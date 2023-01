Los pasados meses han significado varios lanzamientos para el hijo menor de Lady Di. El príncipe Harry ha formado parte de proyectos como el podcast de su esposa, Meghan Markle; el documental que ambos protagonizaron en Netflix; y el estreno de su libro autobiográfico "Spare".

El príncipe Harry ha participado en varios proyectos en los últimos meses. EFE/ I. Infantes

El Duque de Sussex ha conversado sobre algunos detalles de la que alguna vez fue princesa de Gales, una de las integrantes más queridas de la realeza británica.

El hijo mayor del rey Carlos III, el príncipe Guillermo, participó en el podcast "Time To Walk" de Apple Fitness+ y abordó algunos recuerdos, anécdotas y vivencias con su madre, fallecida en 1997 por heridas de un accidente automovilístico.

Guillermo recordó su niñez junto a su madre y mencionó: "Una de las canciones que recuerdo mucho y que se me ha quedado grabada todo este tiempo, y todavía hasta el día de hoy disfruto bastante en secreto es 'The Best' de Tina Turner".

Al hacer referencia a la pieza musical, el heredero de la corona agregó: "Iba sentada en el asiento trasero, cantando, se sentía como un verdadero momento familiar".

El esposo de Kate Middleton confesó además: "Cuando lo escucho, me recuerda a esos viajes en auto". De esta manera, se demuestra, una vez más, cómo los hijos de la princesa de Gales que falleció hace 26 años, la tienen presente en las mismas vivencias que practican con sus hijos.

