Legítima (in)defensa

Peritaje psicológico –¿Qué entiende por violencia? Samantha se ríe.

Samantha podría haber estudiado medicina, podría haberse casado con un hombre de su edad siendo una adulta, podría haber criado a sus niñas al lado de su marido o sin él, si lo hubiera dejado a tiempo. Samantha hubiera sido muchas cosas buenas y malas. Por ejemplo, Samantha hubiera sido otra víctima de feminicidio si no hubiera opuesto resistencia.

Pero hay que distinguir entre lo real y lo posible.

Porque Samantha nunca alentó su interés por la medicina, estudió hasta quinto de primaria y es una homicida bajo proceso. Samantha ha vivido tres años en prisión sin sentencia. Samantha sabe lo que significa una inminente condena de hasta 45 años de cárcel por el parricidio de su pareja José Francisco. El hombre que la desposó cuando ella tenía 16 y él 28. El hombre con el que peleó, por última vez, una tarde de noviembre de 2016 en legítima defensa, según alega su quinta y última abogada; con dolo parricida, según el Ministerio Público.

Samantha ahora tiene que elegir, otra vez, si se defiende.

***

El reporte llegó a las 16:05 horas del 18 de noviembre de 2016. Los policías de Zapopan Martín Puentes y Sergio Santiago patrullaban en la unidad ZP-0192. Se dirigieron de inmediato a la calle 525-C*, en La Constitución, a sólo tres cuadras de donde se hallaban.

Más tarde Sergio Santiago informó sobre la escena que encontraron: «había una persona del sexo femenino, quien al vernos llegar se sorprende y suelta un cuchillo de cocina que traía empuñado en su mano derecha, el cual vimos que sacó de la economía corporal de un sujeto que se encontraba en el suelo. Al vernos soltó el cuchillo y trató de salir del domicilio».

El parte añade: «dicha femenina se apreciaba llorando y muy alterada». Cuando la interrogó, Samantha respondió que tuvo una riña con su pareja «y que la estaba agrediendo físicamente, por lo que ella tomó el cuchillo que traía en su mano derecha y se lo encajó en la extremidad inferior izquierda en dos ocasiones». Mientras, el otro agente abordó a José Francisco. Ya muy débil, desangrándose, señaló a Samantha. El policía consignó el testimonio del moribundo: «Estaba regañando a mi hija porque estaba llorando sin motivo, fue cuando mi esposa Samantha se metió para defender a la niña y comenzamos a agredirnos verbalmente y mi esposa Samantha tomó un cuchillo y me lo encajó en la pierna izquierda. En estos momentos se suspende la entrevista toda vez que la persona entrevistada comienza a ponerse intranquila en virtud de que sus lesiones y su estado de salud se agravan visiblemente».

Más tarde sabremos que cuando los policías llegaron, Samantha ya había acudido con su vecina Juana por ayuda. Esta última declaró: «llegó Samantha, la cual es mi sobrina, la cual me dijo que si le ayudaba a calmar a sus hijas porque Pancho, quien es su esposo, se estaba desangrando». Contó también que, auxiliado por Samantha, le vio a Pancho trapos amarrados a la pierna y que no se podía mover. Juana alejó a las pequeñas, Leslie y Alondra de 4 y 2 años. Ya en el reclusorio, Samantha recordará, casi tres años después, con agobio: «mis hijas vieron todo, mis hijas estuvieron presentes ahí, ellas vieron todo».

Otra vecina, Deyvi Alejandra, acudió también al lugar alertada por su hijo de que algo sucedía en la finca 525-C. Al llegar, relató: «Le dije a Sami (esposa de Pancho) que le hablara a la ambulancia, la cual me respondió que ya había marcado». Entonces ella salió a esperar al vehículo de emergencia.

A las 16:20 horas, los policías informaron a Samantha que estaba detenida. Si él sobrevive, le dijo un paramédico, y te otorga el perdón, quedarás libre. Pero a las 17:16 horas de esa misma tarde José Francisco murió al poco tiempo de arribar a la Cruz Verde Zapopan.

