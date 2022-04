Paloma Sánchez es una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Sinaloa que ha acaparado la atención de las redes sociales, pero no por su desempeño legislativo, sino por las polémicas en las que se ha involucrado.

En esta ocasión, Paloma Sánchez fue captada en un video en la Cámara de Diputados donde se le escucha decir con regocijo no tener que buscar el voto popular para ocupar el puesto que desempeña porque es "plurinominal".

¡Soy pluri, a gusto!



Lamentable no sabe que por tener figura plurinominal tiene mayor deuda con el pueblo. #PalomaSanchez pic.twitter.com/YqB6qsrq4R — Abigali T. (@abigali_nadamas) April 19, 2022

"¡Acarreados! Nadie, no me importa, ni voy a ir a buscar votos", se escucha decir a la legisladora. Luego, un hombre le refuta: "Sí, no te importa porque ya no vas a volver a ser diputada", a lo que Sánchez responde: "¡Por eso soy pluri!", luego sonríe mirando a una compañera. "¡Pluri, a gusto!", concluye.

Los hechos sucedieron el domingo pasado luego de la larga sesión que hubo en el recinto legislativo con motivo de la discusión de la reforma eléctrica.

No es la primera ocasión en que Paloma Sánchez se ve envuelta en la polémica. El pasado 17 de abril, la diputada se mofó la gente que apoyaba la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando les gritó a un grupo de personas que mostraba su apoyo a la propuesta: "¡No va a pasar, no va a pasar!", para luego despedirse con un "¡Los quiero!".

La diputada Paloma Sánchez Ramos, del PRI Oficial México, se burla y ríe de los cientos de mexicanos que está afuera de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/tOcYhbyKh2 — *(M)(A)(T)(A)(D)(O)(R)* (@Matador08640286) April 17, 2022

Más tarde, escribió en Twitter que ella no se burló del pueblo, sino que fue "a decirle a los acarreados de Morena, que nos han amenazado y amedrentado, que su reforma #NoVaAPasar".

¿Qué son los diputados plurinominales?

La Cámara de Diputados en México se integra por 300 legisladores de mayoría relativa, es decir, aquellos que son votados durante las elecciones; y 200 plurinominales o de representación proporcional, elegidos por las dirigencias de los partidos políticos a los que pertenecen, por lo que no necesitan hacer campañas políticas, aunque sí aparecen en las boletas electorales.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE) el objetivo de los diputados plurinominales es que las mujeres y hombres que los partidos políticos consideran como idóneos para tener una expresión con calidad por su experiencia y conocimiento, les sea garantizado su lugar y representatividad en la Cámara de Diputados. Así es también como se eligen 32 de los 128 senadores de la República.

Para que un partido político pueda participar en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos 200 de los 300 distritos uninominales. Si cumple con este requisito, el partido político puede proceder al registro de sus listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas listas regionales son cerradas y bloqueadas; el orden de las candidaturas es invariable, por lo que el elector no tiene la opción de eliminar candidatos o alterar su orden de presentación.

Para que un partido tenga derecho a que se le asignen diputados de representación proporcional debe obtener por lo menos 2 por ciento del total de la votación emitida para estas elecciones. En este sentido, la Constitución ordena que al partido político que cumpla con los dos requisitos anteriores se le asigne el número de diputados de representación proporcional que le corresponda en cada circunscripción de acuerdo con el porcentaje de la votación nacional emitida que haya obtenido y tomando como base las disposiciones relativas al límite máximo de escaños con que puede contar un solo partido (300) y a la regla de proporcionalidad en la relación votos-escaños de ocho por ciento, cuando procedan.

