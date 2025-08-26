El piloto mexicano Checo Pérez confirmó que está listo para vivir su temporada número 15 en la Fórmula Uno. Ahora, lo hará de la mano de la escudería estadounidense Cadillac, que se integrará a la categoría en 2026.

El anuncio fue confirmado de forma simultánea por Checo Pérez y el equipo a través de sus redes sociales. Cadillac también confirmó que el finlandés Valtteri Bottas será quien acompañe al tapatío durante la temporada.

Por su parte, Checo publicó un emotivo video en el que asegura que no solo regresa él, también lo hacen millones de mexicanos que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

En la grabación, Pérez inicia diciendo: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?”, para luego hacer un recuento de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

“Hoy quiero decirte que no vuelvo solo: vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, continúa la grabación.

El video cuenta ya con más de 200 mil “me gusta” en Instagram, y las redes sociales de Pérez se han inundado de mensajes de apoyo en su regreso.

En el anuncio de esta mañana, la escudería estadounidense resaltó que "juntos, Pérez y Bottas aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Fórmula 1 para un arranque espectacular al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo"

Con más de 500 participaciones combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una vasta experiencia en desarrollo, ambos desempeñarán un papel fundamental en la construcción de la base competitiva del equipo desde el primer día.

El camino del tapatío en la máxima categoría del automovilismo comenzó en 2011 con la escudería Sauber. Posteriormente pasó por cuatro equipos más: McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, manteniéndose en la F1 durante 14 temporadas en total. Salió de Red Bull al finalizar la temporada 2024, luego de que la escudería diera por terminado su contrato.