presenta tan flaco que parece que comiera piedras y, por tanto se le puede contar los costillares. Mencionemos además el eterno riesgo por la presencia de garrapata. El programita de “llamarada de petate” fue solo una pose política, y sin continuidad como muchos programas así llamados que emprende el gobierno y que son (pópulos dixit),

dinero tirado, dinero del pueblo, dinero de los impuestos, dinero al cavo que no proviene del bolsillo de los responsables de la política.

Debido a la diversidad de razas dispersas por todo el territorio mexicano será un tanto complicado pero no difícil, y menos imposible llevar a cabo un inventario toda vez que los ganaderos de todo tipo de explotación de vacunos son muy individualistas en cuanto a la preferencia de razas; mucho ganado cebú ha servido para ser cruzado con vacas “criollas “. La razón para ello que la mayoría de propietarios es que esa raza es muy resistente a condiciones diversas por las también diferentes ecologías. Encontramos con gran satisfacción verdaderos garbanzos de a libra entre quienes como criadores o reproductores si cuidan las líneas genéticas; pero las fallas siguen haciendo presencia en el aspecto de la nutrición.

Hacemos hincapié pues, en la insoslayable necesidad de que los técnicos específicamente capacitados hagan presencia constante en el campo. Esto entra dentro de los planes de un proyecto.

Líneas arriba mencionamos el problema de la plaga, verdadera plaga constante que significa la garrapata ¿Dónde están los entomólogos? Este insecto produce piroplamosis, cuyo ataque produce la muerte del animal, por tanto, merma o reducción en la rentabilidad; por otro lado se debe estar consciente del paso campo – industria, nos referimos a la industria de la curtiduría para obtener las pieles necesarias en la fabricación de calzado principalmente; la picazón o piquete que produce la garrapata en la piel propicia el endurecimiento de los tejidos inmediato a la picadura, tejidos que son inservibles para el proceso de la peletería de alta calidad. En nuestro recorrido por los campos ganaderos atendiendo el cultivo de pastizales, se nos cuenta que la

importación de pieles para la fabricación de calzado y otros artículos que requieren suavidad representa grandes inversiones y por tanto un “sangrado” económico para el país pero, principalmente para los productores ganaderos.

En próxima colaboración continuaremos el tema.