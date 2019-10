Hija de Rosario Robles llama al juez "grosero y resentido"

Luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negara a Rosario Robles la revocación de la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, Mariana Moguel, hija de la ex funcionaria, reiteró que su madre es una presa política y que el juzgador de justicia actuó de manera parcial, amenazante, grosera y resentida.

Aseguró que esta vez no se van a callar porque se trata de una venganza política y lamentó que se use al aparato del Estado contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de manera diferente que con los narcotraficantes.

En entrevista en Grupo Fórmula, señaló que a pesar de haber presentado diversas pruebas para que Robles Berlanga pudiera llevar su proceso en libertad, el juez no los tomó en cuenta, lo que calificó de triste pues, dijo, se tenía esperanza en este nuevo de sistema de justicia.

Mariana Miguel comentó que presentaron la licencia de manejo permanente de su madre, con la dirección de la casa en Coyoacán, en la cual aseguró estuvieron muchos personajes, incluso Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente.

Refirió que Delgadillo Padierna insultó a los abogados defensores de Rosario Robles pues los llamó mentirosos, aun cuando sabe que existe una normatividad que rige su comportamiento.

La única red que tiene Rosario Robles es su familia y sus amigos, y seguiremos trabajando hasta demostrar su inocencia, puntualizó.

OA