Érika Córdova Catalán, maestra en Estudios de Género y actual abogada de Samantha, se cuestiona: si los policías al llegar presenciaron esa escena es porque la puerta de la casa estaba abierta. ¿Por qué Samantha no huyó antes? Y abunda:

–Tan es así que regresa al lugar de los hechos, tras pedir ayuda a los vecinos, ella llama a la propia ambulancia, al teléfono de emergencias, que eso tampoco está en el expediente porque nadie se ha preocupado por saber quién llamó, cuando ella nos dice: sí, yo fui la que llamé.

***

Eduardo Mota Fonseca, perito de Ciencias Forenses, realizó la necropsia de José Francisco. Diagnosticó dos heridas por instrumento punzocortante en el muslo izquierdo. La primera de tres centímetros y la segunda en la misma zona, de 2.6 centímetros. Presentaba también una contusión en el pómulo izquierdo. Sobre la primera herida, la que lo mató, el perito asentó: «la trayectoria que siguió la hoja del arma punzocortante descrita como número uno de acuerdo a la localización de los tejidos lesionados fue de: adelante-atrás, de abajo hacia arriba, y de derecha a izquierda».

El trazo desconcierta. ¿Contiene un mensaje? ¿O es sólo la huella precipitada de unos segundos? Los que cambiaron para siempre la vida –y quizá la muerte– de Samantha. ¿Respondió la desesperación, el miedo, la venganza, el azar? No sabemos. Quizá no lo sabe ni Samantha.

La primera herida dio justo en la arteria femoral izquierda, lo que provocó a José Francisco un shock hipovolémico. Éste ocurre cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se detiene, incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo.

El perito concluyó: «El hoy occiso José Francisco fue agredido por su victimario en dos ocasiones por agente puzocortante encontrándose de frente en un mismo espacio y tiempo».

Ana María, hermana de José Francisco, reclamó el cadáver a las 2:20 de la madrugada al día siguiente del homicidio. En el acta declaró que Pancho ocupaba el séptimo lugar de ocho hermanos, «que era desempleado, quien SÍ consumía alcohol, que SÍ fumaba cigarros de tabaco, que SÍ consumía drogas, quien NO contaba con antecedentes penales (…) que NO tenía ingresos económicos en virtud de encontrarse desempleado, que SÍ tenía dependientes, siendo sus dos hijas de nombre LESLI de 4 años y ALONDRA de dos años». Como seña particular refiere el tatuaje de un Sol en la pantorrilla izquierda.

En su breve comparecencia, Ana María relata que ella estaba en el trabajo cuando un vecino, Juan R, la llamó al teléfono. Le contó que escuchó el llanto de las niñas y de Samantha, acudió en su auxilio y descubrió la escena de José Francisco en el suelo, el cuchillo, el llanto de tres mujeres. La hermana de José Francisco no sabe más.

***

La imputación contra Samantha fue formulada por el Ministerio Público el 14 abril de 2017, cinco meses después del hecho. En un duro párrafo, el agente resumió: Samantha debe ser castigada por el delito DOLOSO –en mayúsculas en el expediente– de Parricidio, «toda vez que quiso y aceptó que se produjera de manera total un resultado, tan es así que planeó de manera detallada su actividad ilícita, ya que utilizó medios eficaces e idóneos para privar de la vida a José Francisco». En la audiencia de vinculación a proceso, la institución ministerial tipifica la agresión de Samantha como «dolo directo» y no «dolo eventual». La juez convalidó este argumento.

Uno creería que esa tarde Samantha aguardó el ataque de José Francisco, planeó que su mole de 85 kilos le cayera encima para luego, parapetada contra la estufa y la alacena, alcanzar un cuchillo de cocina y apuñalarlo en el muslo izquierdo, justo en la arteria femoral.

El registro de hechos del Ministerio Público refirió que levantaron el cadáver de José Francisco «teniendo conocimiento que la persona que agredió al hoy occiso fue su concubina». Y que según testimonios, había antecedentes de «violencia familiar entre la pareja».

