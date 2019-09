Carlos Ortiz inicia actividad en Virginia

Después de unas semanas de descanso y algunos cambios en el calendario, regresó la actividad para la temporada 2019-2020 en el PGA Tour. El tapatío Carlos Ortiz se encuentra como el único mexicano en tener acción para el primer evento, el Military Tribute at Greenbrier, en el campo de The Old White TPC en West Virginia. Los primeros eventos presentan una gran oportunidad tanto para los novatos como para los que buscan establecerse en el tour, como es el caso de Ortiz, ya que los mejores jugadores de la temporada pasada finalizaron más tarde el ciclo con los Playoffs y toman estas semanas de vacaciones.

En lo más alto del tablero se encuentra el estadounidense Robby Shelton, quien tuvo un inicio casi perfecto al registrar un recorrido de 62 golpes, ocho abajo de par, con una ventaja de dos golpes sobre un grupo de cinco jugadores en donde se encuentra el campeón defensor, Kevin Na. Cabe mencionar que durante la primera jornada se registró ya el primer hoyo-en-uno de la temporada, por parte del surcoreano Sungjae Im, quien el miércoles pasado fue reconocido como el novato del año de la anterior temporada.

Por su parte, el tapatío Carlos Ortiz comenzó el torneo bajo un día con poco movimiento en el que marcó dos bogeys y dos birdies para una primera ronda en par del campo (70 golpes). Ortiz se encuentra empatado en el lugar 98 y necesitará forzosamente de un resultado en números rojos durante la segunda ronda para aspirar a pasar el corte e iniciar la temporada con el pie derecho.