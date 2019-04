"Mi hijo se calcinaba y el diputado huyó", dice padre en caso Charrez

Los padres del joven de 21 años que murió en el accidente en el que se vio involucrado el diputado federal de Morena, Cipriano Charrez, acusaron al legislador de Ixmiquilpan, Hidalgo, de sobornarlos con 180 mil pesos y la reposición de un coche Chevy, a cambio de otorgarles el perdón.

Floriberto Jesús Fuentes Trejo y Alicia Martínez Uribe, acudieron a la Cámara de Diputados a ver la votación para quitarle el fuero al legislador de Morena y celebraron la resolución del pleno para que así ya no haya impunidad.

Relató que después del accidente que ocurrió el pasado 6 de octubre, intermediarios del legislador de Morena acudieron a entregarle, en efectivo, 180 mil pesos y un coche Chevy con papeles y sus llaves, a cambio de que le firmara un documento, que era una especie de "perdón".

Con lágrimas en los ojos, desde la explanada de la Cámara de Diputados, acusó: "Me quiso comprar, pero vi los videos después de haber sepultado a mi hijo y fue mucho el dolor de que mi hijo vivía y gritaba que lo sacaran del carro que se estaba calcinando, y el diputado huyó, ese fue el coraje y deseché todo lo que había firmado y lo que recibí, el dinero si él quiere se lo regreso y que se enfrente a la justicia, que lo que quiere la nación es justicia y no impunidad".

¿Cuánto dinero le dio?, se le preguntó.

- 180 mil pesos y la reposición de un carro Chevy que lo fue a dejar en casa de mi madre, dejó la documentación, gente intermediaria, y después de 4 ó 5 días desaparecieron los documentos del carro y ahí está el carro parado y que no se ha movido.

Floriberto Jesús Fuentes Trejo dijo que no ha tocado los 180 mil pesos, ni el coche y se los regresará al diputado para que se haga justicia.

Tuvo miedo porque... mi hijo se calcinó

"Estaba ebrio por eso se dio a la fuga, porque tuvo miedo porque el carro se calcinó y mi hijo se calcinó, en los videos se ve que sale por la puerta del chofer; lo hago responsable si algún día me llega a pasar algo a mí o a mi esposa, y si algo me llega a pasar responsabilizó a Cipriano Charrez porque yo no tengo ningún problema", describió Fuentes Trejo.

OB