El Senado de la República confirmó y aprobó este viernes la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien encabezó la Fiscalía General de la República desde 2019. La decisión se dio a conocer durante la sesión del Pleno, luego de una jornada marcada por especulaciones y versiones encontradas sobre la salida del funcionario.

La víspera, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que había recibido una carta enviada desde el Senado, la cual estaba siendo analizada junto con la Consejería Jurídica. Aunque la mandataria evitó dar detalles, diversas fuentes apuntaban a que el documento contenía observaciones sobre los resultados pendientes de la gestión de Gertz Manero.

Sheinbaum destacó que, si bien existía coordinación con la Fiscalía, era necesario fortalecer el trabajo conjunto entre la FGR y las fiscalías estatales para atender temas cruciales de seguridad.

Entre las versiones que circularon en torno al proceso, se señaló que Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, habría entregado personalmente la carta a la presidenta, argumentando que el fiscal no había cumplido cabalmente con sus responsabilidades.

También se difundió que se le solicitó presentar su renuncia antes de las 14:00 horas del jueves y que, ante la falta de respuesta, una comisión del Senado habría acudido directamente a la sede de la FGR para insistir en la firma del documento. Supuestamente, tras obtenerla, la comisión regresó al Senado para formalizar su presentación.

No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado estas versiones. Lo cierto es que el Senado ya hizo oficial la salida de Gertz Manero, con lo que se abre el proceso para la designación de una nueva o un nuevo titular de la Fiscalía General de la República.

Gertz es propuesto como embajador en "un país amigo"

Tras su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero es propuesto como embajador en el extranjero.

El fiscal general envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, donde informa que en breve será designado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, "como embajador en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento" por lo que se retira del cargo en dicha fiscalía.

La misiva indica que a partir de esta fecha "me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República".

ESPECIAL

Solicitó que se informe al pleno del Senado de su decisión y se de inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento en base a lo dispuesto en la Constitución.

"Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me a honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos".

Con información de SUN.

EE