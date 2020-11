Dos opciones de hamburguesas en la Americana

Con tan solo año y medio en servicio, ya estrenaron su segunda sucursal en Chapalita a unos pasos de la glorieta y es que no es para menos, Louie Burger se destaca por su sabor y su buen servicio; tienen una carta media en la que encontrarás 10 hamburguesas diferentes. De las cuales probé dos: Smokey Cow $159 es una hamburguesa de autor, la carne (180 gramos) viene en dos discos y en medio le ponen queso cheddar maduro y americano, lleva tocino muy bien dorado y cebolla caramelizada, en el pan, brioche MUY suave, le untan una mayonesa ahumada que le da una sabor especial, me gustó mucho esta hamburguesa, recomendada al 100%. También probé Mr. Fahrenheit $129 es una hamburguesa de pechuga de pollo empanizado y frito tipo Lousiana que lleva pimentón, ajo, tomillo y harina entre otras cosas. Muy crocante, hasta el final (algunas no llegan) con ese pan suavecito, queso cheddar maduro, ensalada de col y un aderezo de chipotle dulce. Es espectacular y adictiva, te invita a seguir y seguir, lo spicy y lo dulce de la mayonesa es una combinación muy rica, no está grasoso el pollo, está muy bien ejecutado el paso por la freidora. Aplausos. Tiene una variedad de chiles y salsas que te ofrecen al pedir tu hamburguesa y los aros de cebolla son imperdibles.

En Atom Burger. Saborea la Bacon Burger. ESPECIAL

El sabor de Atom Burger

Con un salón inspirado en los 50 y con la premisa de ser un restaurante integrado hacia atrás, que confecciona su propio pan, hace sus encurtidos y con un sentido de ecología, Atom Burger nació hace poco más de un año, y sigue deleitando a muchos. Su carta no es extensa; es sencilla y en la que van añadiendo pisos a sus carnes que son de 80 gramos y/o tocino. Pedimos la Cheese Burger $90 viene con la carne muy bien sellada y con un sabor doradito, es delgada, pero de muy buen sabor con esa modalidad llamada smash Burger, en la que ponen una bola de carne a la plancha y al cabo de un par de minutos la aplastan con la pala quedando una carne uniforme delgada y bien sellada, a la que le ponen un buen queso americano encima y derriten a la perfección. El pan es un poco denso (para mi gusto) y de un tamaño normal y de muy buen sabor, la acompañan con tomate, pepino encurtido hecho en casa, lechuga y cebolla.

Su promesa de valor es un producto sencillo cocinado al momento. Buscan dar un balance entre carne, queso, tocino y pan, lo logran de una gran manera. Yo pedí Bacon Burger $90 básicamente es la misma, pero con tocino, pero sin queso y con más sabor, mucho más.

Tienen unos pepinillos empanizados únicos en la ciudad, son medios pepinos cortados a lo largo, encurtidos en casa, y empanizados. Vienen cuatro piezas y tienen un sabor único, claro, si te gustan los encurtidos, a mí sí. Son crujientes y suaves por dentro con ese sabor vinagroso al que acompañan con un aderezo blue cheese que atinadamente escogieron para este matrimonio. Las papas son realmente buenas, muy crujientes y con el toque exacto de sal.

Ambos tienen una gran personalidad en sus comedores y un sello de mercadotecnia muy bien lograda. ¡Bravo!

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Louie Burger

Dos sucursales

D. Pedro Moreno #1290, Col Americana, Guadalajara

T. 3328763464

D. Av. Guadalupe #1671 Col Chapalita, Zapopan

T. 3316430909

Comida: * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *

TOMA NOTA

Atom Burger

D. Calle Argentina #16 esquina Morelos, Col. Americana.

T. 33 2300 0860.

Comida: * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *