El hijo del senador morenista Adán Augusto López Hernández cursó un taller de cine en y vivió en un departamento en Les Champs-Élysées de París, se trata de Adán Payambé López, quien está en la mira de autoridades mexicanas porque dicho inmueble forma parte de una presunta red empresarial y familiar beneficiada del poder político del exsecretario de Gobernación tabasqueño , reveló EL CEO.

De acuerdo con el portal, López Hernández dijo a finales de septiembre de este año "no recordar" a la empresa Operadora Turística Rabatte. Sin embargo, documentos oficiales detallan que el principal accionista de dicho negocio es un "viejo conocido" suyo: Miguel Vicente Solís Erosa, quien es socio de Manuel Alberto Pinto, concuñado del morenista.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el legislador guinda recibió 79 millones de pesos de empresas privadas , incluida Rabatte, entre 2023 y 2024, sin hacer públicos esos ingresos en su declaración patrimonial.

Solís y Pinto, expone EL CEO, forman parte de una vieja red de empresarios vinculada a Adán Augusto, la cual se encuentra en la mira de las autoridades federales, según el reportaje "Adán Augusto López: la opaca red de empresarios y negocios al amparo del poder en Tabasco" publicado este jueves 23 de octubre.

Señala también a los empresarios Andrés Estrada Rodríguez, cuñado del senador, y Alejandro Márquez Rodríguez, originario de Tabasco, quienes "se han beneficiado directa e indirectamente de los cargos ocupados por su paisano" como gobernador estatal, titular de Segob y ahora coordinador de Morena en el Senado, formando una "Familia Tabasqueña".

La investigación apunta a que la cercanía de Solís Erosa con el exgobernador de Tabasco es "profunda". Dice que sus esposas, Dea Isabel y Winifred de Jesús, asisten a los mismos eventos sociales y cumpleaños.

Mientras que Adán Payambé y Miguel Vicente, hijos de ambos, son amigos de la infancia y presumen de su amistad en redes sociales.

Por tanto, la supuesta red ha beneficiado al núcleo familiar de Adán Augusto. En noviembre de 2024, Adán Payambé tomó un curso de cinematografía adscrito a "Cursos de Civilización Francesa de la Sorbona" (CCFS, por sus siglas en francés), institución cultural impulsada por la sociedad de exalumnos de la Universidad de París.

EL CEO ahonda en que ese mismo otoño, el hijo del senador vivió en un departamento ubicado en la avenida Les Champs-Élysées, presuntamente propiedad de Manuel Alberto Pinto, concuñado de Adán Augusto.

Las autoridades federales de México, subraya, en estos momentos se encuentran investigando a López Hernández y los supuestos nexos de la "Familia Tabasqueña".

Conoce la investigación completa AQUÍ.

EE