El artículo 22 del Código Penal de Jalisco estipula la legítima defensa ante un peligro inminente. ¿Por qué nadie argumentó esa figura a favor de Samantha? Ninguno de sus cuatro abogadosanteriores, tres de oficio y uno particular, plantearon esta causa excluyente de responsabilidad. ¿Había argumentos? Los hubo para liberar a Cristina Santiago en Oaxaca (2008), María Guadalupe Pereda en Chihuahua (2015), Daniela en Sonora (2016), Rosa Elena en Coahuila (2017) y otras. Pero no para Samantha en Jalisco (2016).

Córdova Catalán, asesora jurídica de Samantha, escribe su tesis doctoral sobre la legítima defensa en casos similares y es la primera sorprendida. Esto contraviene, explica, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales ratificados por México, que obligan a verificar contextos de violencia y vulnerabilidad por razones de género para que la mujer acceda a una justicia igualitaria. En otras palabras, un juicio con perspectiva de género.

Juan José, padre de Samantha, llegó a confrontar al agresor de su hija pero después de cada episodio de violencia «las cosas se calmaban».

–Llegamos a los golpes, él y yo, por lo mismo que cuando yo llegaba ella estaba con moretes y chillando; nunca me amenazó pero sí llegamos a los golpes. El último día –recordó–, el día de los hechos, él le dijo a Samantha que nomás que saliera de esa y la iba a matar, hasta ese grado llegaba.

«Era mi vida o la de él», reflexiona Samantha desde prisión.

***

¿Por qué no denunció? Si la golpeaba y le daba esa vida, ¿por qué se quedó?

El ciclo de la violencia contra la mujer es similar al ciclo electoral cada seis años. Creemos que ahora sí la cosa cambiará. Tras este ejemplo, Córdova Catalán cita de memoria estudios sobre el tiempo que demora en promedio una mujer que sufre violencia para tocar las puertas de la autoridad: nueve años.

–Hay diagnósticos que hablan de que incluso hay mujeres que van a tardar hasta siete veces, o sea, siete intentos van a tener de tocar la puerta de una autoridad.

Samantha nunca denunció ni tocó la puerta de una autoridad. Eso no existe en los registros administrativos. Pero el expediente judicial del caso rezuma brotes de violencia.

Cuando José Francisco, postrado sobre un manchón de sangre, confiesa al policía Sergio Santiago que peleó con Samantha porque ella defendió a su hija, Leslie de 4 años, cuando él la regañó porque «lloraba sin motivo» .

Cuando en la Cruz Verde Zapopan, minutos después de la muerte de José Francisco, la doctora Cinthya B. Álvarez escribió un apresurado y casi ilegible parte de lesiones de Samantha. La primera línea está incompleta: «Escoriación localizada en derecha (...) de 7 centímetros». La prisa impidió precisar el lugar de esa escoriación. Morete en párpado inferior derecho de un centímetro. Tres contusiones simples en cara «al parecer por agente contundente» –el puño de José Francisco–. Lugar del accidente: hogar.

Cuando el médico de la Fiscalía de Jalisco elaboró otro parte de lesiones de Samantha a las 02:53 del 19 de noviembre. Dentro de las instalaciones de la dependencia, el galeno consignó que Samantha tenía contusiones simples difusas alrededor del ojo, el pómulo izquierdo y en el mentón. Todas producidas por «agente contundente» que no ponen en riesgo su vida –aunque en estricto sentido, su vida nunca había estado más en riesgo.

Cuando el policía Martín Puentes refiere ante la juez que al arribar a la escena del crimen, Samantha estaba alterada y refirió dolor y «presentaba golpes en su economía corporal». Por eso mismo, la llevó a un puesto de socorros porque «lo prioritario era salvaguardar la vida de ambas personas».

Cuando el policía investigador Óscar Padilla, tras hablar con los testigos, finaliza su registro de hechos de esta forma: «y según entrevistas realizadas en el lugar, ya había antecedentes de violencia intrafamiliar entre la pareja».

Cuando Elvira G, hermana del occiso, declara al mismo policía que «desde hace como dos años aproximadamente ellos tenían problemas familiares e inclusive llegaron a los golpes en varias ocasiones y que yo sepa nunca hubo una denuncia de violencia intrafamiliar»

Cuando Elvira P, madre del occiso, le dice también al policía que «Francisco y su pareja Samantha se peleaban mucho pero siempre con palabras, yo nunca vi que se golpearan, lo que sí es que mi hijo era muy corajudo en ocasiones y su pareja Samantha nunca se dejaba; es por eso que se insultaban pero no pasaba de ahí»

Cuando la madre del occiso, acompañada de sus tres hijas, Elvira, Emilia y Lilia, manifiestan a la Juez Séptimo de Control y Juicio Oral del Estado de Jalisco que perdonan a Samantha. Que su libertad no pone en riesgo a ninguna de ellas, que si es liberada no se evadirá de la justicia. Que por favor, ruegan a la juez, autorice que puedan ellas visitar a Samantha en prisión para llevarle a sus niñas. Que de hecho, ellas cuidan a sus hijas. Y que ante lo expuesto y por tanto le otorgan a Samantha «el perdón más amplio en los términos legal y humano y no reclamamos reparación de daño alguno en su contra, porque sabemos que Samantha no es una persona transgresora de la ley»

***

«La mujer víctima de violencia de género en el ámbito doméstico no puede tener la obligación de “aguantar” y no defenderse». Recomendación General N. 1 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo al artículo 2 de la de la Convención de Belém do Pará 5 de diciembre de 2018

Samantha inició en 2010 su unión libre con José Francisco, hermano de su madrastra. Ella tenía 16 años y él 28. Todos comenzaron a vivir en la calle 525-C, en La Constitución, en Zapopan. El padre de Samantha y su madre adoptiva (que también era su cuñada) acogieron a la nueva pareja.

–¿No hubo problema porque eras menor de edad?

–Ningún problema con la edad, no. Sino porque… pues éramos familia, entonces por ese lado sí hubo un poquito de problema.

Los problemas comenzaron al año, cuando Samantha se embarazó de su primera niña, Leslie. José Francisco, por una razón que ella no entiende, nunca quiso a la pequeña.

–Él decía que la niña no era su hija. Que yo me había metido con otra persona.

Justo eso detonó la pelea esa tarde del 18 de noviembre de 2016.

–Me alivié y ya empezaron los problemas. Y pues ya no era nada bien, era problema tras problema, y ya eran como más fuertes los problemas, y ya llegamos al grado de los golpes, de todo.

–¿Te llegó a golpear?

–Pues sí hubo varias agresiones que sí me dejaron así como… así como… eh… pues sí… como mal…

–¿Cómo lo hacía?

–Siempre me golpeó con sus manos. Recuerdo que me pegó con la mano, pero como que con el puño, y me alcanzó a pegar en el ojo, entonces el ojo se me hizo morado.

–¿Esa vez que te golpeó con el puño qué pasó?

–Es que ya llegaba y cualquier cosa pues le parecía mal, y me empezaba a gritar. Al principio yo no decía nada, me quedaba callada, entonces ya después de tanto y tanto pues yo claro que me enfadé, la verdad. Y así como él me dice las cosas, yo le contestaba, entonces él se enojaba mucho porque yo le contestaba, entonces empezaba como a quererme golpear.

–¿Y no consideraste dejarlo o denunciarlo?

–Sí... (tose) porque vivíamos en la casa de mi suegra, con papá, vivíamos en la casa de mi suegra y prácticamente yo no tenía a dónde irme. Yo varias veces le dije a mi papá que me diera el apoyo de que yo me fuera de ahí de la casa, pero pues mis papás nunca como que no pensaron que esto fuera a llegar así tan grande y no me hicieron como tanto caso, entonces yo no tenía a dónde irme.

