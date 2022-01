Tik tok me quiere silenciar y no me voy a dejar ! Cesar Pantoja le pidió fotos a menores de edad, niñas de 12 años!! ���� hagamos tendencia #cesarpantojaacosador

Todas las pruebas están en mi Instagram @janiz_cs o en mi tik tok @alecastellanos2 pic.twitter.com/wl3yewFRjj