Admite presidente del STJE rezagos en justicia digital y resolución de asuntos

En un edificio cercado por la manifestación de trabajadores que denuncian despidos injustificados en el Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado Daniel Espinosa Licón rindió informe de actividades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En el rubro de rendición de cuentas, presumió el avance en la publicación de sentencias, informó que mientras en 2021 el STJE publicó 14 mil 757 sentencias; este año llevan 16 mil 600; mientras que el Consejo de la Judicatura pasó de mil 240 a 143 mil sentencias; sostuvo que con esto mejorarán la nota otorgada por la revisión de la agrupación México Evalúa. Sobre los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), atribuyó a que parte de la información no fue subida a tiempo como la razón por la que el STJE figura con más de 124 mil asuntos ingresados y solamente resueltos 23 mil.

“Tenemos que reconocer el incumplimiento, pero también que estamos en vías de corregir la omisión, pero para esto no soy yo el que tiene que subir la información, son las juezas y jueces, es importante, tenemos que cumplir en tiempo y forma con el tema de transparencia para generar certeza entre los justiciables”, dijo. Añadió que la materia familiar y penal representan las principales cargas de trabajo y argumentó que se debe a los altos niveles de violencia que se presentan desde los hogares. Recordó que en Ciudad Judicial están en construcción 5 juzgados más en materia familiar que esperan operen el próximo año.

Espinosa Licón reconoció atrasos en la implementación de la justicia digital, argumentó que del universo de más de 6 mil litigantes sólo alrededor de 900 se han inscrito y únicamente 53 han presentado una promoción vía electrónica; exhortó a los abogados a tener apertura al sistema digital. Subrayó la puesta en marcha del software para el registro de cédulas profesionales de los abogados y que se concretó el reconocimiento de la firma electrónica. Adelantó que en materia de justicia laboral a partir del próximo año todos los procesos serán digitales; agradeció el apoyo de 62 millones de pesos del gobierno estatal para la implementación del nuevo esquema de justicia laboral.

El juzgador sostuvo que han trabajado bajo los ejes de apertura, transparencia-rendición de cuentas y el de innovación y creatividad. En materia de capacitación dijo que apoyaron para que mejore el trámite de las detenciones, comentó que el año pasado se realizaron 2 mil 799 detenciones que se judicializaron, pero mil 800 se calificaron como ilegales; para este año suman 3 mil 50 detenciones de las que mil 400 fueron ilegales. Comentó que la mayoría de estos casos son narcomenudistas.

No más nepotismo en el Poder Judicial: Espinosa Licón

Durante el mensaje de su informe, el presidente del Poder Judicial fue interpelado por el juez Leopoldo Partida Caballero que le recriminó no escuchar a los manifestantes del Consejo de la Judicatura. El quejoso sostuvo que revictimiza a los afectados y que aumentó la carga de trabajo en juzgados por el despido de personal. En respuesta, el magistrado Espinosa Licón acusó al juez de no tener la preparación para el cargo y que llegó al puesto por nepotismo de su hermano el ex consejero de la judicatura Alfonso Partida Caballero.

“Así deberías de ser en tus audiencias, no sabes desahogarlas, te desmayas; llegaste de juez por tu hermano, por nepotismo y ojo, no más nepotismo en el Poder Judicial. No quieren trabajo, quieren nómina y eso no va a ser”, aseveró el magistrado. El presidente del Poder Judicial estatal justificó no haber permitido el ingreso al consejero de la judicatura, José de Jesús Becerra Ramírez, dijo que era un informe del STJE y que invitó a los consejeros con quien tiene cordialidad y buen trato.