Cuestionada sobre alguna prueba, aunque sea mínima, de que hubo antecedentes de violencia, Samantha se esfuerza por recordar.

–Muchas de las veces quise como meter la denuncia, pero por miedo no hacía nada. Por miedo a él, como él se ponía, yo no hacía nada por eso.

–¿Miedo a qué?

–Miedo a que se fuera contra mis hijas. Más que nada por la grande porque le tenía un coraje a la niña grande. Muchas veces decía que no era su hija.

Cuando por fin es momento de escuchar su versión de lo que ocurrió esa tarde, Samantha tiene un ataque de tos que se agrava con la pregunta:

–Cuéntame qué pasó el día del homicidio.

Él tenía tres meses desempleado. Samantha había llegado del kínder con Leslie cuando la más pequeña, Alondra, entonces de dos años, comenzó a llorar porque su hermanita no le prestó una barbie. Esto ocurrió en la cocina. Ante el llanto, José Francisco bajó enfurecido y comenzó a regañar a Leslie. Samantha se interpuso.

Este es un resumen de su versión:

–Me empezó a decir: tú no haces nada, entonces yo le dije, sabes qué, yo no quiero pelear, mejor súbete al cuarto y yo le doy algo a la niña para que juegue. Pues no le hubiera dicho eso porque me empezó a decir es que tú no haces nada y me empezó a pegar.

–¿Golpes con los puños?

–Sí, con las manos. Como yo tenía la puerta abierta, me estrelló hacia la puerta y luego me regresó y cuando me regresó pues me estampa en el refrigerador, y de ahí me agarró de aquí del cuello y me empezó a pegar porque yo traía la escoba. Entonces agarra la escoba y me empieza a pegar con la escoba. Ahí no sé cómo estuvo que me recarga entre la alacena y la estufa, igual me vuelve a agarrar del cuello pero ya me estaba apretando, yo me sentí como ahogar, prácticamente yo no podía hacer nada porque todo su cuerpo estaba encima de mí. Lo único que tenía libre era las manos. Entonces pues yo trato como de manotear para alcanzar algo y abrí un cajón de la alacena. Cuando abro el cajón yo siento que agarro algo y pues yo nunca me imaginé que iba a ser un cuchillo. Al momento que yo siento que agarro algo siento que yo le doy. Cuando yo siento que hice esto pues yo le di una herida en la pierna izquierda en la vena. Entonces como que él siente el cuchillo y me suelta, él se agarra y cuando se suelta pues empezó a salir mucha sangre, mucha sangre, y ya se recargó como entre la pared. Lo que yo hice fue... como mis hijas vieron todo, mis hijas estuvieron presentes ahí, ellas vieron todo...

El relato de Samantha coincide con lo declarado por los vecinos. Aparta a sus hijas de la escena y llama a la ambulancia. La llamada de auxilio, el intento por parar la sangre con un torniquete, se oponen al reporte policial que insinúa que Samantha fue hallada, como en una escena de película, mientras sacaba el cuchillo de la pierna de José Francisco.

–Entonces ya agarré el teléfono –continúa Samantha– y empecé a marcar a la ambulancia, me regresé, me acuerdo que agarré una cortina y se la amarré. Él estaba en el suelo y su cabeza me la puse aquí, entonces pues él empezó a cerrar los ojos, y yo le decía que no los cerrara, y yo le decía que me perdonara, que yo no quería hacerle eso, entonces él ya no me decía nada, nada, él se me quedaba viendo y se me quedaba viendo…

La espera acabó: Samantha elige

Viernes 8 de noviembre de 2019i>

Juan José y la señora Elvira P esperan sentados en el vestíbulo de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, Jalisco. Falta una hora para la audiencia en donde la juez decidirá si libera a Samantha gracias a un amparo.

–¿Usted cree que nos la entreguen? –pregunta el padre de Samantha.

