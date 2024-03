El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo mexicano está contento y "feliz feliz", expresión que utilizó a siete meses de que su gobierno finalice y a sólo unos días de que iniciaron las campañas presidenciales.

En Palacio Nacional, retomando una encuesta realizada en el periódico español El País, en donde se concluyó que el nivel de felicidad en los mexicanos se encuentra en el grado más alto que se ha alcanzado durante todo el tiempo que se ha llevado a cabo este ejercicio.

López Obrador afirma que se piensa que en la población hay mucho enojo y las personas están mal humoradas, pero asegura que eso es "en los de arriba".

"Los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México… porque a veces, como ahora es temporada especial (temporada electoral) hay mucho enojo y se piensa que la gente está de mal humor. No no, no, eso es arriba, el pueblo está feliz, feliz".

"Es algo que salió ayer en el periódico El País de España. Es el más alto (índice) que se tenga registro desde 2015. La gente está contenta (…) Es que como México no hay dos", expresó.

MC