Desde la noche anterior, Juan José le da vueltas a un problema práctico. Pidió el día en su trabajo como pintor de casas –renunció a 400 pesos, su paga diaria–; consiguió muy temprano un taxi colectivo en Periférico Norte, en donde grupos de cuatro desconocidos pagan 50 pesos cada uno para ir a la penal. Tuvo que desembolsar 120 pesos por él y su suegra porque sólo se completaron tres pasajeros. Sin embargo, su pensamiento práctico regresa al problema. ¿Cómo saldrá de Puente Grande con Samantha y su suegra de 70 años?

–Creo que tendremos que caminar hasta la carretera –plantea y mira a su suegra.

Son dos kilómetros a pie hasta la Carretera a Zapotlanejo, más dos camiones a La Constitución, en Zapopan, del otro lado de la ciudad.

La preocupación de Juan José al final de una espera de tres años es práctica: cómo salir de la cárcel, pero no gracias a un amparo, sino por qué medio.

***

En diez días se cumplen tres años del homicidio de José Francisco. El mismo tiempo que Samantha pasó encarcelada, sin sentencia, a pesar de que el artículo 20 de la Constitución Mexicana dispone que nadie pasará más de dos años en prisión sin sentencia: «Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares».

Durante 355 días a Samantha le violaron ese derecho constitucional a la libertad. Esta es su sexta audiencia para evaluar si continúa en prisión preventiva, en espera del juicio abreviado que solicitó su defensa. En las anteriores comparecencias, la juez alargó su reclusión a solicitud del Ministerio Público; primero un año, luego ocho meses, cuatro, dos, otra vez dos, un mes más... Por eso cuando la celadora despertó este día a Samantha a las seis de la mañana, se colocó bajo la regadera sin esperanza.

La prisión excesiva de Samantha ha sido un extraño nudo en el sistema de justicia, como hay miles, en donde es imposible seguir una maraña de fechas, errores, olvidos, demoras y omisiones montados en cientos de fojas inexpugnables. Un intento de resumen sería este: tres días después de la detención de Samantha, el 25 de noviembre de 2016, sus defensores de oficio apelaron la vinculación a proceso. La juez local suspendió entonces la causa mientras la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvía la apelación. Sin embargo, por alguna sinrazón, los magistrados archivaron el caso porque Samantha, por increíble que suene, se había fugado de prisión, algo que nunca ocurrió.

El asunto de Samantha estuvo en el limbo jurídico más de un año hasta que en febrero de 2019 los magistrados corrigieron el error, reactivaron el caso y resolvieron la apelación cinco meses más tarde, el tres de julio de 2019. Otros cinco meses después, hasta este 8 de noviembre de 2019, un juez federal ordenó que la juez local evalúe la puesta en libertad de Samantha.

Ante la eventual liberación de su hija, Juan José expresa una duda.

–¿Pero entonces ella va a seguir en proceso?

La abogada le confirma que si liberan a Samantha será sólo para que lleve el proceso fuera de prisión, pero el Estado aún busca sentenciarla como culpable de homicidio. Son las 10:05 de la mañana. Falta una hora para la audiencia que ya está demorada 30 minutos. La respuesta lo pone a revisar las alternativas de su hija si queda libre.

El futuro de Samantha quizá sea como camarera en un hotel de la colonia Universitaria, en Zapopan, a nueve kilómetros de su casa, en La Constitución. El dueño se lo prometió a la madre adoptiva (y también ex cuñada) de Samantha: hay un lugar para ella.

–Ahí trabajan mi mamá y también una hermana, toda la familia –añade Juan José y sonríe con cierto orgullo varonil ante el linaje femenino que lo circunda.

El otro tema que lo anima son las niñas. Si liberan a Samantha, se pondrán felices. Leslie, de siete años, ya sabe su que su mamá está en la cárcel. Se lo explicaron hace unas semanas. Alondra, de apenas cinco años, cree que está en el hospital por un dolor de cabeza. Ninguna sabe que hoy Samantha podría estar en casa. Leslie sospecha algo porque la noche anterior escuchó a su abuelo hablar por teléfono con la abogada y además es muy inteligente (pasó a segundo año de primaria con 9.4 de promedio).

–Parece computadora esa niña –se enorgullece su abuela Elvira P–. Le gusta mucho estudiar, ella solita llega y hace su tarea.

En la madrugada, cosa rara, Leslie se cayó de la cama. Se despertó sin llorar, agarró su cobija y regresó a dormir. Parece que tuvo un sueño intranquilo. Hacía mucho que no se caía, relata su su abuelo, extrañado.

La señora Elvira P escucha en silencio los escenarios que plantea Juan José. Parece que evita hablar de más. Es extraño que la madre del fallecido esté allí con la esperanza de ver libre a Samantha.

–Por qué perdonó a Samantha por la muerte de su hijo –la pregunta pone cavilar unos segundos a Elvira P. Su respuesta llega con aplomo:

–Por las niñas. No me quiero morir con el remordimiento de dejarla allí encerrada.

Ella ha cuidado a Leslie y Alondra estos tres años.

–¿Y cómo era su hijo?

–Ya era muy corajudo. Últimamente él ya se quería ir, nos quería dejar. Antes ella le aguantó –reconoce.

***

La audiencia inició a las 11:02 de la mañana, hora y media después de lo programado. Samantha, al lado de su abogada, le da la espalda al público conformado sólo por su padre y la suegra de ambos. Un aire helado circula en el salón climatizado a unos 18 grados. Sin demora, el relator anuncia el caso y pide a los presentes ponerse de pie para recibir a Paloma Romana Magallanes de la Rosa, Juez Séptimo de Control y Juicio Oral.

Es una mujer joven y rubia. Sus tacones irrumpen contra la madera cuando sube al estrado. Toma asiento, golpea con el mazo y abre la sesión. De pronto, la severidad de la juez que le prolongó la prisión preventiva a Samantha de forma inconstitucional, bajo el alegato de que no era su culpa sino del tribunal de apelación, suaviza sus maneras ante la orden de un juez federal.

–La libertad personal es un derecho humano –arranca su intervención.

Durante los próximos 20 minutos, la juez lee una retahíla de leyes, jurisprudencias, artículos y terminajos jurídicos tan atemorizantes y fríos como la sala en donde resuena su dicción impecable a través de las bocinas. Para quien no es abogado resulta difícil saber qué ocurre en esa sala porque allí los derechos son «prerrogativas del imputado»; los casos no se revisan, se «toma conocimiento del asunto en comento»; y la prisión excesiva para Samantha es una «irrazonabilidad del tiempo transcurrido».

Al final de su soliloquio, la juez termina la lectura y así lo asienta. Sin mirar más el legajo entre sus manos, alza el rostro y tras un breve rodeo, reconoce que Samantha no puede estar más en prisión y que la demora en su caso «indudablemente fue culpa de las instituciones». Acto seguido, le sustituye la prisión preventiva a Samantha por una firma cada 22 días en los juzgados de Puente Grande.

–¿Cuál es su manifestación, Samantha, con respecto a lo que ha escuchado? –indaga la juez.

Samantha mira a su abogada defensora. Ella asiente.

–Sí, lo… lo acepto.

La juez ordena que se tramite la salida de Samantha a la brevedad «para no vulnerar más tiempo su derecho a la libertad» y cierra la sesión.

Samantha se pone de pie y, escoltada por la celadora, abandona la sala. Su padre, con el rostro enrojecido, pregunta cuándo quedará libre su hija.

–Ahora mismo –responde la abogada.

***

Samantha decide no regresar al reclusorio por sus pertenencias. Acaba de soltar a su padre después de un largo abrazo, a unos metros de la salida. Abandonamos el edificio rumbo al auto que les ofrezco para llevarlos a su casa.

–¿Tienes dinero ahorrado? –la pregunta pone pensativa a Samantha.

Como mesera en el restaurante del reclusorio ganaba 300 pesos semanales más propinas. Con ese dinero compraba utensilios de higiene, ropa y pagaba una rifa de 250 pesos semanales. El 30 de noviembre le tocaban 2 mil 500 pesos.

–Tengo 400 pesos en la celda.

–Pero dónde, ¿escondidos?

–En un cajón.

–Se los van a robar si no vas por ellos.

Samantha sonríe:

–Que allí se queden.

Para dimensionar su aislamiento, le planteo una última pregunta.

–¿Sabes quién es el gobernador de Jalisco?

–No, ¿quién es? –responde con auténtica curiosidad.

El nombre parece no importarle. Son las doce del día y rumbo a su casa le informan que sus hijas salen a las doce y media de la escuela. Durante el recorrido de veinte minutos, al lado de su padre y su suegra, Samantha sonríe mientras el automóvil avanza por el Nuevo Periférico rumbo a La Constitución.

–Todo está muy cambiado –observa al llegar a la glorieta de Tabachines.

Faltan apenas unos minutos para que vea a sus niñas.

***

Tres días después de que Samantha fue vinculada a proceso, el 25 de noviembre de 2016, sus defensores de oficio apelaron el caso.

Expusieron violaciones procesales y pidieron reponer todo el proceso. Argumentaron el ingreso ilegal de los policías al domicilio y pruebas insuficientes de que José Francisco era pareja de Samantha, por lo que pidieron atenuar el delito de parricidio por el de homicidio simple.

Por una omisión, la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado demoró dos años y siete meses en resolver el recurso hasta julio de 2019. Un limbo anticonstitucional para Samantha que acumuló al final casi tres años en prisión.

Sobre la apelación, los magistrados le concedieron a Samantha un beneficio extraño: no es una parricida aunque mató al padre de sus niñas. Con el que vivió siete años bajo el mismo techo. El hermano de su madre adoptiva. Mató a ese hombre pero no había manera, concluyeron los magistrados, de demostrar que era su pareja. Por tanto, le sustituyeron a Samantha la acusación de parricidio por homicidio en riña como «convocada».

Samantha tiene ahora dos escenarios. Defiende su inocencia amparada en la legítima defensa, gana el juicio, obtiene la absolución de la juez y queda libre sin antecedentes penales.

El riesgo: si pierde y la declaran culpable enfrentaría hasta nueve años de prisión por homicidio en riña.

Su segunda otra opción es un juicio abreviado a partir de un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces Samantha se declara culpable como homicida, acepta una sentencia negociada de tres años de cárcel –los que ya cumplió injustamente– y queda libre pero con antecedentes penales.

¿La libertad antes que el buen nombre? Samantha, igual que ese viernes de noviembre de 2016, en Zapopan, cuando enfrentó a José Francisco, tiene que elegir.

***

Lo que ocurre a continuación es una secuencia breve y casi perfecta. Samantha baja del auto y se dirige a la misma casa que abandonó, esposada, el 18 de noviembre de 2016.

La puerta está abierta, atraviesa una sala con trastos y muebles amontonados, y tras recorrer el pasillo, llega hasta la cocina. La casa, un trazo alargado y con el techo bajito, está atiborrada de los objetos y muebles familiares de tres generaciones. Al fondo, junto a la mesa, está sentada su madre adoptiva que no ha visto en tres años porque es hermana del fallecido y la juez nunca autorizó su visita en el reclusorio.

Se buscan en un abrazo de reconciliación y reencuentro. Ambas lloran y apenas se separan, su padre le avisa a Samantha que las niñas están por llegar. Samantha da un paso atrás para quedar fuera de la vista de sus niñas y sorprenderlas. Espera unos segundos oculta en la misma cocina en donde tres años antes sus niñas la vieron defender su vida y vieron morir a su padre.

Las niñas entran. Leslie salta a los brazos de su madre como si la esperaba. Alondra, la más pequeña, se detiene incrédula, toma su tiempo para descolgarse la mochila, la coloca con diligencia en el suelo y alza el rostro para ver a Samantha.

–Mamá –exclama y completa el abrazo de su hermana, y completa a Samantha.

*Las direcciones y nombres de algunos involucrados en este reportaje han sido modificados u omitidos deliberadamente para proteger su identidad como víctimas indirectas.